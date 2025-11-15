Retiran un queso de Cabrales por presencia de toxina estafilocócica, nociva para la salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación ... de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias, relativa a la presencia de toxina estafilocócica en queso de Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto con lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

Fue la propia empresa fabricante la que en un autocontrol detectó la incidencia y la trasladó a las autoridades sanitarias asturianas en cumplimiento de la ley.

Los datos del producto implicado son:

- Nombre (en etiqueta): Queso Cabrales.

- Nombre de marca/comercial: Quesería Rojo Prieto.

- Aspecto del producto y tipo de envase: quesos enteros envasados en plástico transparente retractilado.

- Quesos de 2,5 Kg: lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

- Quesos de 350 g: lote 08125 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

- Temperatura: refrigeración.

Ampliar

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, pero no se descarta que haya más regiones afectadas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haberlo hecho y presentar alguna sintomatología compatible con esta toxiinfección (náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión) se recomienda acudir a un centro de salud.