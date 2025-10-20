Subida al Morrón de la Cruz: Una ruta que llega hasta un vértice geodésico espectacular por sus vistas

Sendero lineal no homologado, pero muy popular, que parte desde las Casillas del Valenciano hasta la cumbre de la Sierra de los Caballos.

Comarca: ... Guadalteba

Municipio: Sierra de Yeguas

Nivel de dificultad: Media. Esta ruta es claramente ascendente, pero compensa los tramos exigentes con otros más livianos. Aun así, hay que tener en cuenta que hay que tirar mucho de intuición a la hora de orientarse. Conviene llevar algún mapa o usar alguna aplicación móvil para la ruta.

Tipo de ruta: Lineal

Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos (sólo ida)

Longitud: 4,3 kilómetros (sólo ida)

Altura mínima: 445 metros

Altura máxima: 748 metros

Lugares de interés próximos: Aldea de Navahermosa, cumbre del Morrón de la Cruz e iglesia de la Inmaculada de Sierra de Yeguas.

Ampliar Iglesia de la Inmaculada en Sierra de Yeguas J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para comenzar este itinerario hay que dirigirse hacia Sierra de Yeguas. Aunque es recomendable visitar tanto el pueblo como la aldea de Navahermosa antes o después de la ruta, el inicio de ésta se encuentra en la zona conocida como las Casillas del Valenciano, junto a la carretera A-365. Concretamente, esta salida se encuentra a poco más de un kilómetro desde la mencionada Navahermosa (en sentido Sierra de Yeguas). En esta zona hay espacio normalmente para aparcar el vehículo sin que estorbe al paso de otros. Desde allí, aunque no hay un cartel descriptivo de la actualidad, se empieza la subida al Morrón de la Cruz.

Descripción de la ruta

1Desde las Casillas del Valenciano hay que tomar el carril principal, que atraviesa las edificaciones que hay allí para ascender hacia el norte. De este modo, el camino comienza a subir a la sierra de los Caballos. Lo hace gradualmente. En los primeros metros, acompañado de olivos y acebuches, pero poco después junto a espesos pinares.

Ampliar Carril inicial para ascender a la sierra de los Caballos J. Amellones

2Tras casi un kilómetro de subida, el camino hace un importante viraje hacia el oeste. De este modo, comienzan a verse bonitas vistas del pueblo de Sierra de Yeguas y su entorno. Este segundo tramo se hace a los pies de varios aerogeneradores de un parque eólico.

Ampliar El segundo tramo de la ruta es el que presenta mayor desnivel J. Amellones

3Tras un kilómetro y medio desde que se viró hacia el oeste, el camino llega a una encrucijada, donde no habrá que abandonar el carril principal. Se ignorarán caminos secundarios para comenzar otra fase importante de la ruta, en la que al fondo se intuye el Morrón de la Cruz (con unos prismáticos se puede llegar a ver el vértice geodésico). Durante un kilómetro el recorrido será ascendente, pero con pendientes muy livianas. Esto permite disfrutar a la derecha aún más de las vistas a la campiña sevillana, que, hasta ese momento, no se veían en la ruta.

Ampliar Al fondo, el Morrón de la Cruz J. Amellones

4Tras unos cuatro kilómetros desde el punto de partida de esta ruta, se ve perfectamente el final del itinerario, el vértice geodésico del Morrón de la Cruz. Antes de llegar hasta allí, el camino afronta un par de subidas, pero también dos bajadas. Finalmente, se llega al vértice geodésico. En un día claro, allí se ven no sólo pueblos de las provincias de Málaga y de Sevilla, sino también las cumbres de Sierra Nevada.

Ampliar Llegada al final de la ruta J. Amellones

5El regreso es recomendable hacerlo por el mismo camino, aunque existe una opción de hacer que esta ruta sea circular tomando desde el Morrón de la Cruz por un carril con un desnivel descendente bastante pronunciado en los primeros metros. Además, el carril no es muy firme y tiene muchas piedras sueltas. No es un trazado idóneo para quienes no estén habituados a descensos con bajadas abruptas. En cualquier caso, quien prefiera esta opción deberá tener en cuenta que tendrá que intuir el recorrido hasta el punto de partida, ya que tampoco hay señalética para guiarse.

Ampliar Desde el Morrón de la Cruz hay una opción para volver por otro camino J. Amellones

Flora y fauna

A pesar de que tradicionalmente se asocia a Sierra de Yeguas con sus fértiles huertas -muchas de ellas ecológicas- y sus espléndidos olivares, en la sierra de los Caballos aguarda un auténtico bosque mediterráneo, con espesos pinares y muchas encinas. Además, no faltan los acebuches repartidos junto al sendero. A esta arboleda hay que sumar distintas plantas aromáticas como el tomillo, el romero o la mejorana. En lo que respecta a fauna, es relativamente fácil ver en los primeros metros a liebres y conejos. Más complicados es avistar otros mamíferos que habitan esta sierra, como el meloncillo o el lirón careto. Entre las aves, destacan especialmente las rapaces: cernícalos, águilas perdiceras o mochuelos, entre otras.