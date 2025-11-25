Más controles y nuevas sanciones: así es el nuevo reglamento de horarios de la Semana Santa de Málaga

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga renueva una normativa clave para la organización de las procesiones de cada año. La junta ... de gobierno de la entidad de San Julián tiene previsto aprobar este martes un nuevo Reglamento de Horarios e Itinerarios que sustituirá al que ha estado en vigor desde 2014 y que ya ha quedado desfasado. Según ha podido conocer SUR, la nueva regulación detalla cómo deben votarse las propuestas que hagan las cofradías modificar los horarios e itinerarios de un determinado día, abre la posibilidad de establecer controles horarios fuera del recorrido oficial, establece cómo deben coordinarse las cofradías si deciden salir con riesgo de lluvia y marca nuevas sanciones, más allá de las que ya existían por retrasos.

El nuevo reglamento, que debe ser aprobado por dos tercios de la junta de gobierno que componen los hermanos mayores y por mayoría simple de la asamblea de delegados, prevista para este jueves, señala en su artículo 2 que «todas las cofradías están obligadas a realizar el recorrido oficial completo en su desfile procesional de la Semana Santa».

Para los días en los que exista una clara amenaza de precipitaciones, situación que se ha repetido en los últimos años, el presidente de la comisión de horarios e itinerarios convocará a las cofradías de la jornada para alcanzar un acuerdo sobre posibles adaptaciones al menos tres horas antes de la salida de la primera de las cofradías, coordinando las medidas con las autoridades civiles. El reglamento señala que cualquier modificación de los horarios e itinerarios de una hermandad, incluyendo la realización de «recorridos parciales» respecto a lo previsto, deberá ser trasladada a la comisión al menos una hora antes de la salida acordada. «En todo caso, el horario oficial de entrada al recorrido oficial no podrá retrasarse», incide el texto de la nueva normativa, que deja abierta la posibilidad de aplicar el plan de autoprotección de la cofradía o del recorrido oficial cuando la situación por emergencia, fuerza mayor o inclemencia meteorológica sobreviene durante la salida procesional.

Asimismo, el reglamento establece la posibilidad de establecer nuevos puntos de control horario fuera del itinerario común de las procesiones, por acuerdo de la mayoría de las cofradías de una jornada o a iniciativa de la comisión, en los lugares en los que la fluidez de los cortejos se puede ver afectada. Estos puntos de control podrán ser de carácter sancionador, por lo que las hermandades se arriesgan a ser multadas si no pasan en la hora prevista, o informativo, para recabar datos sobre el discurrir de los cortejos que pueden ayudar al resto de hermandades.

Reuniones de la comisión de horarios e itinerarios

La comisión de horarios de cada día de la Semana Santa se reunirá de forma ordinaria tres veces al año. Una entre dos y cuatro semanas después de las procesiones, para valorar cómo han discurrido; otra entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre, para que las cofradías y los responsables de la comisión presenten sus propuestas de cambios; y una tercera, con un margen de al menos dos semanas respecto a la sesión inicial y siempre antes de diciembre, para aprobar los horarios e itinerarios. Las reuniones extraordinarias podrán convocarse a petición del presidente de la comisión o de al menos tres de las cofradías del día.

El reglamento también establece cómo se votarán las propuestas de las hermandades, que están obligadas a justificarlas y a detallar cómo afectarían al resto de cofradías de la jornada. Si hay una sola propuesta de cambios, se aprueba si obtiene mayoría de votos. Si se presentan dos, se votan por separado y gana la que obtenga mayoría. En caso de empate, la comisión tiene la potestad de señalar cuál le parece más conveniente por fluidez, seguridad y coordinación con las autoridades. Si hay tres o más propuestas, se realizarán sucesivas votaciones entre las cofradías del día para descartar las que obtengan menos votos positivos, hasta quedar reducidas a dos. Y, si no hubiera acuerdo, los responsables de la comisión elevarán a la directiva de la Agrupación la propuesta que, a su juicio, ofrezca un mayor «equilibrio y viabilidad». En ese caso, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para que las cofradías afectadas puedan presentar alegaciones.

Contaje de los cortejos procesionales

Además del control de los horarios, el nuevo reglamento también ofrece la posibilidad de hacer un contaje de los cortejos procesionales por el «número de líneas de todos los elementos que lo componen», incluidas las personas que van de promesa tras los tronos. La longitud del cortejo se define como el resultado de multiplicar el número de líneas total por el «coeficiente de movilidad», que es el espacio estimado que necesita el cortejo en movimiento. Según se aclara, este contaje no será objeto de control por parte de la Agrupación, pero sí servirá como información para «la racionalización de horarios en el recorrido oficial».

Las cofradías deberán presentar a la comisión sus horarios e itinerarios completos y de forma detallada. No obstante, si la Agrupación observa que estos comprometen «de manera severa el cumplimiento horario en el recorrido oficial» y pueden «afectar a la fluidez de los desfiles procesionales por el discurrir de la almendra histórica», podrán ser revisados por la comisión. Asimismo, ninguna hermandad podrá «esgrimir derechos particulares, ya sean históricos o estatutarios, para realizar su desfile procesional por un itinerario, si éste entra en conflicto con la aplicación del reglamento».

En cuanto al régimen de sanciones económicas, se mantienen multas similares a las que ya se han venido aplicando por retrasos detectados en los controles horarios de entrada y salida del recorrido oficial. Tras cinco minutos de gracia, se penaliza con un 5% de la subvención económica que reciben las cofradías por parte de la Agrupación si la demora es entre seis y diez minutos; con un 10%, entre 11 y 15 minutos; con un 20%, entre 16 y 20 minutos; con un 30%, entre 21 y 25 minutos; con un 40%, entre 26 y 30 minutos; con un 70%, entre 31 y 40 minutos; y con un 100%, a partir de 40 minutos de retraso. No obstante, los incumplimientos que se produzcan en el recorrido oficial por bloqueos de cofradías que anteceden podrán ser objeto de estudio posterior por parte de la comisión, para verificar si son sancionables o no.

Asimismo, la nueva normativa incluye nuevos conjuntos de infracciones agrupadas en función de su gravedad. Son incumplimientos leves no solicitar la venia en la tribuna oficial (a excepción de la Cofradía del Sepulcro), no asistir a las reuniones de la comisión de horarios, no informar de las necesidades del desfile procesional a la comisión, y no presentar los horarios e itinerarios completos. Estos incumplimientos leves solo serán sancionables si se acumulan tres en un año o seis en tres años consecutivos, retirando a la cofradía el 40% de la subvención.

Asimismo, se contemplan infracciones graves que implican la retirada total de la subvención cuando no se realice el desfile por el recorrido oficial completo, salvo causa de fuerza mayor, y cuando la cofradía no salga «sin justificación acreditada». Además, una hermandad podría perder hasta el 40% de la subvención si modifica su itinerario durante su salida de manera unilateral, sin mediar situación de fuerza mayor o de emergencia; si no comunica una situación de emergencia; o si tiene un «trato vejatorio o de menosprecio con cualquier miembro de la comisión». Por último, se prevé una sanción de hasta el 20% de las subvención para las hermandades que no comuniquen a la comisión los cambios de horarios e itinerarios antes de la salida procesional, cuando exista una situación de inclemencia meteorológica, fuerza mayor o emergencia.