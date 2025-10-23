La Virgen de la Trinidad protagoniza la tercera procesión extraordinaria del mes de octubre

El último fin de semana de octubre llegará con la última de las tres procesiones extraordinarias programadas para este mes: la de la Virgen de ... la Trinidad, con motivo del 25.º aniversario de su coronación canónica. Durante los días previos, la Dolorosa estará en besamano y será objeto de un triduo conmemorativo y santa misa, que estará oficiada por el obispo de Málaga, José Antonio Satué. Pero no será esta la única salida de una imagen a la calle, ya que también lo harán la Divina Pastora y la Virgen del Rosario de la Sentencia, ambas en rosario, la primera, vespertino (sábado), y la segunda, de la aurora (domingo), y la Virgen de la Oliva, titular letífico de la Archicofradía del Huerto, recorrerá las calles de la feligresía de los Santos Mártires en procesión de alabanzas.

Por otro lado, hay que destacar la conferencia que impartirá el catedrático de Historia del Arte de la UMA, Juan Antonio Sánchez López, sobre la imagen de la Patrona de Málaga, y los hermanos de Zamarrilla celebrarán este sábado el 22.º aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa de la Amargura en su ermita, donde estará en besamanos, como igualmente estará la Virgen del Amparo el domingo, tras el triduo y función principal de instituto que le tributará la Cofradía de la Pollinica.

Jueves, 23 de octubre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Segundo día del triduo extraordinario en honor de la Virgen de la Trinidad por el 25.º aniversario de su coronación canónica. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

-Conferencia a cargo del catedrático de Historia del Arte, Juan Antonio Sánchez López, bajo el título 'Santa María de la Victoria. La historia y la imagen icónica de la Patrona de Málaga. A las 18.30 horas, en el salón de actos de la B. P. M. Jorge Guillén (calle Eslava, 8-10).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

-Mesa redonda: 'Un diálogo entre tradición y futuro'. A las 19 horas, en el Museo de la Semana Santa.

• Zamarrilla. Veneración de la Virgen de la Amargura en el presbiterio de la ermita. De 10 a13 horas y 17.30 a 19.45 horas.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Paloma. Inicio de la catequesis de confirmación. A las 19 horas, en la casa hermandad.

• Penas. Misa de hermandad. A las 19.30 horas, rezo del santo rosario, y a las 20 horas, eucaristía, en el oratorio de Santa María Reina. A su finalización, turno de Adoración Nocturna frente al Señor Sacramentado.

• Cena. Rosario dedicado a la Virgen de la Paz. A las 20 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Pollinica. Primer día del triduo en honor de la Virgen del Amparo. A las 20 horas, santo rosario, y a las 20.30 horas, santa misa, en la iglesia de San Agustín.

Viernes, 24 de octubre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Tercer día del triduo extraordinario en honor de la Virgen de la Trinidad por el 25.º aniversario de su coronación canónica. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

-Pasacalle de la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo por las calles del barrio de la Trinidad. El itinerario es el siguiente: parroquia de San Pablo (21 horas), plaza de San Pablo, Jara, Tiro, Feijóo, plaza Paco Márquez, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, Malasaña, San Quintín, Don Juan de Austria, plaza de Montes, Churruca, Lemus, Trinidad, Barrera de la Trinidad y casa de hermandad (22.30 horas). La formación contará para esta ocasión con componentes de más de diez bandas andaluzas. Así, en la comitiva participarán miembros de las bandas de cornetas y tambores del Carmen de Málaga, Nuestra Señora de la Encarnación, Monte Calvario de Martos, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, del Paso y la Esperanza de Málaga, Maestro Valero de Aguilar de la Frontera, Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, Santísimo Cristo Vera Cruz, Almogía, Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, Nuestra Señora de la Victoria, 'Las Cigarreras' de Sevilla, y de las agrupaciones musicales San Lorenzo Mártir, Marbella y Virgen de Gracia de Archidona.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Zamarrilla. Veneración de la Virgen de la Amargura en el presbiterio de la ermita. De 10 a13 horas y 17.30 a 19.45 horas.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Banda de música Miraflores-Gibraljaire. Inauguración de la exposición fotográfica 'El álbum del barrio 60 años de Miraflores'. A las 17.30 horas, en la plaza Monseñor Bocanegra.

-Entrega de reconocimientos a personalidades del barrio, concierto de la banda y proyección del documental 'Somos Miraflores. 60 años viviendo nuestro barrio', del director Enrique García. A las 18 horas, en la calle Juan Antonio Tercero.

• Misericordia. Conferencia 'Charlas contigo', Jornadas sobre el cáncer de mama con la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, a cargo de Joaquín Rivas Vargas, psicólogo de la asociación. A las 19 horas, en la casa hermandad.

• Rocío. Eucaristía. A las 19.30 horas, en la parroquia de San Lázaro, y recepción de una reliquia del Monte Calvario para la 'cruz del mundo' que la cofradía realizará para el Señor de los Pasos con motivo del 50.º aniversario de su bendición. Al término de la santa misa, conferencia 'Tierra santa. Reliquias y su valor espiritual e histórico', a cargo de fray Aquilino Castillo, monje franciscano y custodio de Tierra Santa.

• Pollinica. Segundo día del triduo en honor de la Virgen del Amparo. A las 20 horas, santo rosario, y a las 20.30 horas, santa misa, en la iglesia de San Agustín.

• Huerto. Festividad de San Antonio María Claret, fundador de los misioneros Claretianos. A las 20 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

Sábado, 25 de octubre

• Cautivo. Misa solemne del 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad. A las 9 horas, en la plaza de San Pablo. La eucaristía será oficiada por el obispo de Málaga, José Antonio Satué, y concelebrada por varios sacerdotes. Participará la banda sinfónica Virgen de la Trinidad y el coro Ciudad de Antequera.

-Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Traslado de la Virgen de la Trinidad para ser entronizada en su casa hermandad. A las 10.30 horas, por el siguiente itinerario: plaza de San Pablo, Jara, Pizarro, Trinidad, plaza de Jesús Cautivo y casa de hermandad. Participará la banda Escuela de la Trinidad Sinfónica.

-Procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad por el 25.º aniversario de su coronación canónica. La salida será a las 16.30 horas, desde la casa hermandad. El cortejo recorrerá las calles Trinidad, Jaboneros, Mármoles, puente de la Aurora, pasillo de Santa Isabel, Tribuna de los Pobres, Carretería, Álamos, Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Granada, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo (acto litúrgico), Strachan, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, Sagasta, plaza Arriola, Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero, plaza Enrique García-Herrera (de Camas), Fernán González, Fajardo, Puerta Nueva, pasillo de Santa Isabel, puente de la Aurora, Ribera del Guadalmedina, Trinidad, plaza Jesús Cautivo y casa de hermandad, donde llegará hacia las 3.30 horas de la madrugada. Participarán la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo, en el frente de procesión, y la banda sinfónica Virgen de la Trinidad, tras la Dolorosa, que procesionará en su trono del Lunes Santo.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Zamarrilla. Besamano a la Virgen de la Amargura. De 10 a 19 horas, en la ermita. A las 13.01 horas, repicarán las campanas, recordando el momento de la coronación de la Dolorosa.

-Exposición del Santísimo y rezo del santo rosario. A las 19.30 horas, en la ermita. Y a las 20 horas, santa misa por el 22.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura. Ocupará la cátedra Juan Francisco Cardaldas.

• El Rico. Mercadillo solidario. De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Divina Pastora. Rosario de enfermos, presidido por la Divina Pastora de las Almas. A las 18 horas, desde la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. El recorrido será el siguiente: plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Alameda de Barceló, Montserrat, Doña, Rojas, Moya San Juan Bosco, Peinado, Cura Merino, Martínez Barrionuevo, Marqués de Cádiz, San Félix de Cantalicio, Divina Pastora, Santa Leocadia, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos y llegada al templo en torno a las 20.30 horas. Participará la Camerata Ipagro, de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

• Huerto. Procesión de alabanza de la Virgen de la Oliva. A las 18.30 horas, por la feligresía de los Santos Mártires. El itinerario será el siguiente: plaza de los Mártires, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas. Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Gigantes, Marqués de Valdecañas, plaza de San Francisco, Carretería, Nosquera, Comedias y plaza de los Mártires. Participará la banda de música Vera Cruz de Almogía.

• Fátima. Concierto benéfico por el 75.º aniversario de la llegada a Málaga de la Virgen de Fátima (peregrina). A las 19 horas, en el auditorio María Victoria Atencia de la Diputación. Participará la banda de música de Rincón de la Victoria.

• Pollinica. Tercer día del triduo en honor de la Virgen del Amparo. A las 20 horas, santo rosario, y a las 20.30 horas, santa misa, en la iglesia de San Agustín.

Domingo, 26 de octubre

• Sentencia. Rosario de la aurora de la Virgen del Rosario. A las 8 horas, por la feligresía de la iglesia de Santiago. Se dirigirá a la iglesia de Santa Ana del Císter rezando el santo rosario y regresará en procesión de alabanzas con la participación de la banda de música Nuestra Señora de la Soledad, de la Congregación de Mena.

• Cautivo.Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

-Traslado de regreso a San Pablo de la Virgen de la Trinidad. A las 19.30 horas, desde la casa hermandad por el siguiente itinerario: plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza de Montes, Empedrada, Jara, plaza de San Pablo y parroquia de San Pablo. La imagen irá acompañada por un quinteto de metales de la banda sinfónica Virgen de la Trinidad.

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Cena. Misa de hermandad. A las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Pollinica.Función principal instituto. A las 12 horas, en la iglesia de San Agustín. Estará presidida por el agustino fray Agustín Herrero de Miguel (O.S.A.). A su finalización, la Virgen del Amparo estará expuesta en devoto besamano, que se prolongará por la tarde de 17.30 a 20 horas.

Lunes, 27 de octubre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Prendimiento. Concierto solidario de David Barrul, 'La voz y la música', con la participación de la orquesta sinfónica de Triana. A las 20 horas, en el Teatro Cervantes.

Martes, 28 de octubre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

Miércoles, 29 de octubre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico (recogida de ropa y objetos). De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad, La hermandad recoge ropa y objetos.

-Exposición de pintura del artista Julio Sánchez del Olmo. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Paloma. Mesa redonda '30 años de nuestra sede'. A las 20.30 horas, en la casa hermandad.