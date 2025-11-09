Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Este recorrido sirve para llegar hasta la zona conocida como Puerto Rico Alto. J. Amellones
Senderismo por Málaga

Marbella-Puerto Rico Alto: Una ruta trepidante por Sierra Blanca idónea para ir en familia

La Fuente de Nuestra Señora de la Paz, las cuevas altas o el puerto del Pino son algunos de los lugares por donde pasa este recorrido lineal

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Este recorrido lineal permite subir hasta la zona conocida como Puerto Rico Alto desde el entorno del cementerio de la Virgen del Carmen de Marbella. ... Es una travesía idónea para hacer en familia para conocer Sierra Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella-Puerto Rico Alto: Una ruta trepidante por Sierra Blanca idónea para ir en familia

Marbella-Puerto Rico Alto: Una ruta trepidante por Sierra Blanca idónea para ir en familia