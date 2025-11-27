La Virgen de los Remedios abre el tiempo de adviento con su rosario votivo

Muchas hermandades y cofradías de Málaga afrontan el último fin de semana del mes de noviembre con la celebración de actividades con tintes navideños, entre ... mercadillos, zambombas, verbenas e incluso las Penas bendecirá su Belén artístico. Sin embargo, si hay un culto que el cofrade espera cada año y que llega con la apertura del tiempo de adviento, ese es el dedicado a la letífica imagen de la Virgen de los Remedios, en este caso, externo, con su rosario votivo que la llevará desde su sede canónica, la parroquia de los Santos Mártires, hasta la calle Puerta del Mar, para cumplir con la tradición que atribuye la intercesión de la Virgen en la réplica del maremoto producido en la ciudad de Málaga el 27 de noviembre de 1755, y que propició que fuera proclamada Patrona y Protectora de la su feligresía.

Por otro lado, la restauradora de la Virgen del Gran Poder, Lourdes Pérez Meléndez, ofrecerá una conferencia este viernes para explicar en qué consistió su intervención restauradora y conservadora en la talla de la Dolorosa de la Hermandad de la Misericordia, la banda de música Miraflores y Gibraljaire dará a conocer también este viernes el programa de actos de su 50.º aniversario fundacional y el sábado, la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos dará un concierto benéfico en la iglesia de Santo Domingo.

Jueves 27 de noviembre

•Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Colegio La Goleta. Salida procesional de la Virgen Milagrosa, acompañada por los alumnos y la comunidad educativa vicenciana. A las 11 horas, por las calles de los barrios de La Goleta y El Molinillo.

• Cáritas de la Victoria y cofradías de penitencia del barrio. III Mercadillo Solidario. De 17 a 21 horas, en la plaza del Santuario. habrá taller infantil, música en directo y puestos de ropa, enseres, pascueros, dulces, antigüedades, barra y rifa.

• Milagrosa. Tercer día del triduo en honor de la Virgen Milagrosa. A las 19 horas, en la parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa. Oficiará el párroco Jaume Gasulla Felices.

Viernes 28 de noviembre

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Banda de música de Miraflores y Gibraljaire. Presentación oficial del programa de actos del 50.º aniversario de la banda y del Comité de Honor. A las 11.30 horas, en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

• Cáritas de la Victoria y cofradías de penitencia del barrio. III Mercadillo Solidario. De 12 a 21 horas, en la plaza del Santuario. habrá taller infantil, música en directo y puestos de ropa, enseres, pascueros, dulces, antigüedades, barra y rifa.

• Mena. Zambomba solidaria a beneficio de Cáritas parroquial de Santo Domingo. A partir de las 17 horas, en la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás. Actuarán el grupo Los de siempre y la banda de música Nuestra Señora de la Soledad.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. La inauguración será a las 18 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Rocío. Besapié al Señor de los Pasos. De 18.30 a 20.30 horas, en la parroquia de San Lázaro.

• Nueva Esperanza. Zambomba. A partir de las 19.30 horas, en la segunda planta de la casa hermandad. Habrá música en directo.

• Misericordia. Conferencia de la restauradora Laura Pérez Meléndez bajo el título 'Conservación de una devoción, Nuestra Señora del Gran Poder'. A las 20 horas, en la casa hermandad.

Sábado 29 de noviembre

• Dolores de San Juan. Retiro de Adviento. De 10.30 a 13.30 horas, en el Centro Arrupe (plaza San Ignacio).

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas, en la casa hermandad.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Salutación y Santa Cruz. Formación por el tiempo de Adviento. A las 12 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Impartida por el párroco y canónigo de la Catedral, Alejandro Pérez Verdugo.

• Mercedes de El Tarajal. Zambomba flamenca. A partir de las 13 horas, en la plaza del local social de El Tarajal. Contará con las actuaciones de los grupos de zumba Toñi Cabrera y de baila de María del Carmen Mostazo, la panda de verdiales La Cabra Colorá, la zambomba de El Morta y el grupo flamenco de Lucía Morales, La Tata Carmela, Rosa Porras, y Alicia Ruiz & Rubén Guerrero. Esta actividad es a beneficio de la parroquia de la Visitación de María y del Grupo Parroquial de las Mercedes.

• Santo Traslado. Verbena navideña. De 13 a 23 horas, en la casa hermandad. La recaudación irá destinada a la Obra Social del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado.

• Dolores del Puente. Almuerzo y tardeo por Navidad. Desde las 14 horas, en la casa hermandad del Sepulcro.

• Penas. Almuerzo de hermandad (migas, 6 euros). Desde las 14 horas, en la casa hermandad.

-A las 18 horas, actuación de una panda de verdiales y habrá una oración de Adviento. A las 19 horas, el diácono Rafael Carmona bendecirá el Belén artístico.

• Carmen Doloroso. Comida de hermandad. A partir de las 14 horas, en el Centro Social de Pedregalejo. Donativo, 12 euros.

• Humildad y Paciencia. 7.ª Zambomba Flamenca. A partir de las 17 horas, en la plazuela Virgen de Dolores y Esperanza, a las puertas de la casa hermandad.

• Banda de Bomberos. Concierto benéfico con la recogida de alimentos de desayuno, en colaboración con Cáritas y la Asociación Calor y Café. A las 20.15 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

Domingo 30 de noviembre

• Remedios. Rosario votivo presidido por la Virgen de los Remedios. Salida, a las 9.45 horas, desde la parroquia de los Santos Mártires. La imagen llegará a Puerta del Mar a las 10.35 horas, donde se celebrará un acto, y alcanzará su templo a las 11.45 horas. El recorrido será el siguiente: plaza los Mártires, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Liborio García, Mesón de Vélez, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Alarcón Luján y Puerta del Mar. En este punto se rezará el Ángelus, con la Virgen de los Remedios encarada al mar. Posteriormente, la comitiva regresará a la iglesia de Santos Mártires por el entorno que habitualmente venía haciendo a la ida, esto es: Nueva, Especería, Salvago, plaza Carmen Thyssen, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Nosquera, Comedias, plaza de los Mártires Ciriaco y Paula y a su templo. Este año 2025 contará con la novedad del acompañamiento musical. Así, tras la Virgen marcharán los Campanilleros de la Aurora, de Lucena.

-A las 12.30 horas, eucaristía, correspondiente al primer domingo de adviento, que celebrará el párroco de los Santos Mártires y consiliario de la hermandad, Manuel Ángel Santiago.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Amor. Encuentro de Navidad y concurso de tapas. A partir de las 11.30 horas, en la casa hermandad.

• Dulce Nombre. Misa de cierre del 25.º aniversario de Jesús de la Soledad. A las 12.30 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. A su finalización, almuerzo de hermandad, en la casa hermandad del Sepulcro. Donativo, 37 euros.

• Parroquia Divina Pastora. Primer día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 12.30 horas (misa).

• Crucifixión. Potaje solidario. A partir de las 13 horas, en la casa hermandad. Plato y bebida, 7 euros. La recaudación irá destinada a la campaña de juguetes para los niños desfavorecidos del barrio.

Lunes 1 de diciembre

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Parroquia Divina Pastora. Segundo día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

• Sepulcro. Misa mensual de difuntos. A las 20.30 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

Martes 2 de diciembre

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Parroquia Divina Pastora. Tercer día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

Miércoles 3 de diciembre

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Parroquia Divina Pastora. Cuarto día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).