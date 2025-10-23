Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alerta por presencia de salmonela en una marca de cúrcuma en polvo vendida en España

El aviso afecta al producto Haldi Powder de la marca Ali Baba

SUR

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:28

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta ... Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo «Haldi Powder» de la marca Ali Baba, con fecha de consumo preferente 22/04/2026.

