Diez curiosidades sobre el cambio de hora que te sorprenderán ¿Sabías que el 'padre' de esta medida -que entrará en vigor esta madrugada- es el tatarabuelo del líder de una famosísima banda de rock? ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 25 marzo 2017, 01:08

Llegó la hora -nunca mejor dicho. Esta madrugada (la del domingo) toca cambiar los relojes para adaptarlos al horario de verano. Una pauta que llevarán a cabo todos los países de la Unión Europea y que supondrá que los minuteros darán una vuelta entera a la esfera para adelantarse, de modo que a las 2.00 pasarán a ser las 3.00 (una hora antes en las Islas Canarias). ¿El objetivo? Reducir, según los expertos, un 5% el consumo eléctrico en iluminación, equivalente a nada menos que a 300 millones de euros. Esta medida, que cuenta tanto con defensores como con detractores, es de obligatorio cumplimiento en los veintiocho estados miembros de la UE pero, ¿cómo surgió? ¿Sabías que su padre es familia del líder de una conocidísima banda de rock? ¡Aquí van diez curiosidades del cambio de hora que te sorprenderán!

1. Algunas culturas, como la egipcia o la mesopotámica, ya ponían en práctica una singular adaptación horaria dividiendo las horas de luz en periodos de 12 horas. Sin embargo, el primero en plantear el cambio horario como método de ahorro fue Benjamín Franklin. El considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos publicó una carta en 1784 desde Francia en la que relataba que los parisinos ahorraban en velas levantándose más temprano. La propuesta de Franklin, sin embargo, no prosperó.

2. El padre del cambio de hora, familia del líder de Coldplay. No fue hasta 1905 cuando la idea planteada por Franklin reapareció con más fuerza de manos del constructor inglés William Willett. Durante su habitual paseo a caballo previo al desayuno, Willet -que curiosamente es el tatarabuelo de Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay- recabó en la cantidad de horas que dormían los londinenses durante el día. El constructor publicó su idea del horario de verano dos años más tarde. Para que no fuera tan brusco el cambio, planteó transiciones de 20 minutos semanales, medida que no se contempló por su complejidad. Willett falleció sin saber que su propuesta se había convertido en ley. El 30 de abril de 1916 fue cuando se aplicó por primera vez.

3. La medida se institucionalizó en 1974 a raíz de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países, entre los que se encontraba España, decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y gastar menos electricidad en iluminación. Desde 1981 el cambio de hora se aplica como directiva y cada cuatro años se renueva sucesivamente.

4. ¿Dónde se aplica? En total, 70 países cambian la hora en estas fechas. La mayoría pertenecen al hemisferio Norte y eso prácticamente incluye a todos los países de Europa. Como dato curioso, Japón es el único país industrializado que no se ha sumado a este cambio. Entre las naciones que no cambian sus relojes se encuentra casi todos los países de la zona asiática, México y algunas zonas de EEUU y Canadá.

5. Sus orígenes en España. En nuestro país el primer cambio se hizo el 15 de abril de 1918, aunque se dejó de hacer entre 1920 y 1925 y de 1930 a 1936. Hasta el siglo XX, España regía el tiempo por el sol, de forma literal. La hora civil oficial hacía referencia al Meridiano de Madrid, pero cada provincia tenía una hora local diferente dependiendo de sus coordenadas. De esta forma, Galicia tenía una hora diferente a las Islas Baleares, ya que un gallego ve salir el Sol más de 50 minutos más tarde que un balear. El siglo XX trajo consigo la hora del Meridiano de Greenwich (GMT) o Tiempo Universal (TU) para España (GMT+ 1 en invierno y GMT+2 en verano) , pero no fue hasta el 15 de abril de 1918 cuando se introduce el concepto Daylight Saving Time (DST), llamado también horario de verano. Desde ese momento, en verano se ha adelantado una hora a los relojes españoles, con algunas excepciones e incidencias.

6. El final de la Guerra Civil llegó una hora antes al bando republicano que al nacional, pues tenían diferentes horarios. Y es que durante la contienda, los relojes vivieron su caos particular dentro de la catástrofe que sufrió el país. El 2 de abril de 1938 la zona Republicana sumó una hora al GMT y 28 días más tarde, otra más. En la zona Nacional, sin embargo, sólo sumaron una hora el día 26 de marzo. El final de la guerra no conllevó una sincronización horaria. Así, la España republicana empezó el año con una hora de adelanto respecto a la hora del Meridiano de Greenwich.

7. En 1940, Franco decidió el cambio de horario en España por su afinidad política con Alemania e Italia, decisión que también tomaron otros países afines.

8. ¿Por qué arranca siempre el fin de semana? Para que no haya excusas para llegar una hora tarde al trabajo, el cambio de hora se realiza en fin de semana para que podamos ajustar el descanso, pues la medida afecta a nuestro reloj biológico durante unos días.

9. Actualmente todos nuestros ordenadores y smartphones cambian automáticamente la hora. El sistema operativo Windows 95, en 1995, fue el primero que instauró el cambio de hora automáticamente en todos los aparatos electrónicos. Pero debido a un fallo en la programación, solo realizaba el cambio de hora una vez al año.

10. ¿Qué pasa con los gemelos? Otra de las circunstancias curiosas que pueden darse con el cambio de hora (cuando se atrasa el reloj en invierno) está protagonizada por hermanos gemelos o mellizos que nacen con escasos minutos de diferencia pudiendo enfrentarse a una paradoja. Si el primero nace a las 2.55 y el segundo diez minutos más tarde, sería este segundo el mayor de los dos a efectos legales, puesto que en ese momento el reloj marcaría las 2.05 y no las 3.05.