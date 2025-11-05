La revista La Saeta incluirá un libro sobre Jesús Castellanos, uno de los referentes de la Semana Santa de Málaga

La antigua capilla del Cristo de Cabrilla de la iglesia de Santo Domingo, hoy del Crucificado del Perdón de la Cofradía de los Dolores del ... Puente, acogerá este viernes la presentación de la revista La Saeta, órgano de difusión de la Agrupación de Cofradías, en su edición de Otoño.

La publicación será dada a conocer a partir de las 20 horas por el profesor, historiador, académico y director del Museo Revello de Toro, Elías de Mateo.

Durante el acto también intervendrán el director de la revista, Andrés Camino; el hermano mayor de los Dolores del Puente, Francisco Muñoz; y el presidente de la entidad agrupacionista, José Carlos Garín.

La revista incluirá en esta ocasión un libro de regalo de nueva edición, que estará dedicado a uno de los referentes del mundo cofrade malagueño contemporáneo, como lo fue Jesús Castellanos, fallecido el 12 de septiembre de 2012 y artífice de la reorganización de la Cofradía de los Dolores del Puente, quien también fue hermano mayor de esta corporación y vicepresidente de la Agrupación.

Portada del libro dedicado a Jesús Castellanos. Sur

Para la realización del libro, que llevará por título 'Perfiles contrastados. Jesús Castellanos. Historiador, artista y figura de la Semana Santa de Málaga', han participado Andrés Camino en la dirección y coordinación, Alfonso Asensio Torre, Alfonso Crespo Hidalgo, Elías de Mateo Avilés, Alberto Jesús Palomo Cruz, Juan Antonio Sánchez López y Miguel Ángel Vargas Jiménez.

La revista La Saeta de Otoño contará con artículos de actualidad, reportajes y una sección denominada 'Estudios e Investigaciones', páginas científicas que caracterizan a esta edición y que reúnen trabajos de varios autores en sus diferentes temáticas.

La publicación decana en España en su género estará a la venta a partir de este sábado en quioscos, librerías y tiendas cofrades.