Los Santos Patronos de Málaga recorren en procesión el Centro en la antesala de su festividad

Rafael Rodríguez Málaga Domingo, 15 de junio 2025, 23:19 Comenta Compartir

Ni en su solemnidad, ni en sábado. La Congregación de los Santos Patronos de Málaga sigue sin poder fijar un día inalterable para la salida procesional de Ciriaco y Paula, dos santos y mártires cristianos hispanorromanos que ostentan el patronazgo de la ciudad. Estos vaivenes no benefician ni a la propia corporación, que los sufre en primera persona, ni al devoto, que cada año debe estar pendiente de la fecha que previamente se anuncie. Hubo un larguísimo tiempo en el que no daba lugar al error, porque este culto externo se llevaba a cabo a partir de finales del siglo XVI coincidiendo con su festividad, el 18 de junio, día que se recuerda el martirio, en el año 303, de estos dos jóvenes por ser cristianos. El 18 de junio se declaró festivo en 1582, a petición de las autoridades civiles y eclesiásticas, al atribuir el auxilio de Ciriaco y Paula en el fuerte terremoto originado un año antes cuando el obispo Pacheco se encontraba reunido con su cabildo en la iglesia de los Mártires. Sin embargo, en fechas contemporáneas, en 1987, el Ayuntamiento de Málaga eliminó la solemnidad de los Patronos del calendario de festivos en favor del 19 de agosto y la Feria, coincidiendo con el 500.º aniversario de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, algo que cayó como un jarro de agua fría entre los congregantes. Desde entonces, la reivindicación por recuperar la jornada festiva ha venido siendo una constante y en 2013, en el 25.º aniversario del regreso de la actividad de la hermandad, se recuperó la fiesta, pero, al año siguiente, se volvió a eliminar. Este escollo obligó a la corporación a buscar alojo procesional el festivo más cercano a su solemnidad, aunque alguna vez ha intentado cumplir con el 18 de junio fuera del fin de semana y la experiencia no ha tenido el resultado esperado.

En consecuencia, la congregación se decantó en los últimos años por la tarde del sábado, anterior o posterior a la solemnidad, siempre que el 18 de junio no caiga en festivo, para asegurarse el mayor seguimiento posible en torno a los patronos más antiguos de Málaga. Sin embargo, debido a la alta demanda de bodas que existe en la parroquia de los Mártires en estas fechas, y más en concreto, para los sábados, la salida a la calle de San Ciriaco y Santa Paula se ha visto obligada a trasladarse, al menos esta vez, a la tarde del domingo. Eso sí, pese al cambio, el cortejo se ha visto arropado, pero en algunos puntos más que en otros y, ciertamente, con más turistas que malagueños. Quizá, el seguimiento habría sido mayor si hubiera compartido jornada sabatina con la Virgen de la Trinidad, aunque, en término generales, hubo público suficiente como para estar medianamente satisfecho, teniendo en cuenta la época del año, a las puertas del verano y con las playas llenas, y, además, con la premisa de que el día siguiente es laborable.

Con todo, la comitiva, que se ha puesto en marcha a las siete de la tarde, es decir, una hora antes que en 2024, ha recibido el calor de los devotos a la salida, momento en el que, por el contrario, se congregaron más malagueños que foráneos. Cinco miembros del grupo de caballería de la Policía Local abrían el séquito y, a continuación, se situaban los operarios de limpieza (LIMASAN) arrojando al pavimento el líquido anticera, la cruz parroquial, escoltada con dos ciriales con cera roja, y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen del Perchel. Prohermandades y hermandades de la feligresía, no agrupadas y agrupadas, de gloria y pasión, componían el grueso del cortejo, aunque también participaban algunas cofradías de otras parroquias. Siguiendo el orden secuencial, había representaciones de los grupos parroquiales de la Virgen Lágrimas del Carmen y San Andrés (Luz y Mar), y de las hermandades de Zamarrilla, Misericordia, Carmen de la Colonia de Santa Inés, Rosario de Santo Domingo, Fátima, Araceli, Carmen de Huelin, Virgen de la Cabeza, de las Cañas y San Cayetano, Carmen de Pedregalejo, Paloma, Pasión y Huerto. Asimismo, figuraban miembros de la Asociación Cultural Torrijos 1831, de la OJE, veteranos de la Brigada Paracaidista, de los Reales Tercios de España, hermanos congregantes con cirios rojos y cerrando el séquito, la Real Hermandad de Santa María de la Victoria y la corporación municipal, con el alcalde, Francisco de la Torre, al frente, y el pendón de la ciudad, flanqueado por dos maceros, además de la presidencia, en la que figuraba la presidenta de la Agrupación de Gloria, Victoria Eugenia Ribes, junto al hermano mayor de los Patronos, Antonio Ortega. Tampoco faltó a la cita el párroco de los Mártires, Manuel Ángel Santiago.

Por último, aparecía la cruz alzada con el cuerpo de acólitos antecediendo al trono, que, antes de salir a la calle, anduvo por el interior del templo con la marcha 'Ave María', de Vladimir Vavilov, con arreglo de Cristóbal López Gándara, tras los primeros toques de campana realizados por el alcalde.

Ampliar Los Patronos, antes de la salida, por el interior del templo. Marilú Báez

Los Santos Patronos pisaron la plaza de los Mártires a las 19.20 horas cuando, en ese instante, sonaba el Himno Nacional, interpretado por la banda de música de Zamarrilla, enlazado con el Himno a los Santos Patronos, compuesto por Manuel Ruiz Castro en la primera mitad del siglo XX. El congregante Rafael Contreras, periodista decano de la información cofrade en Málaga, no quiso perderse este momento y se colocó detrás del trono, botella de oxígeno incluida, pese a que no atraviesa por un buen momento de salud, que, Dios lo quiera, la recuperará por intercesión de los santos Ciriaco y Paula.

Recorrido sin cambios

Si bien hubo cambio de día y de hora, no varió el recorrido del año pasado. Así, para evitar el mayor número posible de vías copadas por terrazas, tras buscar la calle Granada por Santa Lucía, la procesión continuó por las plazas del Carbón y del Siglo para dirigirse a la plaza del Obispo por Molina Lario, donde sonaría 'La Estrella Sublime' antes de entrar en este enclave dedicado al prelado. Fue delante del atrio de la Catedral donde, a las 20.20 horas, se despidió la corporación municipal, mientras sonaba el himno de los Patronos tocado por el carrillón catedralicio.

Ampliar Los Patronos de Málaga, a su paso por la puerta principal de la Catedral. R. Rodríguez

San Ciriaco y Santa Paula, imágenes del escultor barroco Jerónimo Gómez que, en sus orígenes, presidieron el tabernáculo de la Catedral malagueña, figuraban en su trono de Manuel Toledano Vega, el que realizara en su día para los traslados de la Virgen de los Dolores de la Expiración y al que se le dispusieron hace unos años unos arbotantes de Alberto Berdugo. El conjunto exhibía flores de varios tonos, entre hortensias, rosas, hypericum y orquídeas. Y en el centro frontal, sobre una peana de carrete, se situaba una pequeña figura de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga y su diócesis.

El cortejo subió la calle Larios, tras girar por Sancha de Lara, y en la plaza de la Constitución, miembros de la reconstrucción histórica del Regimiento de Infantería Málaga, de la Asociación Torrijos 1831, rendían honores a estos mártires que ostentan el patronazgo de la ciudad y a los caídos por España.

La vuelta al templo fue por la calle Santa Lucía y en la plaza de los Mártires, antes del encierro, para el que sonó la marcha 'Encarnación Coronada', llegarían los cantos y bailes por malagueñas y verdiales, desde un pequeño escenario, a cargo de los coros Almendrales y Son de Málaga, dirigidos por Isabel López Mayorga, y al baile, Regina Garrido y María Martín.

La entrada del trono a la iglesia se ha producido a las 22.50 horas con los himnos de los Patronos, de Andalucía y España.

Los cultos a San Ciriaco y Santa Paula, en este caso internos, proseguirán este lunes y martes, con el segundo y tercer día de triduo, después del rosario de las 19.30 horas, y el miércoles 18 de junio, día de la solemnidad, se oficiará una misa en los Mártires a las 20 horas, presidida por el párroco y director espiritual de la congregación, Manuel Ángel Santiago, y con la participación del coro diocesano.