Ruta de la Sierra del Camorro: El camino que pasa junto a la Cueva de Belda, donde según la leyenda vivía un demonio

Sendero circular que recorre la Falla de la Sierra del Camorro, declarado como monumento natural, y que pasa junto a las Cuevas de Belda y ... Nueva y llega hasta Medina Belda. Es un tramo destacado del PR-A-234.

Datos de la ruta

Comarca: Sierra Norte de Málaga

Municipio: Cuevas de San Marcos

Nivel de dificultad: Media. La parte más exigente de esta ruta llega al principio, con un ascenso relativamente pronunciado, pero en zigzag. Después hay que tener en cuenta que el camiNo es angosto y, en ocasiones, pedregoso. Finalmente, la parte más complicada será el ascenso a Medina Belda y el regreso por ese mismo camino. Aunque cuenta con barandillas metálicas e incluso cuerdas, conviene ir con precaución.

Tipo de ruta: Circular

Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos

Longitud: 6,7 kilómetros

Altura mínima: 487 metros

Altura máxima: 763 metros

Lugares de interés próximos: Centro de recepción de visitantes Belda, monumento natural de la Falla de la Sierra del Camorro, Cueva de Belda, Medina Belda, Cueva Nueva, pantano de Iznájar, Museo del Juguete de España y del Mundo y casco urbano de Cuevas de San Marcos.

Ampliar Cueva de Belda es un lugar legendario e histórico J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para comenzar esta ruta hay que dirigirse hasta el centro de recepción de visitantes Belda, que es recomendable visitar antes o después de hacer este recorrido (hay que consultar antes horario de apertura). Junto a este edificio, situado a los pies de la Sierra del Camorro, comienza el sendero. Para llegar hasta allí se pasará antes por el pueblo de Cuevas de San Marcos.

Descripción de la ruta

1Desde el centro de recepción de visitantes Belda (hay que consultar horarios de apertura), hay que localizar un cruce de caminos del sendero PR-A-234. Ahí habrá que tomar el camino estrecho que asciende a la izquierda. Poco a poco se va subiendo hasta llegar a un pinar. Habrá primero que bordearlo y después comenzar a subir por un trazado zigzagueante. De este modo, se atenuará la subida a la Cueva de Belda. Se pasa a los pies de la Falla de la Sierra del Camorro, declarada monumento natural de Andalucía. Pocos metros de subida después se verán las escaleras y la entrada de esta conocida cavidad. El acceso está restringido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre por ser el período en el que se cría los distintos murciélagos que la habitan. El resto del tiempo, en la actualidad, es de acceso libre y gratuito.

Ampliar Inicio del sendero J. Amellones

2Para acceder a la gruta habrá que entrar en un pequeño recinto, con la puerta abierta en el período que está permitido el acceso, y después subir por unas escaleras metálicas. Se llega así a esta famosa cavidad, que es el lugar donde, según una leyenda que se cuenta en la zona, vivía un demonio que tuvo sus más y sus menos con un fraile. Después de muchas disputas, el religioso consiguió doblegar a este personaje maligno. La Cueva de Belda es hoy uno de los emblemas de la comarca de la Sierra Norte de Málaga. Es posible adentrarse unos metros, pero no es recomendable mucho más por carecer de iluminación y para no molestar a las posibles especies que forman parte de ese ecosistema.

Ampliar Desde la entrada de Cueva de Belda hay excelentes vistas panorámicas J. Amellones

3Desde la Cueva de Belda, hay que salir y tomar un sendero que hay justo a la izquierda de la entrada de su recinto. De este modo, se toma un camino estrecho con poco desnivel que discurre en la parte alta del pinar junto a los cortantes calizos de la Sierra del Camorro. A unos seiscientos metros se llegará a una explanada, con hay un espacio habilitado para el aparcamiento de vehículos. Y justo a la izquierda se verá un carril que sube hacia Cueva Nueva. Después de unos cuatrocientos metros de subida, se llega a dicha cavidad, que no es tan espectacular ni tan accesible como la de Belda, pero que también es un lugar histórico de esta comarca.

Ampliar Entrada de Cueva Nueva J. Amellones

4Desde Cueva Nueva, hay que continuar por el sendero señalizado como PR-A-234. Comienza la parte más exigente de la ruta. Aunque hay tramos que tienen barandillas e incluso cuerdas conviene ir con mucha precaución, sobre todo si el suelo está húmedo. Hay que afrontar un importante desnivel, en el que hay incluso unas escaleras metálicas. Poco después se llega a la parte de esta sierra caliza, donde se pueden encontrar algunos vestigios de lo que fue Medina Belda. Se puede ascender incluso hasta la que se conoce como Cruz Blanca de 1876, desde la que hay espectaculares vistas panorámicas tanto de territorio malagueño como cordobés. Lo mismo se pueden ver pueblos como Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas como el Genil o el pantano de Iznájar. Abundan especialmente los olivos, con un auténtico mar a uno y otro lado.

Ampliar Llegada a Medina Belda J. Amellones

5Desde Medina Belda toca regresar por el mismo camino, primero pasando otra vez por Cueva Nueva, y después llegando al espacio donde se podía aparcar. Ahí habrá que tomar un carril ancho a la izquierda primero, que girará a la derecha unos metros más adelante. De este modo, en un ligero descenso se llegará cómodamente, un kilómetro y medio después al punto de partida. Este sendero se podría alargar más si desde Medina Belda se continuara hasta la cima de la Sierra del Camorro.

Ampliar Los dos últimos kilómetros son de bajada J. Amellones

Flora y fauna

Este recorrido ofrece muchos contrastes de paisajes naturales. Así, además de la vegetación de ribera que se puede ver en torno al Genil o al pantano de Iznájar se puede ver vegetación de bosque mediterráneo en la Sierra de la Camorra, donde aguarda un frondoso pinar (pino carrasco). Al mismo tiempo se atravesarán zonas de distintos cultivos, como olivos, almendros o huertas de regadío. En lo que se refiere a fauna, en la sierra se pueden ver algunas rapaces, como el águila culebrera, y otras aves de interés, como la grajilla o la paloma torcaz. Otras aves que se pueden ver con cierta facilidad son la perdiz, la tórtola, el zorzal o la codorniz. A ello hay que añadir mamíferos de gran tamaño, como la cabra montés, y otros de menor envergadura, como el conejo o la liebre. Tampoco hay que olvidar la importante colonia de murciélagos que habitan la Cueva de Belda. En concreto, allí se pueden avistar hasta seis especies distintas de este mamífero volador.