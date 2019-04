'Visiones eternas', un lujo cofrade con dos autores de leyenda El libro de homenaje a Antonio Garrido Moraga y Fernando González Aranda se presenta hoy en la Agrupación de Cofradías con la presencia de numerosas autoridades de Andalucía y de Málaga FÉLIX LORENZO Miércoles, 10 abril 2019, 00:29

Antonio Garrido Moraga (Málaga, 1953-2018) y Fernando González Aranda (Málaga, 1968-2018) formaron parte desde su fundación de la marca cofrade de SUR, 'Pasión del SUR'. Fueron, además, dos elementos vitales en la estructura del grupo de trabajo que desde 1998 bajo este título genera toda la información cofrade y de Semana Santa de Málaga, una columna vertebral formada bajo la codirección de Pedro Luis Gómez y el propio Antonio Garrido y lo que el añorado profesor bautizó como 'Hermanos menores': Antonio Roche (hasta su salida de SUR para formar parte del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial), Ángel Escalera, Jesús Hinojosa, Francisco Ruano, Antonio Montilla y el propio Fernando González, a los que se unieron como colaboradores habituales Manuel García López, Rafael Rodríguez Puente y Eduardo Nieto; junto a ellos, con la paulatina incorporación de medios audiovisuales a Prensa Malagueña (Canal Málaga TV y Punto Radio) se unieron también nombres muy conocidos en la Semana Santa de Málaga como Juan Ortega, Paco García, Pedro J. Quero, Marcos Chacón y Félix Gutiérrez, conformando sin duda el mejor equipo cofrade seguramente de Andalucía, que es por tanto como decir de España.

Un equipo que bajo la referida marca de 'Pasión del SUR' realizaba suplementos diarios, suplementos especiales, libros, coleccionables de todo tipo, programas de radio y de televisión y más tarde cobertura para las redes sociales. Muchos años todos juntos unidos por un mismo objetivo, servir a los cofrades malagueños la mejor, más amplia, cuidada y objetiva información del mundo de las cofradías y de la Semana Santa de Málaga.

Esta 'plantilla' tenía una relación que iba mucho más allá del puro trabajo (son históricas sus reuniones 'para pensar' en Adolfo primero y en Vereda después, restaurantes hoy desaparecidos en Málaga), incluso con históricos viajes en épocas ya muy pretéritas para corregir pruebas en imprentas de gran capacidad de Madrid y Murcia cuando por necesidades de trabajo se tuvo que recurrir a ellas, si bien la práctica totalidad de los trabajos editoriales fuera del periódico han sido realizados en Gráficas Urania, en cuyos talleres también se pasaron juntos muchas horas. Tantas que era y es una familia y por eso a 'Pasión del SUR' le duele como a pocos que dos de sus principales miembros, dos de sus más vitalistas y optimistas componentes, Antonio Garrido y Fernando González, el saber y el expresar, la fuerza del conocimiento y de la imagen, hayan desaparecido por sendas prematuras e inesperadas muertes. En ambos casos ocurrió (enero de 2018, Garrido, y diciembre de 2018, González) cuando en cierta manera se preparaban las promociones editoriales de SUR de cada uno de los años, pero un maldito ictus por un lado y un maldito cáncer por otros, nos privaron del privilegio de su saber estar y ser, de su sabiduría, de su ímpetu, de sus ganas de vivir y de su alegría. Porque si hay algo que caracterizaba a los dos protagonistas a los que nos referimos era su enorme apego a la vida, su enorme alegría de vivir. Su presencia era imposible de que pasara desapercibida en cualquier lugar.

La obra reúne artículos del profesor Garrido Moraga y fotografías de Fernando González

Es de justicia por tanto que 'Pasión del SUR' mantenga viva la presencia de ambos, aunque sea de forma simbólica, con esta publicación, 'Visiones eternas', que está conformada en su integridad por artículos publicados en SUR sobre Semana Santa por Antonio Garrido Moraga y por fotografías realizadas por Fernando González Aranda. Por esas curiosidades que te ponen los vellos de punta, Fernando González fue quien ayudó en la elaboración del libro 'La Semana Santa de Málaga según Antonio Garrido', obra que publicó 'Pasión del SUR' en la Semana Santa de 2018, apenas dos meses después de la muerte del añorado y querido profesor Garrido Moraga. «Se lo merece, se lo merece… Hermanos, para siempre, por siempre, tenemos cada año que homenajear a nuestro cofundador», así se expresaba en una de las tardes de trabajo Fernando González. Nadie podía imaginarse que unos meses después quien nos diría adiós sería nuestro querido jefe de edición gráfica de SUR.

Para formar parte de un equipo periodístico que escribe, fotografía y habla de Semana Santa hay que ser muy cofrade. Porque es un trabajo duro, mucho, sobre todo en los días de las procesiones, y en las vísperas, con montón de actos además que te impiden disfrutar de lo que te gusta como sí lo hacen los demás. Pero ahí estaban los dos, como el resto del equipo, prestos para la tarea, «porque el Cautivo ya está en la calle», que era el grito de guerra que Fernando González (Fefe para todos) daba siempre que llegaban los días de trabajo cofrade, a lo que Garrido solía contestar «y la divina prisionera del romero ya lo está pisando». Pero lo hacía con su sonora voz, con su fuerza surgida desde el interior. Lo mismo que plasmaban los excepcionales trabajos periodísticos, con esos artículos y esas 'Láminas' de Antonio Garrido y esas fotografías de Fernando González. Eran detalles que a todos los componentes de 'Pasión del SUR' animaban y reconfortaban.

El libro se distribuirá en un centenar de bibliotecas públicas de Andalucía

Su marcha, sin excusas totalmente injustas y lloradas, ha dejado un hueco muy importante en el grupo, que ha decidido, en estas vísperas de la Semana Santa de 2019, realizar un homenaje a ambos en forma de un libro de gran formato, 'Visiones eternas', que está conformado con aquellas cosas que salieron de ambos protagonistas, Garrido y González, G&G, y que esta tarde se presenta en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, en el Muro de San Julián, a las 19 horas en un acto que contará con la presencia de numerosas autoridades, encabezadas por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien se desplazará expresamente para el mismo; el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el rector de la UMA, José Ángel Narváez; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la entidad agrupacional, Pablo Atencia.

El libro, de 180 páginas en papel de gran calidad, cuenta con 52 artículos de Garrido (más el pregón escrito y que ofreció a dúo con Pedro Luis Gómez) y 98 fotografías de González, aparte de dos grandes desplegables interiores con fotografías de Fefe del pregón que Garrido ofreció en el hermanamiento de Expiración y Esperanza, la silueta (impresionante) del Cristo de Mena, la salida del Cautivo en una foto ya con sabor a añejo y un detalle de un nazareno descalzo, en un formato que verdaderamente impactan.

Cómo conseguir el libro

'Visiones eternas' es un gran homenaje a Garrido y a González, pero también un homenaje a la Semana Santa y a las cofradías de Málaga. Un importante esfuerzo editorial que llegará a manos de todos los lectores de SUR que lo deseen por 1,95 euros y cartilla con cinco cupones que se consiguen con el periódico estos días, cuyos posibles beneficios se dedicarán a las obras sociales de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

El patrocinio ha correspondido a la Consejería de Cultura, Fundación Unicaja, Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, Universidad de Málaga y Agrupación de Cofradías. Todos han sumado sus esfuerzos en un proyecto ilusionante para los hombres y mujeres de SUR y de su marca cofrade, 'Pasión del SUR'. Garrido, además, ha sido parte esencial en las presentaciones de todas y cada una de las promociones editoriales de Semana Santa del periódico, en pregones y disertaciones a dúo con Pedro Luis Gómez, director de Publicaciones de SUR, con quien mantenía una relación más que de amigos como si fuesen hermanos. «El vacío que siento con la no presencia física de Garrido y de Fefe nada lo puede llenar. Ha sido una cuaresma muy dura, casi como un calvario. No solo los hemos perdido físicamente, sino que encima hemos preparado un libro en homenaje póstumo a ambos; muy duro, demasiado…», señala Gómez, quien resalta la labor realizada por todo el equipo de 'Pasión del SUR', pero especialmente la labor de coordinación que han hecho Manolo García y Rafa Rodríguez, bajo la supervisión del resto de 'hermanos menores'. «Cuesta trabajo pensar y entender que este año, además, no tenemos tampoco a Fefe, que el año pasado fue copartícipe directo del libro homenaje a Garrido. También queremos agradecer todos la entrega del equipo de Gráficas Urania y toda la familia Bueno, porque en un momento de gran trabajo para ellos lo han dejado todo de lado para dedicarse de lleno a la elaboración del libro», dice Pedro Luis Gómez.

En la presentación de esta tarde (aquellas personas interesadas en asistir han de confirmar su asistencia al teléfono 952 649 644, teniendo en cuenta que el aforo es limitado) se emitirá un vídeo homenaje a Garrido&González bajo el título de 'Visiones eternas', con opiniones de compañeros y momentos muy importantes de los dos protagonistas. «Todo es poco para lo que se merecen», señala Ángel Escalera, hoy el tercero 'en veteranía' en Pasión del SUR. Para Jesús Hinojosa, «el saber y la forma de entender la vida de ambos se echa mucho de menos, demasiado…», mientras que Antonio Montilla rememora «la gran pasión que los dos sentían por lo que hacían y sobre todo por su Virgen de la Esperanza».

'Visiones eternas' es un libro de los que no puede faltar en ninguna estantería cofrade ni malagueña ni andaluza, por eso se va a distribuir en alrededor de 100 bibliotecas públicas de Andalucía de la mano de la Consejería de Cultura, cuya titular, Patricia del Pozo, recuerda especialmente a Antonio Garrido «como si estuviera a mi lado; han sido años juntos en la política y en la vida andaluz; estoy emocionada por poder participar en este homenaje» El equipo de 'Pasión del SUR' ha decidido dedicar 'Visiones eternas' a los hijos de ambos protagonistas, Laura y Mencía, Isidro y Fernando, una forma de agradecer la colaboración que la familia más directa de G&G han ofrecido para la elaboración de este libro, una joya de la Semana Santa con dos autores de leyenda, Antonio Garrido Moraga y Fernando González Aranda.