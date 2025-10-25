Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidió la misa de conmemoración ante la presencia de la Virgen de la Trinidad. Migue Fernández

Primera visita del nuevo obispo de Málaga al Cautivo: «Vengo a contagiarme de vuestra devoción»

Satué ha presidido la misa por el 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La Virgen de la Trinidad ya se encuentra en su casa hermandad, preparada para la procesión extraordinaria que protagonizará en la tarde, noche y madrugada ... de este sábado, penúltimo del mes de octubre, con motivo del 25.º aniversario de su coronación canónica. La Madre del Cautivo era trasladada al salón de tronos de la corporación tras presidir una emotiva misa de campaña celebrada en la plaza de San Pablo, presidida por el obispo de la diócesis, José Antonio Satué, y concelebrada por el párroco de San Pablo y director espiritual de la hermandad, José Manuel Llamas, así como por el sacerdote colaborador de este templo, Manuel Ortiz; el canónigo de la Catedral José López Solorzano; y los párrocos de San Pedro, Alfonso Crespo; de la Amargura, Salvador Gil, y el vicario parroquial de esta iglesia, José Miguel Porras; de Nuestra Señora de Fátima y arcipreste de los Ángeles, José Luis Bellón; de Nuestra Señora de los Remedios de Ardales, Francisco José Martínez; de Santa Catalina Mártir de Arenas, Inmaculada Concepción de Daimalos y San Isidro Labrador de Trapiche y vicario parroquial de San Juan Bautista de Vélez-Málaga, Juan Carlos Millán; de San Andrés de Coín, José Amalio González, y de Ardales y Carratraca, Francisco José Martínez.

