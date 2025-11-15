Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retiran un queso de Cabrales por presencia de toxina estafilocócica, nociva para la salud

Sanidad pide que no se consuma el producto, vendido en al menos tres comunidades autónomas

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:57

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación ... de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias, relativa a la presencia de toxina estafilocócica en queso de Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto con lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.

