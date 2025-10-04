Ruta de la Cueva de las Grajas

Sendero no homologado, pero muy popular que rodea la sierra de Gracia y asciende hasta el pico del Conjuro

Municipio: Archidona

Nivel de dificultad: Media. Esta ruta tiene un recorrido largo. Aunque la primera parte es prácticamente llana, en el ecuador afronta dos subidas importantes. Otra complejidad es la falta de señalética en puntos claves. Conviene llevar mapa o alguna aplicación móvil con la ruta.

Tipo de ruta: Circular

Duración aproximada: 4 horas y 30 minutos

Longitud: 12,1 kilómetros

Altura mínima: 715 metros

Altura máxima: 1014 metros

Lugares de interés próximos: La cueva de las Grajas, el pico del Conjuro, el castillo de Archidona, el santuario de la Virgen de Gracia y la Plaza Ochavada.

Ampliar Conjunto formado por el santuario de la Virgen de Gracia y el castillo de Archidona J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

Para comenzar esta ruta hay que dirigirse hasta el municipio de Archidona. Para ello, se puede ir por la A-92, con salida directa para el municipio, o bien por la carretera A-7202, que se toma desde la A-92M (frente a Villanueva del Trabuco). Un buen lugar para iniciar ese sendero es la calle Cuevas de San Marcos, a los pies del castillo y en la parte alta del centro histórico. Allí hay un espacio para aparcar media docena de vehículos. Si estuviera ocupado, habría que buscar en el entorno. Otra opción es dejarlo en la calle Alta, pero para ello hay que dar un pequeño rodeo, ya que desde Cuevas de San Marcos es dirección prohibida.

Descripción de la ruta

1Desde la calle Cuevas de San Marcos, hay que avanzar por la calle Alta dejando el cerro de la Virgen de Gracia a la derecha y el casco urbano a la izquierda. A tan sólo unos metros se sale de Archidona para salir por un carril ancho donde asoma un impresionante tajo de la sierra de Gracia. Por ahí se avanza, hasta tomar un desvío donde rudimentariamente se indica el camino para la Cueva de la Grajas.

Ampliar Tajo impresionante que se ver al salir de Archidona J. Amellones

2Tras un kilómetro y medio desde el punto de partida se verá a la derecha la impresionante cavidad que da nombre a la ruta. Además de ser un lugar frecuentado por los aficionados a la escalada, hay que tener en cuenta que es un Bien de Interés Cultural, conocido desde los años 70 por los vestigios prehistóricos allí encontrados. Este abrigo natural fue cobijo de neandertales. En su entorno, además, se conservan varias pequeñas cavidades con arte rupestre de tipo esquemático. Desde el sendero es posible llegar hasta allí pasando por un olivar. Después habrá que volver por el mismo camino hasta el sendero.

Ampliar Cueva de las Grajas, declarado BIC J. Amellones

3El camino continúa hacia el norte por un carril ancho que discurre en paralelo a la sierra, que queda a la derecha, y a la A-92. Es el tramo menos trepidante, aunque se puede disfrutar con las vistas panorámicas sobre la comarca de la Sierra Norte de Málaga. Tras unos tres kilómetros desde la Cueva de las Grajas, el sendero vira primero hacia el este y después hacia el sur tras pasar por una antigua era y un cortijo abandonado. Habrá que prestar atención porque se pasa cerca de unas colmenas. Comienza aquí el tramo más exigente de la ruta, ya que habrá que afrontar un desnivel de unos 150 metros en algo menos de un kilómetro.

Ampliar Antes de llegar al ecuador de la ruta, se ve un auténtico mar de olivos J. Amellones

4Tras superar el empinado camino, se llega a la zona conocida como Puerto del Rey, un paso prácticamente llano que tras un kilómetro pasará junto al cortijo del Chopillo -abandonado- y después se dirigirá hacia el pico del Conjuro. Este tramo es complejo en cuanto a la orientación, ya que hay que bordear dos olivarse por un camino relativamente intuitivo, hasta llegar a una linde con piedras, desde la cual se ve un camino ascendente que lleva hasta la mencionada cumbre. Tras superar un desnivel de unos 70 metros en un tramo de casi cuatrocientos metros se llega al vértice geodésico del Conjuro, situado a 1014 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se ve perfectamente el castillo y el santuario de la Virgen de Gracia, pero también la famosa Peña de los Enamorados y a los pies, el casco urbano de Archidona.

Ampliar Llegada al vértice geodésico del pico del Conjuro a 1014 metros sobre el nivel del mar J. Amellones

5Desde el pico del Conjuro habrá que descender por un sendero estrecho y empinado para llegar hasta la fortaleza. De esta forma se llega al carril de acceso al castillo. Lo recomendable es entrar por el camino que lleva a la Puerta del Sol para después subir hasta el santuario de la Virgen de la Victoria, que tiene la singularidad de conservar estructuras de una mezquita. Después, se puede subir a la parte alta del castillo y, por último, descender por el segundo anillo de la fortaleza hasta la puerta de la Ciudad. Desde allí los pasos irán hasta la ermita y el mirador del Santo Cristo, donde sólo quedan unos metros para llegar a la calle Cuevas de San Marcos, donde arrancó este itinerario.

Ampliar En el último tramo hay que ir hasta el castillo de Archidona J. Amellones

Flora y fauna

A lo largo del recorrido se podrán ver una flora y una fauna muy diferentes. En la Cueva de las Grajas y su entorno son abundantes las aves rupícolas con sus característicos sonidos. También se verán otras aves a lo largo del recorrido, como perdices, vencejos o gorriones. También se pueden avistar distintas rapaces; entre ellas, el azor o el águila perdicera. También abundan los conejos, que se pueden ver relativamente fácil. Más complicado será ver al tejón, que tiene allí también su hábitat, al igual que el zorro. En lo que se refiere a fauna, en la arboleda hay mucha variedad a lo largo del recorrido: olivos, acebuches, almendros, encinas o pinos de repoblación. También hay plantas como la aulaga, el romero o el tomillo.