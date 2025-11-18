Tres Caídas y Salvación, nuevo grupo parroquial en Málaga

El fenómeno de la piedad popular en Málaga se asienta principalmente en los barrios, donde se concentra el mayor número de población. Aunque las procesiones ... de vísperas vienen existiendo desde hace tiempo, la ciudad vive ahora, claramente, dos modelos de Semana Santa. Uno de ellos, el más conocido, el oficial, es el que organiza la Agrupación de Cofradías, el que se desarrolla desde el Domingo de Ramos al de Resurrección y que tiene como premisa central y obligatoria el paso de los cortejos por un recorrido común emplazado en el Centro Histórico que culmina en la Catedral, accedan o no las comitivas en su interior, si bien la capital también cuenta con dos históricas hermandades, la de los Dolores de Churriana y Puerto de la Torre, además del Medinaceli de La Roca y Martiricos, ajenas las tres a la institución agrupacinista, que realizan el culto externa el Viernes de Dolores. Y otro, el menos difundido pero con cada vez más adeptos, el que promueven las prohermandades, entidades pasionistas constituidas como asociaciones civiles de fieles, en algunos casos, o ya admitidas por la Iglesia como grupos parroquiales, aunque, a diferencia de las cofradías agrupadas, no procesionan durante los días santos, sino durante la cuaresma y, además, son agrupaciones que pertenecen a los consejos parroquiales y, por tanto, no tienen hermano mayor, ya que son los párrocos los que la presiden.

Sobre esta segunda realidad, hay que advertir que el número de asociaciones de fieles y grupos parroquiales en Málaga ha venido 'in crescendo' de manera manifiesta en los últimos años, sobre todo, de carácter pasionista. Cierto es que no todos estos movimientos procesionan, pero sí la mayoría, hasta casi una veintena. Y lo hacen en sus barrios, por su demarcación parroquial, donde se avanza la Semana Santa e incluso participan nazarenos. Pues bien, a la nómina de grupos parroquiales ya existentes se ha sumado este otoño el de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su Tercera Caída y María Santísima en su Consuelo y Salvación, establecida en la parroquia del Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Huelin, y reconocida por el Obispado como tal el pasado 5 de noviembre.

Se da la circunstancia de que este templo, que asiste como párroco el también canónigo de la Catedral Federico Cortés, un sacerdote que siempre ha defendido la riqueza que engloba la piedad popular, acoge dos grupos parroquiales más: el de la Virgen Lágrimas del Carmen, que sale a la calle el tercer domingo de cuaresma, y el del Nazareno de la Salud, que procesionó por primera vez el pasado 5 de abril, durante el conocido como sábado 'del pregón'; es decir, ocho días antes del Domingo de Ramos.

La nueva prohermandad, que se da a conocer de forma simplificada como 'Tres Caídas y Salvación', acaba de echar a andar como grupo parroquial, aunque comenzó su andadura como asociación civil en julio de 2022. Al poco tiempo, los jóvenes cofrades, hermanos de la Pollinica, se pusieron en contacto con el joven imaginero Ginés de Paula, con taller en Dos Hermanas (Sevilla), para el encargo de un boceto en barro del Nazareno, que ya fue presentado a los miembros de la entonces asociación. Transcurrido un tiempo, el 12 de mayo de 2024 se hizo efectivo por fin la firma del contrato para la hechura en madera de la efigie cristífera a este escultor, y cinco meses después, el 18 de octubre de ese año, se rubricaba el encargo de la Virgen.

Bendición de la Virgen

En cambio, el momento clave de la corta trayectoria de esta entidad llegó este verano, cuando se promovió la constitución del grupo parroquial, con el visto bueno del párroco del Santo Ángel, Federico Cortés, y fue el 5 de noviembre cuando llegó la aprobación del Obispado. Desde entonces, la directiva la encabeza José Aarón Serrano Díaz. Sin embargo, las buenas noticias para estos cofrades no quedaron ahí, ya que cuatro días después, recibían luz verde para la bendición de la Dolorosa, que se ha fijado para este domingo, 23 de noviembre.

Este ceremonial, incluido en la celebración de la santa misa, comenzará a las 11.30 horas, en el templo del Santo Ángel de la Guarda, en la calle Ayala, con el oficio de la eucaristía por parte de Federico Cortés. Los padrinos de la imagen serán el director de Distrito Carretera de Cádiz, Juan Carlos Giardín, la Hermandad de la Misericordia y el Grupo Parroquia del Gran Poder y Rocio de Arroyo de la Miel.

Finalizada la ceremonia religiosa, la Dolorosa quedará expuesta en devoto besamanos hasta las 19.30 horas. Para esta primera exposición pública a los fieles, la Virgen estrenará una toca de sobremanto; un pañuelo de encaje; un camafeo de marfil y coral; dos broches, uno con el nombre de su advocación y otro con el anagrama de María, este último, de oro; cinco broches alfileres de circonitas; un broche de ancla, en oro; una peineta de plata; un rosario de oro y lapislázuli; una cruz pectoral, regalo del Grupo Parroquial Gran Poder y Rocío de Benalmádena.

Aunque la nueva prohermandad no ha confirmado si la Virgen en su Consuelo y Salvación procesionará la próxima cuaresma, según ha podido conocer SUR, sus estatutos contemplan el culto externo en la tarde y noche del segundo sábado de cuaresma, esto es, el fin de semana anterior a la procesión de Lágrimas del Carmen, lo que supondría la apertura procesional en Málaga de este periodo del año litúrgico, preparatorio para la celebración de la Pascua de Resurrección.