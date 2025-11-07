La revista Saeta ya está en la calle con un homenaje a Jesús Castellanos recogido en un libro

«La Saeta ya está en la calle». Desde 1999, cada nuevo curso cofrade en Málaga llega con la edición otoñal de esta revista centenaria, ... que marca el pulso de la vida de las hermandades de la ciudad. Este viernes, la antigua capilla del Cristo de Cabrilla, hoy del Crucificado del Perdón, en la iglesia de Santo Domingo, ha acogido la presentación del número 84 del órgano oficial de difusión de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, a cargo de Elías de Mateo, profesor, historiador, académico y director del Museo Revello de Toro.

Como de costumbre, este acto volvió a celebrarse fuera de la sede agrupacionista, en el histórico templo de Santo Domingo, y no por casualidad. Y es que la Cofradía de los Dolores del Puente, anfitriona de la presentación, fue refundada por Jesús Castellanos, protagonista del libro que acompaña a la revista. La obra, que constituye el número 28 de la colección 'Libros Cofrades La Saeta' y lleva el título de 'Perfiles contrastados. Jesús Castellanos. Historiador, artista y artífice de la Semana Santa de Málaga', cuenta con la coordinación del historiador Andrés Camino Romero, director de La Saeta, e incluye textos de Alfonso Asensio Torre, Alfonso Crespo Hidalgo, Elías de Mateo Avilés, Alberto Jesús Palomo Cruz, Juan Antonio Sánchez López y Miguel Ángel Vargas Jiménez.

Precisamente, Andrés Camino, abrió la presentación con unas palabras de afecto hacia la corporación del Lunes Santo y hacia la memoria de Castellanos. «Vuelve La Saeta a ser acogida con los brazos abiertos por los hermanos de los Dolores del Puente», dijo, evocando la estrecha relación entre la revista y el templo de Santo Domingo, donde se ha presentado esta publicación hasta en tres ocasiones.

Asimismo, Camino relató un emotivo episodio en el que llevó un ejemplar del libro hasta la capilla callejera de la Virgen de los Dolores: «Estoy seguro de que Jesús, desde el cielo de su capilla, vio el trabajo realizado con cariño por quienes fueron sus amigos», recordó el director de La Saeta, al tiempo que subrayó el esfuerzo del equipo humano que hay detrás de cada número: «La Saeta no soy yo, ni mucho menos. La forman quienes la sostienen con su trabajo, su fe y su compromiso con la Semana Santa de Málaga», precisó.

Ampliar Andrés Camino, director de La Saeta, durante su intervención. R. Rodríguez

De igual modo, Andrés Camino agradeció a los anunciantes y colaboradores que hacen posible la edición de una publicación que supera ya el siglo de vida, y animó a los cofrades a mantener viva la tradición: «Llevad La Saeta por donde vayáis, porque sois los herederos de vuestros abuelos y padres que la respaldaron, y ahora os toca a vosotros defenderla», concluyó.

Seguidamente, intervino Elías de Mateo Avilés, encargado de presentar la revista y la obra literaria que se acompaña dedicada a Jesús Castellanos. Así, De Mateo, que recordó el nacimiento de las ediciones de Otoño y Primavera bajo la dirección de Andrés Camino, desgranó los contenidos del nuevo número, compuesto por 134 páginas que combinan crónica, historia, arte y devoción. «La Saeta se renueva con Andrés Camino, y siguiendo el mandato divino, crece y se multiplica. Así, en 2019 surge La Saeta de Otoño, y en 2016, la de Primavera. El nuevo director ve la necesidad de ofrecer un cauce de publicación a la eclosión de investigaciones que se iban generando sobre la Semana Santa de Málaga y sobre la piedad popular en general», recordó Elías de Mateo antes de centrarse en los contenidos de la revista.

Portada

La portada de este número de Otoño reproduce una fotografía de Santa María de la Victoria, obra del fotógrafo y hermano de los Dolores del Puente Francisco Jódar Soler. Su elección tiene un marcado sentido conmemorativo, pues la hermandad de la Patrona ha celebrado este año el 150.º aniversario de su fundación, efeméride reflejada en las páginas finales de la publicación.

Portada de la revista La Saeta de Otoño de 2025. Sur

El historiador destacó que el número se abre con un amplio bloque dedicado a la Virgen de la Esperanza y su participación en la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías celebrada en Roma el pasado mes de mayo. Los artículos, firmados por José María Vera Fernández, Andrés Camino Gómez, Alberto Jesús Palomo Cruz y Rafael Rodríguez Puente, recogen los preparativos, la emoción del viaje, la histórica salida de la Dolorosa perchelera por las calles de la Ciudad Eterna y el regreso a su basílica, tras su estancia en la Catedral de Málaga.

El ejemplar incluye, además, el saluda del presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y el editorial de Andrés Camino, que subraya la trascendencia de aquella jornada romana. A ello se suman los apartados de actualidad y exposiciones, junto a reportajes sobre efemérides significativas, como el 25.º aniversario del Nazareno del Perdón, el cuarto de siglo de la Virgen de Dolores y Esperanza en su barrio y el también 25.º aniversario de la bendición del Señor de la Soledad, de la Hermandad del Dulce Nombre.

Ampliar Elías de Mateo, durante la presentación de la revista La Saeta. R. Rodríguez

Por su parte, el bloque de 'Estudios e Investigaciones', páginas científicas que caracterizan a La Saeta de Otoño, reúne artículos de Federico Castellón Serrano, Enrique Guevara Pérez, Francisco López Satorre, Francisco Manuel Jiménez Florido y del propio Elías de Mateo, entre otros. En ellos se abordan cuestiones históricas, patrimoniales e incluso botánicas que consolidan a La Saeta como una referencia nacional en la divulgación y el estudio del mundo cofrade. La labor de Juan Navarrete Trujillo en las hermandades de la Soledad de San Pablo y del Prendimiento durante la posguerra, la polémica Expotur de 1965 que llevó a mostrar los dos tronos de la Cofradía de la Expiración en Milán, el recuerdo de la Semana Santa de 1974 a través de un álbum fotográfico y la antigua Cofradía del Mutilado en la prensa española son algunos de los artículos que se incluyen en este bloque científico.

La revista se cierra con un apartado dedicado a Santa María de la Victoria, que enlaza con la imagen de portada y con la efeméride de su hermandad. Los textos de Andrés Camino Romero y José Manuel Torres Ponce revisan los orígenes de la devoción, su peregrinación reciente por siete parroquias de la ciudad y su importancia devocional en Málaga.

Finalmente, la publicación concluye con una fotografía del nuevo obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, «un respetuoso saludo», como definió Elías de Mateo, como símbolo del inicio de una nueva etapa pastoral para la diócesis malagueña y, por extensión, para su Semana Santa.

Ampliar El acto de presentación de La Saeta fue muy concurrido. R. Rodríguez

De Mateo subrayó igualmente el acierto del equipo editorial y de la propia publicación en su edición otoñal, que comienza con la Victoria y le sigue la Esperanza, dos advocaciones marianas estrechamente unidas a la historia de Málaga y de larga trayectoria devocional, y al referirse al libro que se incluye de regalo, destacó la labor de Jesús Castellanos, «uno de los cofrades más insignes de todos los tiempos», remarcó.

El diseño, otro de los aspectos destacados de este proyecto editorial, corresponde a Fran Barrionuevo, mientras que la impresión se debe a Gráficas Urania, y la publicidad, a Anuncios Diana.

Durante el acto también participaron el hermano mayor de los Dolores del Puente, Francisco José Muñoz, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, que cerró la presentación.

La revista La Saeta, en su edición otoñal, vuelve, pues, fiel a la cita con sus lectores que, a partir de este sábado, podrán adquirirla en quioscos, y desde el lunes, en tiendas especializadas, librerías y El Corte Inglés al precio de 13,95 euros.