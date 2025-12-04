Unicaja renueva su convenio con la Agrupación de Cofradías y refuerza su compromiso con la Semana Santa de Málaga

Unicaja y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga han renovado su tradicional convenio de colaboración, un acuerdo que sostiene desde hace casi ... veinte años la actividad de la entidad de San Julián y de las 41 hermandades que lo integran. La firma ha sido rubricada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín.

El acuerdo pone a disposición del ente cofrade una amplia oferta de soluciones financieras destinadas a respaldar sus proyectos y facilitar tanto su gestión interna como la de las hermandades agrupadas. Este respaldo, según señala la entidad financiera, forma parte de su compromiso «con la promoción y difusión» de la Semana Santa malagueña, sin duda, una de las manifestaciones más relevantes de la ciudad que va más allá del aspecto religioso.

Isidro Rubiales ha subrayado durante este acto que esta renovación «refuerza nuestro compromiso con la Agrupación de Cofradías, ofreciéndole productos y servicios adaptados a sus necesidades para favorecer el desarrollo de su actividad». Además, ha destacado la función de las cofradías, de las que ha dicho que son «depositarias de un legado social, cultural, religioso e histórico artístico que contribuye decisivamente a la vida cultural y asistencial de Málaga», ha subrayado.

Por su parte, José Carlos Garín se ha congratulado por la «continuidad y fortaleza de una colaboración que permite a nuestras hermandades seguir desarrollando su labor cultural, social y patrimonial con mayores garantías», ha indicado.

También, el máximo dirigente del ente cofrade ha agradecido a Unicaja su implicación, señalando que este convenio «no solo facilita la gestión diaria de la Agrupación y sus 41 corporaciones, sino que también contribuye a consolidar una Semana Santa que es identidad, tradición y motor económico para la ciudad», ha explicado.

Servicios financieros

Con el objetivo de contribuir a facilitar la actividad tanto de la Agrupación de Cofradías como de las hermandades que la integran, el acuerdo contempla una completa oferta de productos y servicios financieros, en condiciones favorables, diseñada para satisfacer sus necesidades y el desarrollo de su actividad.

Dentro de esta oferta, destacan productos y servicios como operaciones de financiación para inversiones; cuenta corriente con condiciones especiales; servicios específicos para gestión de cobros y pagos y para la tramitación de los impuestos, o una amplia gama de servicios digitales.

Ampliar Momento de la firma entre Unicaja y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Sur

Asimismo, también resaltan, entre otros aspectos, los seguros. Se trata de pólizas, tanto colectivas como individuales, dirigidas a asegurar y cubrir accidentes; contingencias; daños en casas hermandades y museos, y Responsabilidad Civil y Patrimonio.

Hay que recordar que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga nació en 1921. siendo la pionera en España en coordinar y representar a las corporaciones nazarenas. Con cerca de 80.000 hermanos, organiza los cortejos procesionales y promueve la Semana Santa malagueña, además de desarrollar una importante labor social y asistencial que complementa la de cada hermandad a través de sus diferentes acciones y desde la Fundación Corinto y su economato.