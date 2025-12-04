Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros de Unicaja y de la Agrupación de Cofradías durante la firma del convenio de colaboración. Sur

Unicaja renueva su convenio con la Agrupación de Cofradías y refuerza su compromiso con la Semana Santa de Málaga

La entidad bancaria y la institución de San Julián mantienen una colaboración de casi dos décadas para impulsar la labor de las 41 hermandades agrupadas

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:13

Unicaja y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga han renovado su tradicional convenio de colaboración, un acuerdo que sostiene desde hace casi ... veinte años la actividad de la entidad de San Julián y de las 41 hermandades que lo integran. La firma ha sido rubricada por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín.

