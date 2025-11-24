Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la ampliación de una alerta alimentaria relacionada con la presencia no declarada de ... proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema. El listado de productos productos, de la marca NaturCeliac Gluten Free, se ha ampliado a nuevos lotes que se han comercializado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La Aesan recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener estos artículos en casa que se abstengan de consumirlos. Sin embargo, su consumo no supone ningún riesgo para el resto de la población.

La información inicial de esta alerta fue transmitida el pasado 14/11/2025 y ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Productos afectados

Los datos actualizados de los productos implicados son:

Nombre del producto: pastelitos rellenos de crema.

Marca: NaturCeliac Gluten Free.

Número de lote (fecha de caducidad): M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026) .

Temperatura: ambiente.

Nombre del producto: Bombitas rellenas de crema.

Marca: NaturCeliac Gluten Free.

Número de lote (fechad de caducidad): M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026)

Temperatura: ambiente.