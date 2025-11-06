Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen del Carmen de Huelin, a su salida de la parroquia de San Patricio. Sur

La Virgen del Carmen de Huelin dejará de recibir culto en la capilla de la calle Las Navas

La hermandad emite un comunicado en el que atribuye esta circunstancia a «una decisión parroquial» para que permanezca en la iglesia de San Patricio

Jesús Hinojosa
Rafael Rodríguez

Jesús Hinojosa y Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

Uno de los espacios de religiosidad popular con más arraigo en Málaga se queda huérfano. La capilla de la calle Las Navas, en el barrio ... de Huelin, no seguirá siendo el lugar en el que recibirá culto la imagen de la Virgen del Carmen de esta barriada. Así lo ha comunicado su hermandad en una nota oficial, tras la celebración de un cabildo extraordinario en la tarde de este miércoles.

