La Virgen de la Victoria regresa a su barrio en procesión de alabanza

Todavía hay cosas en Málaga que, por fortuna, perduran en el tiempo con cierto aire a añejo, de los que gustan, y una de ellas tiene como protagonista indiscutible a su Patrona principal y de la diócesis, la Virgen de la Victoria, que, como cada 8 de septiembre, con motivo de su onomástica –la Iglesia conmemora este día la festividad litúrgica de la Natividad de María Santísima–, ha salido en procesión de alabanza desde la Catedral, donde se ha venido practicando una novena en su honor desde el último viernes de agosto y donde, además, se ha celebrado una misa estacional, esta mañana, presidida por el obispo Jesús Catalá.

No cabe duda de que la presencia en la calle de 'la Virgen de Málaga' en septiembre constituye la mejor manera de abrir el ciclo cofrade. Por tanto, esta premisa es ya de por sí una buena excusa para salir al encuentro de la Patrona. No obstante, a este aliciente se ha sumado en esta ocasión el hecho de que la imagen no pudo procesionar el año pasado a causa de la lluvia y que la Real Hermandad estrena nueva junta de gobierno, presidida por Miguel Orellana Ramos, quien se ha marcado como objetivos asentar y extender aún más su devoción y, entre otras cosas, ya anunció hace días algunos cambios para la puesta en escena de este domingo, lo que explica que cientos de personas hayan tomado los alrededores de la Catedral para ver a la Virgen de la Victoria por el Centro, camino de su barrio.

Cierto es que hay expectación en la calle. Se percibe en el ambiente que no es un domingo más. Y es aquí y en este momento donde se ve la devoción verdadera a la Patrona, sin aditivos.

El cortejo se ha puesto en marcha a las 19.30 horas, como de costumbre. Lo ha abierto la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos. 35 minutos más tarde ha hecho su aparición la Patrona en su trono procesional, que incluye en su cajillo, en la capilla trasera, una réplica de la nao principal de la 'Armada de las Especias', en recuerdo del 500.º aniversario de la primera circunnavegación del mundo, ya que una de las cinco naves que partieron del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519 se llamó 'Santa María de la Victoria', a petición de Fernando de Magallanes.

Coincidiendo con el inicio procesional, han sonado las campanas de la Catedral y ha caído 'aleluyas' para anunciar la partida de la efigie desde el templo mayor de la diócesis. La banda de música de la Expiración, que acompaña a la Patrona, ha interpretado el Himno Nacional y, a continuación, ha sonado la marcha 'Málaga a su Virgen de la Victoria', de Ginés Sánchez.

Antecediendo a la imagen, después de las representaciones cofrades, que, por cierto, no portaron cirios, como les indicó inicialmente la Hermandad de la Victoria, sino bastones, figuraron las representaciones oficiales, encabezada por la Junta de Andalucía, con su delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, en la comitiva, a la que siguió la Diputación, con su presidente, Francisco Salado, al frente, y el Ayuntamiento, con el alcalde, Francisco de la Torre y varios concejales.

La Virgen de la Victoria ha llegado a la plaza de la Constitución a las 20.50 horas. En ese momento, la Academia de Montse Bravo y el coro de Isabel López han interpretado unas malagueñas. Seguidamente, el trono echó a andar con el Himno de Coronación de la Esperanza, de Perfecto Artola.

Galería. Misa en la Catedral. / E. Nieto | Ñito Salas

La comitiva ha seguido su curso y tras bajar Larios, ha girado hacia Strachan, donde la Virgen ha recibido una penca con biznagas.

La Patrona de Málaga ha alcanzado la plaza del Obispo a las 21.35 horas con el Himno Nacional, interpretado por la banda municipal desde el atrio de la Catedral. A partir de ahora, pone rumbo a su basílica.

Las novedades más destacadas han sido, sin duda, la inclusión en el cortejo de hermanos con cirios blancos, y el exorno del trono. En este sentido, a los tradicionales nardos de los ángulos se han sumado una variedad floral compuesta por dendrobium, aster, rosa ramificada y eucalipto, mientras que el friso del trono lleva tulipanes, fresias, rosas ramif, manzanilla, hipericum, nerine rosa palo, orquídeas, flor cera, bouvardia y rosas mondial y eucalipto, trabajo realizado este año por La Victoria Arte Floral.