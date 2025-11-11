La Reina Sofía acepta el título de camarera mayor de honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha aceptado el nombramiento como camarera mayor de honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga, ... una distinción que le fue propuesta tras el acuerdo adoptado en el cabildo general de hermanos del pasado 4 de abril. La Casa de Su Majestad el Rey notificó oficialmente la aceptación el pasado 4 de noviembre, aunque no ha sido hasta ahora cuando la corporación lo ha hecho público, justo un día después de que la Archicofradía del Paso y la Esperanza también anunciara la aceptación del nombramiento de la monarca de camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza.

Según ha indicado la hermandad, la comunicación ha sido recibida por el hermano mayor, Pablo Castellanos, junto con la credencial acreditativa del nombramiento. Desde la corporación, se ha expresado una profunda gratitud por la decisión de la Reina, que supone, en palabras de Castellanos, «un motivo de inmenso gozo y orgullo para todos los hermanos y devotos de Nuestra Señora de Fátima».

La aceptación de este título se suma a otra reciente distinción en la capital malagueña, ya que, como señaló SUR este lunes, Doña Sofía también ha aceptado el nombramiento como camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza, reforzando así su especial vínculo con dos advocaciones marianas de la ciudad, una de gloria y del barrio de la Trinidad, la de Fátima, y otra de penitencia, la Dolorosa de El Perchel.

75.º aniversario

Hay que destacar que la aceptación del nombramiento ha llegado coincidiendo con el 75.º aniversario de la llegada de la imagen actual de la Virgen a Málaga, una talla del escultor portugués José Ferreira Thedim, realizada a finales de los años cuarenta. Esta imagen, una de las cuatro primitivas esculturas peregrinas bendecidas en el santuario de Fátima, fue traída a Málaga en 1950 con motivo de la Gran Misión y, por expreso deseo del obispo Ángel Herrera Oria, permaneció definitivamente en la ciudad.

La llegada de la Virgen Peregrina a Málaga fue un acontecimiento histórico. El 10 de febrero de 1950, la imagen fue escoltada desde el santuario portugués por miembros de la Embajada de España en Lisboa y trasladada en avión hasta Málaga. Desde entonces, la Virgen de Fátima se ha mantenido como un icono de fe y devoción para generaciones de malagueños, inspirando la labor religiosa y social de su hermandad.

Con motivo de la efeméride que celebra la hermandad, la Virgen presidió el altar de Corpus que instaló la Agrupación de Gloria en la calle Granada, a escasos metros de la plaza del Carbón.