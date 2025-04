Las ventas cofrades se salen de lo habitual: esto es lo que más se vende en Málaga

Cristina Pinto Martes, 8 de abril 2025, 13:57 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

Las tiendas cofrades malagueñas en estos días son un gran reclamo. Las colas llenan sus establecimientos con clientela que busca «lo de siempre» para Semana Santa: capirotes, guantes, incensarios, incienso, campanitas... Pero el reclamo de ideas originales ha creado la tendencia de que estos negocios tengan que renovarse o morir. Eso bien lo sabe Rafael Fernández, de la tienda Fernández-Cruz Miguel, en calle Molina Lario. Desde los 13 años trabaja en la venta de artículos cofrades y, con casi 80 años de historia, este mítico local se sale de lo habitual y no sólo vende campanas, bastones, tejidos, capirotes, banderas o incienso, «ahora tenemos de moda los Sonny Angel», apunta Rafael Fernández, que también cuenta cómo venden llaveros de la suerte con nazarenos hechos a mano o juegos de cartas.

En la Cerería Zalo, Ignacio Gonzalo y Carmen Portillo atienden diariamente a sus clientes y aseguran que el nuevo juego de mesa de Semana Santa, 'Cofrade Go', se les agota constantemente. Mientras prueban un capirote a una mujer y su hijo, explican que hay un artículo original que también están vendiendo mucho este año: bolsas de figuras de nazarenos 3D en miniatura para repartir. «Se lo están llevando mucho para darlos durante la procesión como se hace con las estampitas», señala Ignacio Gonzalo.

Otros de los grandes conocidos del negocio cofrade son Ana Ruz Saborido y Fernando Luis Ojeda Rojo, de la tienda F. Ojeda. Tienen más de 30 años de experiencia y atienden a sus clientes de forma personalizada aconsejándoles con los mejores guantes especializados para cada función o incluso con calcetines especiales para pasar el recorrido sin dolor. También tienen los típicos inciensos, incensarios, campanas, medallas, corbatas negras, estampitas, pulseras... Pero a Ana Ruz Saborido le llama la atención que aún sigan vendiendo algunos detalles: «Las vendas para promesa seguimos teniéndolas, hay mucha gente que lo hace así y no descalza...», apunta.

En Nazareno de Málaga, en Carretería, Mari Carmen Bernal lleva más de 25 años en el mostrador y no deja de atender con una sonrisa a los que llegan. Entre sus ventas más originales destacan los incensarios portátiles, «que se venden mucho», y los recortables para los pequeños y no tan pequeños. «Pero no dejamos de probar capirotes, guantes a medida, incienso y cultos domésticos o para cofradías. Este año me ha sorprendido porque llevamos desde febrero vendiendo capirotes, la gente tiene ganas», confiesa Mari Carmen Bernal.

También se venden en Málaga imágenes a gran escala y talladas en madera son algunas de las ventas exclusivas que llegan hasta los 2.000 euros. En F. Ojeda aseguran que siguen vendiéndose ahora, «aunque también durante todo el año», y en Querubín destacan que venden muchos artículos religiosos, pinturas y orfebrería para imágenes tanto de cofradías como las de casa personales.