Alerta por presencia de salmonela en una marca de cúrcuma en polvo vendida en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta ... Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo «Haldi Powder» de la marca Ali Baba, con fecha de consumo preferente 22/04/2026.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)

Nombre de marca: Ali Baba.

Aspecto del producto: bolsa.

Número de lote: 080824.

Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.

Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg

Temperatura: ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.