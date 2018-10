De Alepo a Las Ventas El Sirio saluda al tendido desde la arena del coso, el lugar donde siempre quiso estar. / ALFREDO AGUILAR Su nombre es HazemAl Masri, en Valencialo rebautizaron como Alejandro y en las plazas lo conocen como El Sirio. Con 14 años vio una corrida en la tele por casualidad y lustros después se convirtióen banderillero trassortear mil obstáculos FERNANDO MIÑANA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:36

Un día, hace varios lustros, sonó el timbre de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Joaquín Mompó, que entonces era el director, abrió la puerta y se encontró a un joven moreno con los ojos claros que le soltó a bocajarro: «Hola, buenas tardes, me llamo Alejandro y quiero ser torero». Mompó lo miró de arriba abajo con calma y, al acabar, le preguntó: «Pero, y tú, ¿qué edad tienes?». El joven le dijo que 22 y Mompó, dándose ya media vuelta, le lanzó que era imposible. El chaval metió el pie en la puerta e insistió. No pensaba rendirse. No ahora. El director, ya un poco cansado, le explicó que los alumnos llegaban con 10 o 12 años y que con 18 ya habían debutado con picadores y estaban buscándose la vida. «Y tú tienes 22...».

Alejandro volvió a la carga, le contó que venía de Siria, que descubrió la fiesta por casualidad años atrás y que su sueño era enfrentarse al toro. «Haga una excepción, por favor». Mompó se apiadó de aquel chico tan vehemente, le pasó la mano por la espalda y le explicó que iban a ir a la plaza para presentarle a los maestros –y, de paso, quitárselo de encima–, aunque le advirtió que lo máximo que iba a poder torear iba a ser de salón.

De camino al albero le preguntó si, al menos, ya había tanteado a alguna becerra. En cuanto el joven le dijo que qué era eso, se arrepintió de inmediato de haberle dejado pasar, pero ya era tarde. Llegaron al ruedo y le presentó a José Copete, Juan Carlos Vera y Víctor Manuel Blázquez. Les dijo quién era y si alguna tarde le podían enseñar cómo manejar los trastos. Pero Alejandro contratacó y pidió, ya que estaba allí, si no podían darle su primera lección. 'Copetillo' sintió pena y le dijo que vale, que fuera a por un capote y volviera. Cuando el aprendiz le preguntó qué era un capote, todos se quedaron de piedra.

Un descubrimiento

Alejandro, en realidad, no se llama Alejandro. Su nombre verdadero es Hazem Al Masri. Es hijo de un médico y una maestra sirios que, cuando nació, ya se habían separado. El niño se crió con su madre y su abuela en la antiquísima ciudad de Alepo. Allí vivía una vida normal. El colegio, los amigos, partidos de baloncesto y tardes con las canicas callejeando por el barrio. Un día, con 14 años, estaba aburrido en casa y encendió la televisión. En Siria solo había dos canales, así que casi todos tenían una antena parabólica para ampliar la oferta. Hazem empezó a pulsar el mando hasta que, de repente, un toro llenó la pantalla. «En Siria, entonces, lo único que se conocía de España eran los toros y el flamenco, así que sabía lo que era, pero no lo había visto nunca», recuerda con su verbo atropellado.

Aquella sorpresa le fascinó. «E igual que el niño que ve un camión de bomberos decide ser bombero y el que ve un avión, piloto, yo decidí en ese momento que quería ser torero. Me gustó muchísimo, fue algo mágico». Al día siguiente compartió su descubrimiento con los amigos. Todos querían ver los toros, pero eso era imposible. Hazem cayó en que era incapaz de averiguar qué días y a qué horas el canal internacional de TVE iba a volver a emitir una corrida. De hecho, en los siguientes cuatro años, solo volvió a encontrarse, y empezadas, dos o tres más.

Torero de plata De Siria a Valencia: Hazem Al Masri nació en Alepo (Siria) el 14 de mayo de 1982. Llegó a Valencia en 2000 y en unos días, durante octubre, llevará ya más tiempo viviendo en España que en su país de origen. Tauromaquia Descubrió los toros de casualidad, haciendo 'zapping' con 14 años en la tele de su casa. España: Con 18 años llegó a Valencia pero no empezó a aprender a manejar los trastos hasta los 22. Le aconsejaron hacerse banderillero y después de cubrir las etapas pertinentes durante años debutó con toros el 9 de octubre de 2012 en Valencia.

Los cumpleaños fueron pasando pero su deseo permaneció latente. Ya con 18, asqueado de sus estudios de Turismo, durante una cena con los amigos, uno de ellos le contó que sus hermanos vivían y trabajaban en España. «Oye, pues a mí me gustaría ir a estudiar o a conocer el país», le comentó Hazem. El otro joven le dijo que se lo podía decir a sus hermanos, pero que antes tenía que pedirle permiso a su madre.

La petición era como cuadrarse ante un astado. «Ella siempre ha sido muy severa conmigo y soy hijo único, así que era difícil que me dejara ir. Pero hablé con ella y le dije que podía estudiar allí otra cosa. Primero me soltó que no, pero la lié y me dijo que ya veríamos, confiando en que se me pasara. Pero yo hablé con mis amigos y logré el visado». Su madre acabó soltando cable, apoyando los sueños de su único hijo. Le compró un billete de avión a Valencia y, además, aflojó mil euros para suavizar los inicios. «No me hizo falta: los hermanos de mi amigo me dieron trabajo y le devolví todo el dinero».

Tristeza por Siria

Al día siguiente de aterrizar en Valencia, se despertó, se aseó, cogió un taxi y se plantó en la plaza de toros. Allí, mediado octubre, preguntó cuándo era la siguiente corrida. El mundo se le cayó a los pies. Hasta Fallas, en marzo, no volvían los morlacos. «Yo pensaba que, en España, esto sería como con el fútbol, que habría corridas todos los fines de semana».

Los siguientes meses le sirvieron para empezar a aprender el castellano. Los compañeros de trabajo le cambiaron el nombre. «A partir de hoy te vas a llamar Alejandro». Y luego le ayudaban a comprender lo que decían. Alex, mientras, escuchaba flamenco y canciones de Julio Iglesias que traducía para ir entendiendo el idioma. El invierno dio paso a la primavera y la Feria de Fallas. Las tardes que tenía libres se iba a la taquilla y compraba una entrada. Al fin veía toros de verdad.

Alejandro poniendo un par de banderillas / ALFREDO AGUILAR

Alejandro fue pasando de un trabajo a otro. Primero un almacén de electrónica y luego, instalador de radios y alarmas de coche, aparatos de aire acondicionado, 'collidor' (cogiendo naranjas), camarero, propietario de un bar («solo duró cuatro meses porque no gané ni un euro»), pintor, asando carne todo el santo día...

Todos los días, sin excepción, cuando acababa la jornada se iba a la plaza. Hasta que Víctor Manuel Blázquez lo cogió de los hombros: «Mira, Sirio, te voy a decir una cosa porque veo que tienes mucha afición. Hazte banderillero como mi hermano –Luis, que está en la cuadrilla de José Mari Manzanares– y ahí te podremos ayudar algo más». Y así fue. Primero novilladas sin picar durante seis o siete años, luego novilladas con picadores, otros cuatro más. Y, al final, después de su vigésimo quinto festejo con picadores, tras el debut de Román, del que ahora forma su cuadrilla en plazas de primera, la meta. «Al día siguiente me fui a Madrid y pedí mi carnet de banderillero de toros».

Mientras tanto, Siria saltó en mil pedazos. Su histórica ciudad fue devastada y legiones de compatriotas huyeron despavoridos, arruinados, perdidos. «Me llenó de tristeza. Sigo teniendo familia en Siria y es duro. Intento no ver las noticias porque soy una persona muy sensible y me afecta muchísimo. Pero no solo en Siria sino en cualquier parte del mundo donde mueran inocentes. Pero no puedo hacer nada; es absurdo coger un rifle e ir allí a pegar tiros...».

Su madre, que empezó a visitarle los veranos, acabó instalándose en Valencia. Nunca va a verle al ruedo. «Cuando el toro me da una voltereta siempre discutimos y me pide que lo deje, pero yo siempre le digo que ni loco. Es más, muchos días, al salir de La Maestranza o Las Ventas, llego al hotel y, bajo el chorro de agua, en la ducha, medito sobre lo lejos que ha llegado aquel niño que un día descubrió los toros en la tele...».