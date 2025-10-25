La Virgen de la Trinidad cautiva a Málaga

Cautivada y rezando a sus pies. Así ha quedado Málaga este sábado al paso por sus calles de la Virgen de la Trinidad durante la ... procesión extraordinaria con motivo del 25º. aniversario de su coronación canónica. En una intensa jornada cofrade -donde también han salido de sus templos la Divina Pastora para presidir el rosario de enfermos en Capuchinos y la Virgen de la Oliva, de la Archicofradía del Huerto, por la feligresía de los Mártires-, miles de personas han arropado a la Madre del Cautivo en una salida que concluirá de madrugada.

Los hermanos y devotos de la cofradía trinitaria han vivido una jornada cargada de emociones que han oscilado entre el recuerdo de lo vivido hace un cuarto de siglo cuando la imagen que tallara Francisco Buiza fuera coronada en la Catedral y las sensaciones vividas y los momentos para la historia que han protagonizado en este 25 de octubre donde el termómetro ha marcado temperaturas más propias de la primavera que del otoño.

Las calles del barrio y del Centro de la ciudad se han engalanado con guirnaldas, gallardetes y banderolas con mensajes de amor y devoción la Dolorosa con nombre de barrio y los balcones han lucido sus mejores galas para ver en su imponente trono a la Virgen de la Trinidad, a cuyo paso se han sucedido el lanzamiento de aleluyas, las petaladas, las alfombras de sal y romero, los vítores y el rezo en forma de música, con sevillanas, colombianas, saetas, verdiales o sones de piteros, o de poemas con alabanzas a la Virgen.

Ampliar Salida desde la casa hermandad. migue fernández

El reloj marcaba las 16.30 horas cuando las puertas de la casa hermandad se han abierto para el inicio de la procesión. En ese momento y como si de un Lunes Santo se tratara, las calles de la Trinidad estaban atestadas de un público expectante. Abrió el cortejo la cruz guía escoltada por dos faroles y tras ella desfiló la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, seguida de una representación de hermandades trinitarias de Andalucía con sus guiones y de las cofradías de la capital con imágenes coronadas -han estado el Carmen del Perchel, Divina Pastora, Mena, Rocío, Dolores del Puente, Zamarrilla, Esperanza, Expiración y Virgen de la Victoria-.

Un nutrido cortejo de hermanos con velas ha precedido al guión de la Cofradía del Cautivo en cuya presidencia ha ido el hermano mayor, Mario Ortega, y miembros de su junta de gobierno, así como los exhermanos mayores Juan Partal e Ignacio Castillo. Junto al cuantioso número de acólitos ha figurado el director espiritual de la corporación, José Manuel Llamas.

Estrenos

En el cortejo ha desfilado por primera vez uno de los estrenos del aniversario, el estandarte de la coronación canónica, proyecto del sevillano Javier Sánchez de los Reyes, con bordados de Salvador Oliver, pintura de Raúl Berzosa, orfebrería de Alberto Quirós y malla calada de Faulker Juan Arjona Padilla

A las 17.03 minutos y a los sones del Himno de Andalucía, interpretado por la banda sinfónica de la Trinidad, el trono de la Virgen ha salido a la calle mientras en el cielo estallaban fuegos artificiales y cohetes y con un exorno floral a base de nardos y rosas de color rosa pálido junto a flores silvestres en la misma tonalidad. Entre los numerosos asistentes al inicio de la procesión se encontraba el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. A los pocos metros, la Madre del Cautivo ha pisado la alfombra de sal con el escudo trinitario que se había elaborado en la calle que lleva su nombre.

Ampliar El trono, cruzando el puente de la Aurora. migue fernández

La Virgen de la Trinidad, que para esta salida extraordinaria ha lucido la saya del 25.º aniversario, diseñada por Curro Claros, bordada por Salvador Oliver en hilo de oro fino sobre terciopelo color cardenal e imaginería de Valerio Téllez y ha llevado la presea de su coronación, ha cruzado el Puente de la Aurora -tan unido a la Cofradía de Jesús Cautivo- para entrar en el Centro de la ciudad haciendo un complicado giro en la bajada de la rampa de la Aurora antes de enfilar la calle Carretería.

En la Tribuna de los Pobres se ha vivido uno de los momentos más emocionantes con el canto del 'Rezo a tus pies'

En una abarrotado Tribuna de los Pobres se ha vivido uno de los momentos de mayor emoción de la salida procesional cuando la banda ha interpretado la marcha 'Rezo a tus pies', de José Antonio Molero, y ha sido cantada por los hombres de trono y gran número de los presentes, a lo que han seguido un sentido 'Trinidad, a tus pies', los 'guapas' y los vivas junto a gritos de '¿Qué se le dice a la Trini?, ¡guapa, guapa!«.

Ampliar La de este sábado ha sido una jornada de muchas emociones para los hermanos y devotos de la Virgen de la Trinidad. migue fernández

Arropada por el público, el trono ha llegado a la plaza del Carbón donde se ha producido el relevo del segundo turno de hombres de trono, en lo que ha sido el preámbulo de la entrada en la plaza del Obispo para la celebración del acto litúrgico a las puertas del templo cuyas naves vieron hace veinticinco años la coronación de la Virgen. El padre Llamas y el canónigo de la Catedral Federico Cortés han sido los encargados de dirigir este acto, donde ha intervenido en la parte musical la coral Santa María de la Victoria, se ha leído una plegaria, un pasaje del Evangelio de San Lucas, un poema, una oración del papa León XIV y se ha rezado el Padrenuestro y el Avemaría.

A su conclusión, la Virgen de la Trinidad ha abandonado la plaza a los sones de 'Alma de la Trinidad' para seguir recorriendo las calles del Centro de la ciudad buscando de nuevo su barrio, donde tiene previsto encerrarse de madrugada en su casa hermandad; de allí volverá a salir este domingo en el trono de traslado para regresar a la iglesia de San Pablo junto a Jesús Cautivo, el Señor de una Málaga, que este sábado de finales de octubre quedó cautivada por su Madre.