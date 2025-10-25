Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El trono de la Virgen de la Trinidad a su paso por la Tribuna de los Pobres.

El trono de la Virgen de la Trinidad a su paso por la Tribuna de los Pobres. migue fernández

La Virgen de la Trinidad cautiva a Málaga

Cofradías. ·

Miles de personas arropan en una jornada primaveral a la Madre del Cautivo en la procesión extraordinaria por el 25º. aniversario de su coronación canónica

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Cautivada y rezando a sus pies. Así ha quedado Málaga este sábado al paso por sus calles de la Virgen de la Trinidad durante la ... procesión extraordinaria con motivo del 25º. aniversario de su coronación canónica. En una intensa jornada cofrade -donde también han salido de sus templos la Divina Pastora para presidir el rosario de enfermos en Capuchinos y la Virgen de la Oliva, de la Archicofradía del Huerto, por la feligresía de los Mártires-, miles de personas han arropado a la Madre del Cautivo en una salida que concluirá de madrugada.

