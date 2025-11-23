Así es la Virgen en su Consuelo y Salvación, nueva imagen devocional para Málaga

Málaga cuenta con una nueva imagen de la Virgen: María Santísima en su Consuelo y Salvación. La talla, de candelero y con fines procesionistas, se ... ha bendecido en la mañana de este domingo en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Huelin, durante el transcurso de la santa misa que ha oficiado el canónigo de la Catedral y párroco de este templo, Federico Cortés. Los padrinos de la bendición han sido el director de distrito Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín, la Hermandad de la Misericordia y el Grupo parroquia del Gran Poder y Rocio del Arroyo de la Miel.

La efigie mariana es obra del imaginero Ginés de Paula, con taller en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Se trata de una escultura de tamaño natural, de 1,67 metros de altura y con brazos articulados, titular del Grupo Parroquial Tres Caídas y Salvación, de reciente aprobación.

Virgen en su Consuelo y Salvación. Gaby Rodrygo

Estilísticamente, la Dolorosa secunda el estilo neobarroco sevillano, aunque presenta las manos juntas con los dedos entrelazados, muy del gusto de la escuela barroca de Andalucía oriental y, en concreto, del círculo malagueño. La Virgen inclina levemente la cabeza hacia la derecha. El imaginero la idealiza imprimiendo facciones juveniles y mostrando gran dolor y pena por el destino de su Hijo. Esta expresión de dolor se plasma en el fruncido de las cejas y en la resolución de los ojos, entreabiertos.

La pieza artística peinada con raya central y con un rodete a la altura de la nuca, dejando ver solo la parte inferior del pabellón auricular. Sus manos, a la altura del pecho, intentan transmitir dolor y desesperación.

La imagen de la Virgen está realizada en madera de cedro policromado al óleo y presenta cuatro lágrimas de cristal y pestañas de pelo natural. Su encarnadura es clara, con ojos verdosos, y su cabello de color castaño.

Perfil de la nueva Dolorosa para Málaga. Gaby Rodrygo

Esta Dolorosa comparte templo desde este domingo con la Virgen Lágrimas del Carmen y el Nazareno de la Salud, titulares de dos grupos parroquiales que procesionan en cuaresma. En concreto, la efigie mariana lo hace el tercer domingo cuaresmal, y el del Nazareno de la Salud, que pisó la calle por primera vez el pasado 5 de abril de este año, durante el conocido como sábado 'del pregón', ocho días antes del Domingo de Ramos. Aunque el grupo Tres Caídas y Salvación no ha confirmado si su Virgen procesionará la próxima cuaresma, según ha podido conocer SUR, sus estatutos contemplan el culto externo en la tarde y noche del segundo sábado del tiempo cuaresmal, esto es, el fin de semana anterior a la procesión de Lágrimas del Carmen, lo que supondría la apertura procesional en Málaga de este periodo del año litúrgico, preparatorio para la celebración de la Pascua de Resurrección.