La Virgen del Carmen de El Perchel saldrá el 1 de noviembre en rosario callejero. A. Carmen
Agenda cofrade

La Virgen del Carmen de El Perchel abre el mes de noviembre con su rosario de Ánimas

También saldrá a la calle la Virgen de los Ángeles de El Palo y el Cristo de los Afligidos del cementerio histórico de San Miguel procesionará por el camposanto mientras se practica el ejercicio de las Cinco Llagas

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:09

Comenta

De los rosarios y los días gloriosos que trajo octubre, con las procesiones extraordinarias del Señor de la Soledad y las vírgenes del Gran Perdón ... y de la Trinidad, al mes de noviembre, que arranca este fin de semana con la Festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Por este motivo, las cofradías ampliarán los horarios de visita a los columbarios y las imágenes devocionales ya se presentan vestidas para este periodo, sobre todo, las Dolorosas, que desde ya exhiben un arreglo más austero, de luto, con el predominio del color negro.

