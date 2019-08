El 'posado' del Cristo del Rescate levanta polémica Imagen difundida por la página web de la Cofradía del Rescate. La cofradía difunde fotografías de la imagen en una clínica radiológica donde han analizado su estructura interna antes de someterla a una restauración JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 2 agosto 2019, 12:13

La Cofradía del Rescate ha dado a conocer a través de su página web y su cuenta de Twitter que su titular ha sido sometido este miércoles a una tomografía axial computarizada (TAC) de la talla y una radiografía de los pies y la peana para conocer el estado de la estructura interna de la imagen que realizara Antonio Castillo Lastrucci en 1954 antes de someterla a una próxima restauración. En esa publicación, la hermandad ha adjuntado fotografías en la que se aprecia la talla del Cristo, con el torso sin túnica, junto al personal de la clínica Martí-Torres y miembros de la corporación, que han causado cierta polémica en las redes sociales.

Página web de la Cofradía del Rescate.

Las imágenes han provocado comentarios de indignación por parte de personas que consideran que no deberían haberse mostrado fotografías de este tipo de una escultura sagrada, y también algunos en tono jocoso. En cambio, el hermano mayor del Rescate, Joaquín González, no ve nada malo en la difusión de estas instantáneas. «No le vemos el problema, ha sido una foto normal para que los hermanos lo puedan ver. Hay gente que se dedica a incendiar y a hablar mal, pero lo hemos hecho para dar las gracias al personal de la clínica que se ha portado magníficamente bien con nosotros al igual que lo han hecho antes con otras cofradías«, ha argumentado el máximo responsable de esta cofradía del Martes Santo, que por ahora no piensa retirar la publicación de su web ni emitir comunicado alguno.

«Nos sabe mal que siempre haya quien quiera hacer daño con esto, pero no le vemos nada malo, la cofradía lo está haciendo muy bien aunque siempre habrá a quien le guste y a quien no», ha remarcado González, quien ha explicado que el Cristo estuvo retirado del culto en su capilla de la calle Agua por unas horas para someterse a este estudio radiológico, que no ha tenido coste alguno para la cofradía. Esta prueba va a permitir tomar decisiones respecto a una próxima restauración de la imagen, que presenta problemas en su peana y otras partes de su estructura. «La talla, al igual que la capilla, es bien de interés cultural, por lo que ahora vamos a consultar al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cómo y quién va a llevar a cabo la intervención«, ha explicado.