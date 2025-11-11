Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de Fátima presidió este año el altar del Corpus de las hermandades de Gloria. R, Rodríguez

La Reina Sofía acepta el título de camarera mayor de honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga

La monarca refuerza así su vínculo con la devoción mariana en la ciudad, tras aceptar días atrás el nombramiento como camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:48

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha aceptado el nombramiento como camarera mayor de honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga, ... una distinción que le fue propuesta tras el acuerdo adoptado en el cabildo general de hermanos del pasado 4 de abril. La Casa de Su Majestad el Rey notificó oficialmente la aceptación el pasado 4 de noviembre, aunque no ha sido hasta ahora cuando la corporación lo ha hecho público, justo un día después de que la Archicofradía del Paso y la Esperanza también anunciara la aceptación del nombramiento de la monarca de camarera honoraria de la Virgen de la Esperanza.

