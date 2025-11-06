La Virgen del Carmen de Huelin dejará de recibir culto en la capilla de la calle Las Navas

Uno de los espacios de religiosidad popular con más arraigo en Málaga se queda huérfano. La capilla de la calle Las Navas, en el barrio ... de Huelin, no seguirá siendo el lugar en el que recibirá culto la imagen de la Virgen del Carmen de esta barriada. Así lo ha comunicado su hermandad en una nota oficial, tras la celebración de un cabildo extraordinario en la tarde de este miércoles.

La corporación informa de que la imagen de la Virgen permanecerá de forma indefinida en la parroquia de San Patricio, donde recibe culto desde su salida procesional del pasado mes de julio, tras la que ya no regresó a su capilla, como solía ser habitual cada año.

En el comunicado se señala que esta circunstancia se debe a «motivos ajenos a esta corporación y por decisión parroquial». «Esta decisión parroquial es totalmente ajena a nuestra corporación», insisten desde la hermandad, al tiempo que recuerdan que hasta ahora la imagen recibía culto en una capilla en la que «durante años ha sido centro de oración y encuentro para hermanos, vecinos y devotos». Desde el 30 de junio de 2023, esta capilla, propiedad del Obispado, pasó a estar dedicada a la adoración permanente al Santísimo Sacramento.

«La hermandad agradece las muestras de apoyo y afecto recibidas, e invita a todos los fieles a seguir acompañando a Nuestra Señora del Carmen en esta nueva etapa, pidiendo a la Santísima Virgen que continúe derramando su bendición sobre sus hijos y sobre todo el barrio de Huelin», concluye el comunicado.

Restauración de la imagen

La Virgen del Carmen del barrio de Huelin es una imagen realizada en pasta de madera, de los talleres de 'El Arte Cristiano', de Olot (Gerona), adquirida a mediados del siglo XX y donada a la parroquia de San Patricio por la devota Carmina García Herrera, hacia 1952. Aunque la efigie hace su salida procesional desde la parroquia del barrio, recibía culto en su capilla callejera hasta el 9 de noviembre del año pasado, fecha en que fue retirada para que Enrique Salvo acometiera su restauración.

Después de la intervención de Salvo, la talla volvió directamente a la parroquia para salir en procesión el domingo posterior a su festividad del 16 de julio, como marcan los estatutos de la hermandad, y desde entonces, ha permanecido en el templo de forma provisional. En este sentido, las pretensiones de la corporación eran que la Virgen regresara a su capilla este sábado, tras la celebración del rosario de ánimas. En cambio, según ha podido saber este periódico, el párroco de San Patricio habría exigido que la imagen pasara a recibir culto en la parroquia de forma indefinida al ser propiedad del templo y no de la hermandad.

Así, la hermandad se ha visto obligada a variar el itinerario que había establecido y aprobado para el rezo del santo rosario de ánimas por las calles de Huelin. De esta forma, se han incluido en esta nueva revisión las calles Garcerán y La Hoz, así como la entrada en la parroquia de San Patricio y no en la capilla, como estaba previsto. Por tanto, el recorrido definitivo será el siguiente: iglesia de San Patricio (19.45 horas), Abogado Federico Orellana, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Embajadores, Arganda, Altamira, Mendoza, Cañizares, Garcerán, La Hoz y, de nuevo, San Patricio. Como novedad, en este culto externo participará la banda de música Nuestra Señora de la Soledad, de la Congregación de Mena.