El producto para evitar los resbalones por el líquido anticera sirve pero requiere una segunda aplicación

La fórmula ideada por Limasam, la empresa de limpieza del Ayuntamiento de Málaga, y la Universidad para evitar los resbalones por el líquido anticera parece que está dando resultado, según varias fuentes consultadas por este periódico. Se trata de un protector ideado por el Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias que se aplicó el pasado Domingo de Ramos y que aporta al pavimento de piedra de las calles peatonales del Centro un efecto de rugosidad que aminora el resultado deslizante que provoca la aplicación posterior del líquido que facilita a los operarios de limpieza retirar cada madrugada los goterones de cera que se acumulan en el suelo.

No obstante, tres días después de la aplicación de ese protector, ya ha perdido gran parte de su efecto por lo que, según ha podido conocer SUR, la intención de los responsables de Limasam es repetir su difusión por las calles peatonales del Centro en la transición de este martes al Miércoles Santo, de forma que se recupere el efecto de rugosidad que produce para los días que restan de Semana Santa.

No obstante, desde la Agrupación de Cofradías de Semana Santa han venido insistiendo en estos días en que no están conformes con la aplicación del líquido anticera no solo por los resbalones que puede provocar, sino también porque mancha los bajos de las túnicas de los nazarenos, especialmente las de colores claros, y porque su aplicación con una bombona y un aspersor delante de cada cruz guía resulta un tanto antiestética.