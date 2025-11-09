Marbella-Puerto Rico Alto: Una ruta trepidante por Sierra Blanca idónea para ir en familia

Este recorrido lineal permite subir hasta la zona conocida como Puerto Rico Alto desde el entorno del cementerio de la Virgen del Carmen de Marbella. ... Es una travesía idónea para hacer en familia para conocer Sierra Blanca.

Datos de la ruta

Comarca: Costa del Sol

Municipio: Marbella

Nivel de dificultad: Baja. Este recorrido no ofrece muchas dificultades en lo que se refiere a la orientación, ya que utiliza tramos de senderos homologados. En lo que se refiere al esfuerzo físico tiene un tramo algo más exigente en el ecuador de la subida, pero se hace relativamente llevadero gracias a su trazado en zigzag.

Tipo de ruta: Lineal

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sólo ida)

Longitud: 3,7 kilómetros (sólo ida)

Altura mínima: 166 metros

Altura máxima: 440 metros

Lugares de interés próximos: Cascada de Puente Alto (muy estacional, sólo con agua tras días de lluvia), fuente de Nuestra Señora de la Paz, cuevas altas o cuevas de Puerto Rico Alto y puerto del Pino.

Ampliar Vistas de las cuevas de Puerto Rico Alto desde el Puerto del Pino. J. Amellones

Cómo llegar al punto de partida

El punto de partida oficial de esta ruta está en la confluencia de la calle Chorreadero con el arroyo de la Represa. Eso sí, en fines de semana no siempre hay espacio para aparcar. Como alternativa se puede empezar unos metros más adelante en a través de un carril asfaltado, que lleva hasta la Finca Manzah Al Kaid. En sus inmediaciones suele haber más espacio para aparcar el vehículo. Para llegar hasta esta zona de Marbella, hay que desviarse por un carril que pasa junto al cementerio Virgen del Carmen, que es la antes mencionada calle Chorreadero.

Descripción de la ruta

1Éste es uno de los tramos recomendados por la Gran Senda de Málaga para hacer en familia. Para ello se basa en itinerarios homologados y señalizados de la red de senderos de la Gran Senda de Málaga. Buena parte de esos caminos se han recuperado o puesto en valor gracias a la labor de las voluntarias que forman la Asociación de Mujeres en las Veredas. En concreto, a través de este camino lineal se tienen vistas panorámicas muy singulares de esta localidad de la Costa del Sol, que tiene uno de sus principales atributos naturales precisamente en su entorno natural.

Ampliar Inicio del sendero J. Amellones

2Tras llegar a lo que se conoce como la Finca Manzah Al Kaid, el camino comienza a subir por un carril, que tiene el acceso cortado sólo para vehículos a motor, lo que garantiza la comodidad de los senderistas en el inicio, que discurre por carril ancho. El primer hito importante de este camino llega en la fuente de Nuestra Señora de la Paz. Justo después habrá una bifurcación importante, en la que hay que tomar el camino de la derecha.

Ampliar Vistas panorámicas de parte de Marbella J. Amellones

3El carril de tierra va desapareciendo para dejar paso a un sendero angosto, que poco a poco, se dirige, en zigzag hacia unos abrigos naturales de sierra Blanca, conocidos como las cuevas de Puerto Rico Alto. Tras bordearlos, por un camino pedregoso, que dificulta el ascenso, se llega a un tramo relativamente llano, que permite recuperarse del primer esfuerzo inicial. Desde allí se tienen buenas vistas panorámicas tanto de algunas de las cimas de Sierra Blanca como de la costa marbellí.

Ampliar Cuevas o abrigos junto a la ruta J. Amellones

4Tras llanear durante algunos metros, el camino comienza a descender para cruzar uno de los arroyos que nacen en esta sierra y se confluye con la etapa de la Gran Senda de Málaga que une a Marbella y a Ojén. Después, se comienza a hacer otra subida importante que lleva hasta el puerto del Pino, que es la cota más elevada de este camino linea. Desde allí, merece la pena disfrutar de las vistas panorámicas tanto hacia el norte como hacia el sur.

Ampliar Llegada a Puerto Rico Alto J. Amellones

5Desde el puerto del Pino se debe regresar al punto de partida por el mismo camino, aunque existe la opción de continuar y hacer el recorrido circular completo del sendero Vereda del Faro. En ese caso se continuaría con un trazado que pasa por el puerto d ellas Pitas, el arroyo de la Laja y enclaves como el mirador de los Gitanos, donde confluye con otro sendero de esta red de Sierra Blanca, la ruta de Salvador Morero.

Ampliar Puerto del Pino J. Amellones

Flora y fauna

En esta ruta, hay una espesa vegetación en algunos pequeños bosques. Además de pinares y encinares, sobresalen los palmitos, muy presentes en esta sierra que hace de transición entre las comarcas de la Sierra de las Nieves y de la Costa del Sol. Otros ejemplares botánicos de interés son el acebuche, el mirto, el espárrago triguero o el lentisco. En lo que se refiere a fauna, se pueden avistar algunas rapaces, como el águila calzada o el cernícalo común. También hay numerosos reptiles, como la lagartija colirroja o la culebra de escalera. En la parte más elevada del itinerario se pueden avistar algunos mamíferos de gran tamaño, como el jabalí o la cabra montés.