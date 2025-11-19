La Iglesia católica celebrará el próximo domingo 23 de noviembre la solemnidad de Cristo Rey del Universo, una fecha que marca el último domingo del ... año litúrgico y que da paso al tiempo de Adviento, preparatorio para la Navidad, que busca vivir intensamente la espera por la venida del Señor.

La festividad de Cristo Rey fue instituida por el papa Pío XI el 11 de noviembre de 1925, con la intención de invitar a los fieles a reconocer públicamente la realeza de Cristo y afirmar su papel como guía y mandatario de la Iglesia.

En Málaga, esta solemnidad universal cuenta con una especial participación de varias cofradías y hermandades, que celebran cultos en honor a sus titulares cristíferos. Así, durante estos días, varias corporaciones ya han convocado a sus hermanos para las diferentes misas solemnes, triduos y besapiés, que subrayarán el protagonismo de Jesucristo como Rey del Universo. La Congregación de Mena, las Cofradías Fusionadas o las hermandades de Humildad y Paciencia, Crucifixión, Estudiantes, Sentencia, Mediadora, Paloma o Zamarrilla serán algunas de las entidades nazarenas que dedicarán funciones religiosas a sus titulares. Y en el barrio de Dos Hermanas, saldrá el Despojado. Primero, por la mañana, en vía crucis, hasta la parroquia Virgen del Camino, y por la tarde regresará en procesión a su capilla callejera con el acompañamiento de la agrupación musical San Lorenzo Mártir.

De igual forma, hay que destacar que la Hermandad de la Clemencia, antigua Cofradía del Mutilado, celebrará un triduo en honor de la Virgen de la Divina Providencia y que este domingo de bendecirá una nueva Dolorosa en Málaga, que pasará a recibir culto por los hermanos del Grupo Parroquial Tres Caídas y Salvación, de la iglesia del Santo Ángel de la Guardia, en Huelin. Y todo ello, con la sensación de que la Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque todavía hay un mes por delante. En cambio, la proliferación zambombas cofrades, fiestas flamencas surgidas para celebrar el tiempo navideño, evocan lo que está por llegar. Las primeras citas, este viernes, con El Rico y la actuación de Alejandro Estrada, en el auditorio Edgar Neville, y este sábado, en el barrio de la Victoria, organizada por la Cofradía del Rocío en su segunda edición, con 'Los de Siempre', Ortigosa y Luis de Perikín y su gente.

Jueves 20 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

-Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Soledad. A las 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter. Oficiará el deán de la Catedral, José Manuel Ferrary.

• Mediadora. Segundo día del quinario en honor del Nazareno Redentor del Mundo. A las 18.15 horas, con santa misa a las 19 horas, en la parroquia de San Patricio.

• Paloma. Primer día del triduo en honor de Jesús de la Puente del Cedrón. A las 19.30 horas, el ejercicio del triduo, y 20 horas, la santa misa, en la capilla de la hermandad. Oficiará José María García Paniagua.

• Agrupación de Cofradías. Entrega de los nombramientos de pregonero y pintor de la Semana Santa de 2026 a Ignacio A. Castillo y Martín España, respectivamente. A las 20 horas, en la iglesia de San Julián. Ambos serán presentados por Salvador de los Reyes, hermano mayor de la Mediadora.

• Penas. Misa de hermandad. A las 20 horas, en el oratorio de Santa María Reina. A su finalización, turno de Adoración Nocturna frente al Señor Sacramentado.

• Clemencia (Mutilado). Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Divina Providencia. A las 20.15 horas, en la iglesia del Sagrado Corazón. Oficiará Francisco de Paula Hierro de Bengoa.

Viernes 21 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

-Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Soledad. A las 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter. Oficiará Guillermo Tejero, arcipreste de Virgen del Mar y párroco de San Miguel.

• Rocío de Málaga, filial de Almonte. Convivencia infantil 'Camino de la Navidad. Hacia el portal, por la vereda del Adviento'. Desde las 17.30 horas, en la casa hermandad.

• Mediadora. Tercer día del quinario en honor del Nazareno Redentor del Mundo. A las 18.15 horas, con santa misa a las 19 horas, en la parroquia de San Patricio.

• Humillación. Mesa redonda 'Jóvenes capataces de la Semana Santa de Málaga'. Intervendrán Miguel Puerto, capataz de la Virgen de Araceli; Álvaro Villanueva, capataz del Amor; Nacho Algaba, capataz del Carmen Doloroso; y Julio Jurado, capataz de la Humillación y Resucitado. El acto será moderado por Jesús Zambrana, jefe del 'Firmamento' (submarino) de la Virgen de la Estrella. A las 19.30 horas, en la casa hermandad.

• Clemencia (Mutilado). Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Divina Providencia. A las 19.30 horas, en la iglesia del Sagrado Corazón. Oficiará Pablo Ruiz Lozano S.J., superior de la Comunidad del Sagrado Corazón de Jesús.

• Paloma. Segundo día del triduo en honor de Jesús de la Puente del Cedrón. A las 19.30 horas, el ejercicio del triduo, y 20 horas, la santa misa, en la capilla de la hermandad. Oficiará Manuel Ángel Santiago, párroco de los Santos Mártires y San Juan. Participará musicalmente Juan Manuel Montiel y Juan Manuel Campos. La imagen estará expuesta en devoto besapié en horario de apertura de la capilla.

• Humildad y Paciencia. Primer día del triduo en honor del Cristo de la Humildad y Paciencia. A las 19.30 horas, con el rezo del santo rosario y el ejercicio del triduo, y a las 20 horas, la santa misa, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Oficiará Ángel Antonio Chacón López, director espiritual.

-Cena de hermandad pro trono de la Virgen de Dolores y Esperanza. A partir de las 21.30 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad.

• Mena. Primer día del triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. A las 20 horas, en la capilla de la congregación, en la parroquia de Santo Domingo.

• El Rico. Zambomba flamenca con Alejandro Estrada. A las 20 horas, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación. Donativo, 20 euros.

Sábado 22 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Amor. Retiro de Adviento. A las 10.30 horas, en las Hermanitas de los Pobres. Peregrinación al Cottolengo, puerta santa y eucaristía, a las 17 horas, por el Jubileo de Esperanza.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas, en la casa hermandad.

-Tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Soledad. A las 19.30 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter. Oficiará Miguel Ángel Gamero, párroco de Santiago, canónigo de la Catedral y director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Iglesia.

-Verbena navideña. A partir de las 21.30 horas, en la casa hermandad.

• Rocío. Zambomba. De 12 horas a 1 de la madrugada, en la calle Chaves, junto a la casa hermandad, en el barrio de la Victoria. Actuarán 'Los de Siempre', Ortigosa y Manuel de Perikín y su gente. Se instalarán puestos, barra de bar y habrá juegos, sorteos y el clásico durillo.

• Cena. Almuerzo benéfico. A partir de las 14 horas, en la casa hermandad.

• Piedad. Almuerzo benéfico. A partir de las 14.30 horas, en la casa hermandad de la Crucifixión.

• Mediadora. Cuarto día del quinario en honor del Nazareno Redentor del Mundo. A las 18.15 horas, con santa misa a las 19 horas, en la parroquia de San Patricio.

• Banda de Las Flores. Concierto de Santa Cecilia. A las 19 horas, en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra.

• Humildad y Paciencia. Segundo día del triduo en honor del Cristo de la Humildad y Paciencia. A las 19.30 horas, con el rezo del santo rosario y el ejercicio del triduo, y a las 20 horas, la santa misa, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Oficiará Ángel Antonio Chacón López, director espiritual.

• Paloma. Tercer día del triduo en honor de Jesús de la Puente del Cedrón. A las 19.30 horas, el ejercicio del triduo, y 20 horas, la santa misa, en la capilla de la hermandad. Oficiará Rafael Carmona Estrada. Finalizará con la meditación junto al Señor. Participará musicalmente Juan Manuel Montiel y Juan Manuel Campos. La imagen estará expuesta en devoto besapié en horario de apertura de la capilla.

• Mena. Segundo día del triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. A las 20 horas, en la capilla de la congregación, en la parroquia de Santo Domingo.

• Clemencia (Mutilado). Tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Divina Providencia. A las 20.15 horas, en la iglesia del Sagrado Corazón. Oficiará Antonio Prieto Zurita.

Domingo 23 de noviembre

• Encarnación. Vía crucis del Señor de la Salvación Despojado de sus Vestiduras por las calles del barrio de Dos Hermanas. La salida, desde su capilla, será a las 9.15 horas. Se dirigirá a la parroquia Virgen del Camino, donde, a las 12 horas, presidirá la eucaristía dominical, y, seguidamente, la imagen estará expuesta en devoto besamanos de 13 a 14 horas y de 17 a 18.30 horas.

-A las 19 horas, procesión de regreso del Señor hasta su capilla. Participará la agrupación musical San Lorenzo Mártir. El itinerario será el siguiente: parroquia Virgen del Camino, Europa, Joaquín Costa, Alpargaterito, Tres Cruces, Hoyo Higuerón, Cortés el Viejo, Alpargaterito, Cortijo de Echarte, Joaquín Costa, Emilio Lafuente Alcántara, Toledillo, General Cano e Ingeniero Díaz Petersen.

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Zamarrilla. Función solemne en honor de Jesús del Santo Suplicio por la festividad de Cristo Rey. A las 11 horas, en la ermita de Zamarrilla. Oficiará el director espiritual, Salvador Gil Canto. Participará el cuarteto de clarinetes de la banda de música de la corporación. la imagen preside el presbiterio durante toda la semana hasta este domingo.

• Crucifixión. Eucaristía en honor del Crucificado de la Crucifixión por la solemnidad de Cristo Rey. A las 11 horas, en la parroquia del Buen Pastor.

• Tres Caídas y Salvación. Bendición de la Virgen en su Consuelo y Salvación. A las 11.30 horas, en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda. Presidirá la ceremonia el párroco y canónigo de la Catedral, Federico Cortés.

• Sentencia. Solemne eucaristía en honor del Señor de la Sentencia por la solemnidad de Cristo Rey. A las 12 horas, en la parroquia de Santiago. Oficiará el párroco y director espiritual, Miguel Ángel Gamero.

• Fusionadas. Solemne eucaristía en honor de Jesús de Azotes y Columna por la solemnidad de Cristo Rey. A las 12 horas, en la parroquia de San Juan. A su finalización, la imagen estará expuesta en devoto besapié.

• Mediadora. Cuarto día del quinario en honor del Nazareno Redentor del Mundo. A las 12.15 horas, con función principal a las 12.30 horas, en la parroquia de San Patricio.

• Humildad y Paciencia. Tercer día del triduo en honor del Cristo de la Humildad y Paciencia. A las 12.30 horas, con el rezo del santo rosario y el ejercicio del triduo, y a las 13 horas, la santa misa, en la parroquia de San Vicente de Paúl. Oficiará Pablo Ramón Panadero Sánchez, párroco de San Ramón Nonato. La imagen estará expuesta en devoto besapié, con motivo de la festividad de Cristo Rey, de 10 horas hasta que comience el rezo del santo rosario previo al último ejercicio del triduo y santa misa, y de 14 a 20 horas.

• Paloma. Función solemne en honor de Jesús de la Puente del Cedrón por su festividad. A las 13 horas, en la capilla de la hermandad. Oficiará Isidro Calderón Almendros, vicario parroquial de los Santos Mártires. Participará musicalmente Juan Manuel Montiel y Juan Manuel Campos. La imagen estará expuesta en devoto besapié en horario de apertura de la capilla.

• Mena. Tercer día del triduo en honor del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. A las 13 horas, en la capilla de la congregación, en la parroquia de Santo Domingo.

• Estudiantes. Función solemne en honor del Cristo Coronado de Espinas con motivo de la festividad de Cristo Rey. A las 13 horas, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Oficiada por el párroco de los Santos Mártires y San Juan, y director espiritual, Manuel Ángel Santiago. La imagen estará en besapié desde las 10 horas hasta que comience la eucaristía.

Lunes 24 de noviembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

Martes 25 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Milagrosa. Primer día del triduo en honor de la Virgen Milagrosa. A las 19 horas, en la parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa.

Miércoles 26 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Milagrosa. Segundo día del triduo en honor de la Virgen Milagrosa. A las 19 horas, en la parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa.

• Rescate. Santa misa y presentación del cartel del 40.º aniversario del nombramiento del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos como hermano mayor honorario, obra de José Miguel González Morales. A las 19.30 horas, en el santuario de la Victoria.