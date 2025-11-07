Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La revista fue dada a conocer por el historiador Elías de Mateo. R. Rodríguez

La revista Saeta ya está en la calle con un homenaje a Jesús Castellanos recogido en un libro

La publicación decana de la Semana Santa fue presentada por el historiador Elías de Mateo en la capilla del Cristo del Perdón, de la Cofradía de los Dolores del Puente, en la iglesia de Santo Domingo

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:59

«La Saeta ya está en la calle». Desde 1999, cada nuevo curso cofrade en Málaga llega con la edición otoñal de esta revista centenaria, ... que marca el pulso de la vida de las hermandades de la ciudad. Este viernes, la antigua capilla del Cristo de Cabrilla, hoy del Crucificado del Perdón, en la iglesia de Santo Domingo, ha acogido la presentación del número 84 del órgano oficial de difusión de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, a cargo de Elías de Mateo, profesor, historiador, académico y director del Museo Revello de Toro.

