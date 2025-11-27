Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de los Remedios saldrá a la calle el primer domingo de adviento en rosario votivo. L. M. Gómez Pozo
Agenda cofrade

La Virgen de los Remedios abre el tiempo de adviento con su rosario votivo

Este fin de semana también se celebrarán varias zambombas, retiros y mercadillos solidarios

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Muchas hermandades y cofradías de Málaga afrontan el último fin de semana del mes de noviembre con la celebración de actividades con tintes navideños, entre ... mercadillos, zambombas, verbenas e incluso las Penas bendecirá su Belén artístico. Sin embargo, si hay un culto que el cofrade espera cada año y que llega con la apertura del tiempo de adviento, ese es el dedicado a la letífica imagen de la Virgen de los Remedios, en este caso, externo, con su rosario votivo que la llevará desde su sede canónica, la parroquia de los Santos Mártires, hasta la calle Puerta del Mar, para cumplir con la tradición que atribuye la intercesión de la Virgen en la réplica del maremoto producido en la ciudad de Málaga el 27 de noviembre de 1755, y que propició que fuera proclamada Patrona y Protectora de la su feligresía.

