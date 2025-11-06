Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vírgenes del Patrocinio, de la Salutación, y del Carmen Doloroso. Sur

Agenda cofrade

Semana de cultos dedicados a las Vírgenes del Patrocinio y Carmen Doloroso

También se dará a conocer un nuevo número de la revista La Saeta de Otoño, que sumará un libro de regalo dedicado a la figura de Jesús Castellanos y la Virgen del Carmen de Huelin saldrá en rosario de ánimas

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Recién inaugurado el mes de noviembre, en los próximos días llegarán los cultos a las vírgenes del Patrocinio, titular de la Hermandad de la Salutación, ... y del Carmen Doloroso, de la parroquia del Corpus Christi, y saldrá a la calle la Virgen del Carmen de Huelin en rosario de ánimas, desde la parroquia de San Patricio, donde regresará para recibir culto definitivamente en este templo y no en su capilla, como lo venía haciendo.

