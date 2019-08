«De la acera a la pasarela»: Manteros de la calle que sueñan con ser modelos El reputado director creativo Julián Zuazo escogió al azar a siete manteros y los convirtió en modelos por un día: «El 'book' está ya en la red por si alguien les quiere contratar» ICÍAR OCHOADE OLANO Viernes, 16 agosto 2019, 00:37

De unos días para acá, Abdou Touray va más contento a trabajar en su 'oficina' itinerante e ilegal en la Gran Vía de Madrid. Hoy, en la esquina con Montera, mañana, en la plazoleta de Callao, este gambiano indiscreto –mide 193 centímetros– de 29 años repite siempre la misma liturgia de extender sobre el asfalto una abultada manta atestada de falsificaciones para luego ordenarlas escrupulosamente como si se tratara del escaparate de una de esas marcas de lujo a las que sus proveedores plagian.

En su expositor de 'fakes' bajo el sol, a merced de los agentes que velan por la seguridad y el orden, pasa las horas, los meses, la vida. Abdou detesta la calle;detesta ser un mantero. Sin embargo, junto a los bolsos, los pañuelos y las zapatillas de deporte de imitación, últimamente carga más esperanza que otra cosa. Y esta sí que es genuina. Una mañana, hace unos tres meses, una desconocida se acercó a su puesto y le propuso a bocajarro que dejara por unos días las aceras, cambiara la sudadera por una elegante ropa de firma y posara en un vídeo junto con otros seis compañeros, también escogidos al azar, para demostrar al mundo quiénes son y quiénes pueden llegar a ser cuando alguien tiene la idea genial de sacarles por unas horas de su penoso contexto callejero y brindarles la oportunidad de brillar delante de los focos.

Llegó a España el 11 de marzo de 2011. Nunca tuvo ninguna experiencia como modelo. Lo suyo es la música. Canta temas tradicionales de Senegal, soul, reggae y rap. En cuanto reúne dinero suficiente, regresa a ver a su familia. Adora Madrid. dieumba cisse

Le dicen que tiene un extraordinario parecido con Will Smith. Sastre de profesión, a Bamba le apasiona la moda, pero su primera aspiración es hacer felices a sus padres, que viven en Senegal. «Én África lo más importante es la familia». bamba

Antes de recalar en España vivió en Alemania, donde trabajó como carpintero durante dos años y medio, y en Libia, donde pasó momentos muy duros. Salió de Senegal en 2013 acosado por el hambre y la ausencia de perspectivas laborales. cheik fall

Como muchos manteros, este senegalés llegó a España a bordo de una patera procedente de Marruecos. Se siente muy agradecido por haber sido elegido para participar en 'Topmantatopmodel'. «Me ha dado confianza para seguir luchando». abdou sakhor

«Al principio pensé que era una broma, claro. Luego me dije, 'wow, mi sueño se va a hacer realidad», cuenta Abdou, al otro lado del teléfono, en fluido inglés. Aquella especie de hada madrina era Sussane Pfingsten, una periodista, productora ejecutiva y cómplice del reconocido creativo Julián Zuazo, a quien corresponde la propiedad intelectual de esta «idea loca» que le cruzó la cabeza de sopetón, un día de labor, cuando se dirigía a su despacho, en la Gran Vía. Durante su fecunda y reconocida trayectoria como publicista y realizador, en la que ha rodado anuncios memorables para la Obra Social de la Caixa, Amena, Vodafone o Iberia, siempre se encontró con la misma limitación, la ausencia de personas de color en sus 'castings'.

«Me gusta la gente negra. Son mi debilidad. Tienen un sentido del ritmo y una simpatía innatas. Como director y productor les he buscado, pero para encontrarles debíamos salir fuera de España», cuenta a este periódico. Le costó algún tiempo darse cuenta de que tenía a decenas de ellos delante de sus narices. Tanto que cada día, en su camino al trabajo, se cruzaba con ellos. De hecho, habían estado allí siempre. «De repente, dejé de verlos como manteros y me di cuenta de que no había que ir a buscarlos a ningún sitio, que estaban allí mismo».

Tan pronto como llegó a su despacho con su «locura» palpitando en la mente, cogió su agenda y se puso a llamar a colegas del sector, todos prestigiosos artistas y profesionales de la producción audiovisual. Que si el coreógrafo Jimmy Roca, el director de fotografía Pablo Hernández, el diseñador de moda masculino García Madrid, el estilista Pablo Torres, el maquillador y peluquero Juan Pacheco, la productora Sal Gorda... A todos les fascinó la propuesta, en la que han participado de forma desinteresada, y que ha puesto una sonrisa indeleble en la cara de Abdou Touray y de los senegaleses Cheik Fall, Bamba, Idrisa, Abdou Sakhor, Dieumba Cisse y Mama Gore.

Ya solo faltaba la claqueta y ¡acción! Zuazo les enclaustró durante un día y medio en un plató. Allí recibieron un cursillo exprés de baile, interpretación y pasarela antes de ponerles delante de una cámara y grabar un vídeo en el que se mueven como peces en el agua. Lo mismo enfundados en ropa 'casual' que con trajes de chaqueta y pajarita. «Con unas simples indicaciones respondían como profesionales, con frescura y naturalidad. La cámara les adora», da fe el realizador. El asombroso resultado es ahora la tarjeta de presentación de estos siete inmigrantes, que han demostrado lo sencilla que puede resultar la transición entre la acera y la pasarela.

Cualquiera puede acceder a ella a través de TopmantaTopmodel.org, una plataforma sin ánimo de lucro que ha nacido con la vocación de ejercer de trampolín para estos veinteañeros sin papeles. «No vamos a actuar como una agencia de modelos. Si alguien del sector quiere contratarles para un anuncio o un desfile, ahí tienen el 'book' y también el modo de contactar con ellos. Nosotros nos hemos limitado a mostrarles», expone el artífice de la iniciativa.

Contratación de 'sin papeles'

Entre el plantel de voluntarios que se han prestado a alumbrar esta web se encuentra un abogado experto en inmigración que está en contacto con la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, y que se encargará de que todo sea perfectamente legal.

Dentro de la legislación española existe un apartado que permite contratar a un extranjero indocumentado, siempre y cuando un español no sea capaz de hacer el trabajo. «Como no hay demasiados españoles negros de dos metros, no se le está quitando el puesto a nadie y todos ganamos», agrega Zuazo. «Nos gustaría cambiar percepciones y conseguir que se les mire de otro forma, con más simpatía. Hemos mostrado sus capacidades para que cuando vayamos por la calle no los veamos como manteros, sino como chicos reales que pueden hacer cosas modernas como tú».

Al igual que el resto de compañeros de aventura, Abdou ha vuelto a desplegar su manta y su mercancía fraudulenta en la Gran Vía, pero está convencido de que su suerte ha empezado a cambiar. Para estar preparado para ese momento y para quemar la «frustración» y el «estrés» que le provocan tantas horas de calle para conseguir a menudo apenas seis euros, se refugia en el gimnasio. No puede costeárselo, reconoce. Por eso utiliza el carné de su primo, con el que comparte piso y quien, después de varios años más que él en España, ha conseguido al fin cierta estabilidad como camarero de un restaurante de comida rápida.

¿Cómo se ve en el vídeo?

Me veo muy bien, ja, ja. Tengo confianza en mí mismo. Ser modelo siempre ha sido mi sueño y voy a luchar por ello. No importa lo difícil que sea.

¿Quien en su modelo favorito?

Prefiero decirle quién es mi deportista favorito. Nadal. Verle jugar me hace sentirme bien.