El cerro del Tío Cañas es el hito más destacado de este sendero J. Amellones
Senderismo por Málaga

Benagalbón-Cerro del Tío Cañas: desde una aldea con encanto a un balcón natural con vistas a la Bahía de Málaga

Este sendero homologado como SL-A-84 es de poca complejidad y recorre parte del territorio de Rincón de la Victoria

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:29

Este sendero local (SL-A-84) recorre parte del interior del término municipal de Rincón de la Victoria para llegar a cotas que permiten bonitas ... vistas de la costa axárquica y malagueña. Concretamente, parte desde el núcleo de Benagalbón para llegar hasta la colina conocida como el Cerro Tío Cañas y después bajar hasta la zona conocida como Cortijo Los Marines.

