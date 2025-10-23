Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Trinidad, durante el besamanos extraordinario. Cofradía del Cautivo
Agenda cofrade

La Virgen de la Trinidad protagoniza la tercera procesión extraordinaria del mes de octubre

La Dolorosa del Cautivo saldrá en su trono de Semana Santa por el 25.º aniversario de su coronación canónica en un fin de semana en el que también pisarán la calle la Divina Pastora y las vírgenes de la Oliva y del Rosario

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El último fin de semana de octubre llegará con la última de las tres procesiones extraordinarias programadas para este mes: la de la Virgen de ... la Trinidad, con motivo del 25.º aniversario de su coronación canónica. Durante los días previos, la Dolorosa estará en besamano y será objeto de un triduo conmemorativo y santa misa, que estará oficiada por el obispo de Málaga, José Antonio Satué. Pero no será esta la única salida de una imagen a la calle, ya que también lo harán la Divina Pastora y la Virgen del Rosario de la Sentencia, ambas en rosario, la primera, vespertino (sábado), y la segunda, de la aurora (domingo), y la Virgen de la Oliva, titular letífico de la Archicofradía del Huerto, recorrerá las calles de la feligresía de los Santos Mártires en procesión de alabanzas.

