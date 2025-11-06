Recién inaugurado el mes de noviembre, en los próximos días llegarán los cultos a las vírgenes del Patrocinio, titular de la Hermandad de la Salutación, ... y del Carmen Doloroso, de la parroquia del Corpus Christi, y saldrá a la calle la Virgen del Carmen de Huelin en rosario de ánimas, desde la parroquia de San Patricio, donde regresará para recibir culto definitivamente en este templo y no en su capilla, como lo venía haciendo.

Asimismo, la Dolorosa del Valle, imagen que venera un grupo parroquial de la Natividad del Señor, estará en besamanos, y la Agrupación de Cofradías presentará la revista La Saeta de Otoño, que este año contendrá un libro dedicado a la figura del recordado Jesús Castellanos, uno de los principales baluarte de la Semana Santa actual. Ambas publicaciones las dará a conocer este viernes el historiador y director del Museo Revello de Toro, Elías de Mateo, en la parroquia de Santo Domingo, en concreto, en la capilla del Cristo del Perdón, de la Cofradía de los Dolores del Puente.

Por último, hay que destacar que todavía esta semana se oficiarán algunas misas dedicadas a los hermanos difuntos, como ocurriera durante los primeros días del mes de noviembre, y se celebrarán una mesa redonda y conferencia organizadas por la Hermandad de la Pollinica en una nueva edición del ciclo cultura y formativo 'Punto de encuentro', una nueva oportunidad para formar a los cofrades y reflexionar sobre la Semana Santa.

Jueves 6 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

-Mesa redonda entorno a esta exposición. A las 19 horas, en la Agrupación de Cofradías.

• Carmen Doloroso Segundo día de los cultos en honor de la Virgen del Carmen Doloroso. A las 19 horas, en la parroquia del Corpus Christi. Predica el párroco y canónigo de la Catedral, José López Solórzano.

• Pollinica. Conferencia, 'Botánica cofrade: flores y plantas simbólicas en la Semana Santa de Málaga'. A las 20 horas, en la casa hermandad. Estará a cargo de Miguel Ángel Vargas.

Viernes 7 de noviembre

-Misa de estatutos y besapié a Jesús Cautivo. A las 20 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Salutación. Devoto besamanos de la Virgen del Patrocinio, en horario de apertura de la parroquia de San Felipe Neri.

• Valle. Devoto besamanos de la Virgen del Valle. De 10 a 13 horas y de 17 a 20.30 horas, en la parroquia de la Natividad del Señor.

• Carmen Doloroso Tercer día de los cultos en honor de la Virgen del Carmen Doloroso. A las 19 horas, en la parroquia del Corpus Christi. Predica el párroco y canónigo de la Catedral, José López Solórzano.

• Amor. Solemne eucaristía en sufragio de las almas de los hermanos difuntos. A las 19.30 horas, en el santuario de la Victoria.

• Prendimiento. Misa de estatutos. A las 20 horas, en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús. Estará dedicada a los hermanos difuntos.

• Misericordia. Eucaristía en honor de los titulares. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Participará el coro litúrgico de la cofradía.

• Agrupación de Cofradías. Presentación de la revista La Saeta de Otoño, a cargo del historiador Elías de Mateo. A las 20 horas, en la capilla del Cristo del Perdón, en la parroquia de Santo Domingo. La publicación contiene un libro dedicado a la figura de Jesús Castellanos.

Sábado 8 de noviembre

• Salutación. Devoto besamanos de la Virgen del Patrocinio, en horario de apertura de la parroquia de San Felipe Neri.

-Presentación de niños a la Virgen. A las 19 horas.

• Humildad. Misa de difuntos. A las 19.30 horas, en el santuario de la Victoria.

• Valle. Devoto besamanos de la Virgen del Valle. De 10 a 13 horas y de 17 a 20.30 horas, en la parroquia de la Natividad del Señor.

• Carmen Doloroso Tercer día de los cultos en honor de la Virgen del Carmen Doloroso y función de instituto. A las 19 horas, en la parroquia del Corpus Christi. Predica el párroco y canónigo de la Catedral, José López Solórzano.

• Cinco Llagas. Santa misa por los hermanos difuntos y familiares. A las 19 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

• Agrupación de Gloria. Misa de acción de gracias. A las 19 horas, en la parroquia de los santos Mártires. Participará la coral Nuevo Amanecer de Churriana. Oficiará el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero.

• Carmen de Huelin. Rosario de ánimas de la Virgen del Carmen. Saldrá a las 19.45 horas, desde la parroquia de San Patricio con encierro en su capilla. El recorrido será el siguiente: Abogado Federico Orellana, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Embajadores, Arganda, Altamira, Mendoza, Cañizares, Garcerán, La Hoz y regreso a la parroquia de San Patricio. Participará la banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Mena.

• Esperanza. 33.º Cena Benéfica. A partir de las 21 horas, en el salón de tronos de la casa hermandad. Venta de invitaciones, en la tienda de recuerdos (45 euros). También se ha habilitado una fila cero (Bizum): 00678.

Domingo 9 de noviembre

• Salutación. Solemne eucaristía en honor a la Virgen del Patrocinio. A las 10 horas, en la parroquia de San Felipe Neri. Predicará el párroco y director espiritual, Alejandro Pérez Verdugo. Participará la coral polifónica Voces de Viñeros. La Dolorosa estará en devoto besamanos, en horario de apertura de la iglesia.

• Valle. Devoto besamanos de la Virgen del Valle. De 10 a 13 horas y de 17 a 20.30 horas, en la parroquia de la Natividad del Señor.

-Función principal. A las 12 horas. Predicará el párroco Ángel Antonio Chacón López.

• Humillación. Misa de estatutos en recuerdo de los hermanos difuntos. A las 11.30 horas, en la parroquia de Santo Domingo.

• Mediadora. Concierto de la banda de música Cruz del Humilladero por el 75.º aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. A las 18.30 horas, en la parroquia de San Patricio,

Lunes 10 de noviembre

Martes 11 de noviembre

Miércoles 12 de noviembre

• Pollinica. Mesa redonda, 'La gestión de las crisis en las cofradías: un camino hacia la excelencia'. Intervendrán Alejandro Cerezo, Francisco J. Cristófol y Elena Recio. A las 20 horas, en la casa hermandad.