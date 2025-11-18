Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Boceto a lápiz de la nueva Dolorosa para Málaga. Sur

Tres Caídas y Salvación, nuevo grupo parroquial en Málaga

La iglesia del Santo Ángel de la Guarda acoge a esta prohermandad, que bendecirá a su Dolorosa titular el domingo 23 de noviembre

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

El fenómeno de la piedad popular en Málaga se asienta principalmente en los barrios, donde se concentra el mayor número de población. Aunque las procesiones ... de vísperas vienen existiendo desde hace tiempo, la ciudad vive ahora, claramente, dos modelos de Semana Santa. Uno de ellos, el más conocido, el oficial, es el que organiza la Agrupación de Cofradías, el que se desarrolla desde el Domingo de Ramos al de Resurrección y que tiene como premisa central y obligatoria el paso de los cortejos por un recorrido común emplazado en el Centro Histórico que culmina en la Catedral, accedan o no las comitivas en su interior, si bien la capital también cuenta con dos históricas hermandades, la de los Dolores de Churriana y Puerto de la Torre, además del Medinaceli de La Roca y Martiricos, ajenas las tres a la institución agrupacinista, que realizan el culto externa el Viernes de Dolores. Y otro, el menos difundido pero con cada vez más adeptos, el que promueven las prohermandades, entidades pasionistas constituidas como asociaciones civiles de fieles, en algunos casos, o ya admitidas por la Iglesia como grupos parroquiales, aunque, a diferencia de las cofradías agrupadas, no procesionan durante los días santos, sino durante la cuaresma y, además, son agrupaciones que pertenecen a los consejos parroquiales y, por tanto, no tienen hermano mayor, ya que son los párrocos los que la presiden.

