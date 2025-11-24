Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
Afecta a nuevas partidas de la marca NaturCeliac Gluten Free por riesgo para alérgicos a la proteína de la leche
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:48
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la ampliación de una alerta alimentaria relacionada con la presencia no declarada de ... proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema. El listado de productos productos, de la marca NaturCeliac Gluten Free, se ha ampliado a nuevos lotes que se han comercializado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La Aesan recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener estos artículos en casa que se abstengan de consumirlos. Sin embargo, su consumo no supone ningún riesgo para el resto de la población.
La información inicial de esta alerta fue transmitida el pasado 14/11/2025 y ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Productos afectados
Los datos actualizados de los productos implicados son:
Los datos de los productos implicados son los siguientes:
Nombre del producto: pastelitos rellenos de crema.
Marca: NaturCeliac Gluten Free.
Número de lote (fecha de caducidad): M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026) .
Temperatura: ambiente.
Nombre del producto: Bombitas rellenas de crema.
Marca: NaturCeliac Gluten Free.
Número de lote (fechad de caducidad): M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026)
Temperatura: ambiente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión