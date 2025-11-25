Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La lluvia sorprendió el pasado Martes Santo al Rocío y Nueva Esperanza. Hugo Cortés

Más controles y nuevas sanciones: así es el nuevo reglamento de horarios de la Semana Santa de Málaga

La Agrupación prevé aprobar esta semana una norma que establece cómo se votan los cambios y apuesta por "racionalizar" los tiempos de paso por el recorrido oficial

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:47

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga renueva una normativa clave para la organización de las procesiones de cada año. La junta ... de gobierno de la entidad de San Julián tiene previsto aprobar este martes un nuevo Reglamento de Horarios e Itinerarios que sustituirá al que ha estado en vigor desde 2014 y que ya ha quedado desfasado. Según ha podido conocer SUR, la nueva regulación detalla cómo deben votarse las propuestas que hagan las cofradías modificar los horarios e itinerarios de un determinado día, abre la posibilidad de establecer controles horarios fuera del recorrido oficial, establece cómo deben coordinarse las cofradías si deciden salir con riesgo de lluvia y marca nuevas sanciones, más allá de las que ya existían por retrasos.

