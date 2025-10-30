La Virgen del Carmen de El Perchel abre el mes de noviembre con su rosario de Ánimas

De los rosarios y los días gloriosos que trajo octubre, con las procesiones extraordinarias del Señor de la Soledad y las vírgenes del Gran Perdón ... y de la Trinidad, al mes de noviembre, que arranca este fin de semana con la Festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Por este motivo, las cofradías ampliarán los horarios de visita a los columbarios y las imágenes devocionales ya se presentan vestidas para este periodo, sobre todo, las Dolorosas, que desde ya exhiben un arreglo más austero, de luto, con el predominio del color negro.

Por otro lado, el Cristo de Ánimas, bendecido el pasado 15 de febrero, será objeto de un triduo, que, por primera vez, le dedicarán estos días los hermanos de la Misericordia en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y, precisamente, desde este templo perchelero saldrá a la calle este sábado la Virgen del Carmen Coronada para presidir un rosario de Ánimas, al igual que sucederá en el barrio de El Palo con la Dolorosa de los Ángeles, titular de la Asociación de Fieles Jesús ante Anás.

Noviembre también dará continuidad a varias exposiciones de temática cofrade que ya se vienen celebrando desde días atrás e igualmente el sábado 1 de noviembre se practicará el ejercicio de las Cinco Llagas en el cementerio histórico de San Miguel presidido por el Cristo de los Afligidos, que recorrerá el camposanto. Este acto religioso está promovido por Parcemasa. El Crucificado es una obra anónima, realizada en madera tallada y policromada fechable en los albores del siglo XVII y restaurada por Enrique Salvo en 2020.

Jueves 30 de octubre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

-Mesa redonda entorno a esta exposición. A las 19 horas, en la Agrupación de Cofradías.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico. De 11 a 20 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad.

Viernes 31 de octubre

• Carmen Doloroso. Exposición de la Virgen del Carmen Doloroso a la veneración de los fieles en los columbarios parroquiales por la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. De 9 a 13 horas, y de 17 a 20 horas, en la parroquia del Corpus Christi.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Dolores del Puente. Conmemoración del 21.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. La capilla estará abierta de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.

-A las 19 horas, solemne eucaristía, en la parroquia de Santo Domingo. Presidirá el párroco y director espiritual de la hermandad, Antonio Fernández López. Finalizada la misa se llevará a cabo el rezo de la Salve en la capilla de la Dolorosa.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico. De 11 a 20 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad.

• Descendimiento. Apertura de los columbarios. De 11 a 13 horas y de 17.30 a 19.30 horas.

• Rocío. Besapié al Señor de los Pasos. De 18.30 a 20.30 horas, en la parroquia de San Lázaro.

• Misericordia. Primer día del triduo en honor al Cristo de Ánimas. A las 19 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Presidirá el delegado episcopal de Hermandades y párroco de San José, Salvador Guerrero. Participará el coro litúrgico de la hermandad. El Crucificado estará expuesto a la veneración de los fieles desde las 17.30 horas hasta el cierre del templo.

• Paloma. Misa de hermandad. A las 20 horas, en la capilla de la hermandad. Media hora antes se rezará el santo rosario.

Sábado 1 de noviembre

• Carmen Doloroso. Exposición de la Virgen del Carmen Doloroso a la veneración de los fieles en los columbarios parroquiales por la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. De 9 a 13 horas, y de 17 a 20 horas, en la parroquia del Corpus Christi.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. Besapié del Cristo del Santo Sepulcro. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

• Sol. Veneración de la Virgen por el Día de los Fieles Difuntos. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia auxiliar de la parroquia de San Lázaro.

• Jesús ante Anás. Rosario de Ánimas presidido por la Virgen de los Ángeles. La salida será a las 10.30 horas. El cortejo recorrerá las siguientes calles de El Palo: Practicante Fernández Alcolea, Padre Lerchundi, Almargro y Cárdenas, Pintor Dámaso Ruano, plaza Nuestra Señora del Rosario, acto en el cementerio de San Juan, Pintor Dámaso Ruano, Ricardo de la Vega, plaza Dánvila y Collado, Almagro y Cárdenas, Padre Lerchundi, y Practicante Fernández Alcolea (13.30 horas).

• Nueva Esperanza. Mercadillo benéfico. De 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas. A las 12 horas, oración por los difuntos y a las 19,30 horas, eucaristía, en la parroquia de Santa Ana y San Joaquín.

• Rocío. Apertura de los columbarios. De 11 a 14 horas, en la parroquia de San Lázaro y en la casa hermandad.

• Monte Calvario . Apertura de los columbarios. De 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Santa misa, a las 12 y 17.30 horas, en la ermita del Monte Calvario.

• Mena . Apertura de los columbarios y capilla. De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Santa misa, a las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Sepulcro. Mercadillo benéfico. De 11 a 20 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad.

• Misericordia. Segundo día del triduo en honor al Cristo de Ánimas. A las 11.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Presidirá el delegado episcopal de Hermandades y párroco de San José, Salvador Guerrero. Participará el coro litúrgico de la hermandad. El Crucificado estará expuesto a la veneración de los fieles de 10 a 12.30 horas.

• Estudiantes. Apertura de los columbarios por la festividad de Todos los Santos. De 17 a 19 horas, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud.

• Cementerio Histórico de San Miguel. Procesión con el ejercicio de las Cinco Llagas del Cristo de los Afligidos. A las 18 horas, por el camposanto. Participará la capilla musical del Carmen Doloroso.

• Carmen de El Perchel. Rosario de Ánimas y Fieles Difuntos presidido por la Virgen del Carmen. La salida será a las 20 horas. El recorrido es el siguiente: parroquia de Nuestra Señora del Carmen, plaza de Toros Vieja, La Serna, Senador Francisco Román, Eslava, Jovellanos, Jacinto Verdaguer, Constancia, plaza de Toros Vieja y parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Participará la banda de música de la Paz.

Domingo 2 de noviembre

• Carmen Doloroso. Exposición de la Virgen del Carmen Doloroso a la veneración de los fieles en los columbarios parroquiales por la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. De 9 a 13 horas, y de 17 a 20 horas, en la parroquia del Corpus Christi.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Sepulcro. Besapié del Cristo del Santo Sepulcro. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

-Mercadillo benéfico. De 11 a 20 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad.

• Sol. Veneración de la Virgen por el Día de los Fieles Difuntos. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia auxiliar de la parroquia de San Lázaro.

• Rocío. Apertura de los columbarios. De 11 a 14 horas, en la parroquia de San Lázaro y en la casa hermandad.

• Monte Calvario . Apertura de los columbarios. De 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Santa misa, a las 17.30 horas, en la ermita del Monte Calvario.

• Mena . Apertura de los columbarios y capilla. De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Santa misa, a las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Gitanos. Eucaristía por la conmemoración de los Fieles Difuntos. A las 12.30 horas, en la parroquia de los Mártires.

• Descendimiento. Misa de los Fieles Difuntos. A las 18 horas, en la capilla de la hermandad (antiguo Hospital Noble).

• Misericordia. Tercer día del triduo en honor al Cristo de Ánimas. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Presidirá el delegado episcopal de Hermandades y párroco de San José, Salvador Guerrero. Participará el coro litúrgico de la hermandad. El Crucificado estará expuesto a la veneración de los fieles desde las 17.30 horas hasta el cierre del templo.

Lunes 3 de noviembre

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

Martes 4 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Descendimiento. Merienda solidaria. A partir de las 17.30 horas, en la casa hermandad.

• Rocío. Misa de hermandad por los Fieles Difuntos. A las 21 horas, en la parroquia de San Lázaro.

Miércoles 5 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Dolores del Puente. Mesa redonda '25 años de memoria viva: el pregón de Jesús Castellanos', dentro de la III Jornada Castellanista. A las 20 horas, en la sala capitular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Intervendrán Federico Fernández Basurte y Paloma Sánchez Domínguez. El acto estará moderado por la periodista Marta Jiménez.