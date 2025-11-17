La Virgen de la Esperanza se hace pequeña para llegar a los niños de Málaga y provincia La imagen, que viene itinerando por varios colegios de la capital desde la pasada cuaresma, también viajará a la comarca de Antequera

La fe y la devoción por una imagen tienen una mística. No entienden de edades, género, tamaño de la obra ni de fronteras. En 2023, en plena cuaresma, la Archicofradía del Paso y la Esperanza sacaba a la calle una procesión de niños y niñas protagonizada por una pequeña Dolorosa, copia de la titular de la corporación, que, al igual que el tronito, imitación del original, había sido donada por el hermano y benefactor Francisco Muñoz Estrella, ya fallecido. Esta miniprocesión, que se dirigía a la parroquia de Santo Domingo, la primitiva sede de esta entidad nazarena, surgía como complemento a la jornada de convivencia infantil que la archicofradía ya venía celebrando. El éxito de participantes y público fue tal que, desde entonces, esta convocatoria se ha venido repitiendo.

Cierto es que en 2024 no pisó la calle por la lluvia, pero sí procesionó por el interior de la basílica, y este año se sumó al cortejo una réplica fiel, a tamaño académico, del Nazareno del Paso, realizado en 3D y policromado por el imaginero veleño Israel Cornejo. La figura salió en un tronito provisional mientras se ejecuta el definitivo, que también está siendo acometido con la técnica del 3D y que, posiblemente, se estrene la próxima cuaresma. Sin embargo, la incorporación de la efigie del Señor a la comitiva infantil no ha sido la única novedad de este año, que sí volvió a visitar el templo de Santo Domingo. Y es que la archicofradía, aprovechando que la Iglesia católica se encuentra celebrando el Jubileo ordinario de 2025 bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', lo que le llevó a trasladar en el mes de mayo a su titular mariano al Vaticano para su veneración, y a Roma, para su presidir la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, promovió durante el pasado tiempo cuaresmal la peregrinación de la 'Virgencita' de la Esperanza a varios centros educativos diocesanos de Fundación Victoria.

Así, durante la semana del 10 de marzo estuvo en el colegio Padre Jacobo; la del 24, en La Presentación; del 31 de marzo al primer fin de semana del mes de abril, en Santa Rosa de Lima; y en las vísperas de la Semana Santa, en el colegio Cardenal Herrera Oria. La experiencia fue extraordinaria, como así reconoce la coordinadora de esta iniciativa y archivera de la corporación, Lidia Henares. «La archicofradía hizo la propuesta a Fundación Victoria, que engloba a los colegios diocesanos, y esta aceptó. Dependiendo de las instalaciones de cada cole, la virgencita estuvo expuesta en capillas o en aulas. Fue muy gratificante. La hermandad proporcionaba el traslado y ya cada colegio se encargaba de organizar algunas actividades, aunque desde la archicofradía también se facilitaron propuestas. De hecho, editamos un cuaderno especial dirigido a los más pequeños para que pudieran conocer la historia de la hermandad y la devoción a nuestros sagrados titulares a través de los dibujos de Pedro J. Camuña y Manuel León Barbeyto», explica Henares, historiadora del Arte, quien ha sido designada recientemente como presentadora del cartel oficial de la Semana Santa de 2026, obra del pintor José Martín España, que se dará a conocer el próximo jueves 8 de enero, en el cine Albéniz.

«Esta idea de trasladar la virgencita a los colegios surgió con motivo de la peregrinación de nuestra Virgen a Roma. Pensamos que teníamos que hacer algo también con esta imagen pequeñita y decidimos que sería conveniente llevarla a varios coles», explica Lidia Henares.

La archicofradía comenzó a darle forma a esta iniciativa «a finales de 2024», señala la coordinadora, y para empezar, lo más fácil era contactar con Fundación Victoria, «ya que nos podía proporcionar varios colegios», afirma. «Los niños la han recibido con mucho cariño y se han volcado con ella. En el colegio Santa Rosa de Lima, por ejemplo, los alumnos de Bachillerato le hicieron una reproducción de la puerta santa de la basílica de San Pedro del Vaticano», recuerda Lidia Henares.

Segunda etapa

Luego, llegaría la Semana Santa y, tras ella, la peregrinación de la Virgen de la Esperanza a Roma y el verano. La actividad en torno a esta iniciativa se detuvo por motivos obvios, pero con la apertura del nuevo curso escolar, la virgencita sigue su itinerario por varios centros de la capital y, según anuncia Henares, también llegará a la provincia, algo que meses atrás era inimaginable, como reconoce la archicofrade: «Estamos contentísimos. En esta segunda etapa la estamos llevando a colegios que no son de Fundación Victoria, aunque también tenemos algunos centros diocesanos pendientes. Ya ha ido a La Asunción y a San José de la Montaña, y la semana del 24 de noviembre irá a Nuestra Señora del Pilar, en Ciudad Jardín, que está preparando la actividad en torno al Adviento y dirigiéndola a toda la comunidad educativa, que es una cosa preciosa, porque participan las familias», se congratula.

Pero las peregrinaciones de la Virgencita de la Esperanza no se limitarán a la capital, ya que, como avanza Lidia Henares, también irá próximamente a la comarca de Antequera, «a propuesta del sacerdote Francisco Aurioles, que está ahora en Antequera como párroco de Santiago y San Pedro», recalca. «Nos ha dicho que la quiere para sus parroquias y ya que la llevamos a Antequera, también la ofreceremos a colegios de la zona. Todavía no están cerradas las fechas y los destinos, pero lo anunciaremos pronto. Después del traslado al colegio del Pilar de la capital, retomaremos la peregrinación para el puente de la Inmaculada», asegura Henares, quien recuerda que la semilla de esta iniciativa ya estaba con la jornada infantil, «pero cuando recibimos la donación de la imagen y el trono, pensamos en que había que hacer una procesión abierta para todos los niños, no solo de la archicofradía», y ve muy positivo y necesario que las cofradías salgan de su ámbito, de su rutina, «que muchas veces nos centramos en los cultos, en la preparación de la cuaresma y Semana Santa, y hay que llamar a las puertas de otras cosas distintas», subraya la archicofrade. «En concreto, la peregrinación de la virgencita la agradecen mucho los coles. Aunque empezó por el Año Jubilar, si se extiende en el tiempo, nosotros encantados. Con esta iniciativa, también se da a conocer la cofradía, sobre todo, en la provincia. Es interesante llegar a las familias. Hay muchos padres que se han interesado por las actividades que hacemos con los niños y nos han pedido que les avisemos cuando se celebren las próximas ediciones. En definitiva, nos reclaman información», concluye Lidia Henares, que ya prepara, junto a sus compañeros, el desembarco de la Virgencita de la Esperanza a la provincia, porque el fervor no entiende de edad y, mucho menos, de fronteras.

