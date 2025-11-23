Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Dolorosa es obra del joven imaginero Ginés de Paula. Gaby Rodrygo

Así es la Virgen en su Consuelo y Salvación, nueva imagen devocional para Málaga

La Dolorosa del imaginero de Dos Hermanas Ginés de Paula ha sido bendecida en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

Málaga cuenta con una nueva imagen de la Virgen: María Santísima en su Consuelo y Salvación. La talla, de candelero y con fines procesionistas, se ... ha bendecido en la mañana de este domingo en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Huelin, durante el transcurso de la santa misa que ha oficiado el canónigo de la Catedral y párroco de este templo, Federico Cortés. Los padrinos de la bendición han sido el director de distrito Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín, la Hermandad de la Misericordia y el Grupo parroquia del Gran Poder y Rocio del Arroyo de la Miel.

