Retiran un queso de Cabrales por presencia de toxina estafilocócica, nociva para la salud

Alerta sanitariaRetiran un queso de Cabrales por presencia de toxina estafilocócica, nociva para la salud
Sanidad pide que no se consuma el producto, vendido en al menos tres comunidades autónomas
Málaga
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:57
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación ... de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias, relativa a la presencia de toxina estafilocócica en queso de Cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto con lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.
Fue la propia empresa fabricante la que en un autocontrol detectó la incidencia y la trasladó a las autoridades sanitarias asturianas en cumplimiento de la ley.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre (en etiqueta): Queso Cabrales.
- Nombre de marca/comercial: Quesería Rojo Prieto.
- Aspecto del producto y tipo de envase: quesos enteros envasados en plástico transparente retractilado.
- Quesos de 2,5 Kg: lotes 08125 y 08225 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.
- Quesos de 350 g: lote 08125 y fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026.
- Temperatura: refrigeración.
Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, pero no se descarta que haya más regiones afectadas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haberlo hecho y presentar alguna sintomatología compatible con esta toxiinfección (náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión) se recomienda acudir a un centro de salud.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión