Los portadores de los tronos de Málaga sobre el líquido anticera: «su uso es altamente peligroso» La Asociación Daffari pide al Ayuntamiento que no utilice este producto por la «integridad física» de todos los participantes en las procesiones

Jesús Hinojosa Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:47 Comenta Compartir

La Asociación Cultural Daffari Hombres de Trono se ha sumado este miércoles a la polémica suscitada por los resbalones que provoca el líquido anticera que aplica el Ayuntamiento de Málaga a las calles peatonales del Centro para el paso de las procesiones de la Semana Santa con un comunicado en el que exige que no se utilice y que se recuperen los métodos tradicionales de limpieza. «Expresamos nuestro total desacuerdo con el uso de cualquier producto que, en un intento de facilitar la recogida de la cera, cree superficies más resbaladizas en los itinerarios por los que procesionan las hermandades y cofradías. Su uso ha demostrado ser altamente peligroso, registrándose numerosos accidentes entre los cuerpos de nazarenos, hombres de trono y personal de servicio», señala esta entidad en el comunicado.

«Introducir productos resbaladizos en las calles por las que andan los tronos supone un riesgo mayúsculo, no solo para la estabilidad y conservación del propio patrimonio procesional, sino también para la integridad física de todos los participantes en los desfiles procesionales y del público asistente. Los hombres de trono se resbalan al pisar este líquido e incluso los tronos al bajar al suelo se deslizan, llegando a comprometer la seguridad de quienes van debajo», añade la nota.

Por ello, esta asociación de portadores de los tronos pide al Ayuntamiento que no aplique este producto en las calles durante las procesiones «evitando así que se produzcan accidentes de mayor gravedad». «Nuestra Semana Santa se encuentra cada vez más condicionada por motivos de seguridad y, asumiendo todos los cofrades esas nuevas limitaciones, entendemos que el uso de un producto de estas características contraviene de manera manifiesta esa búsqueda de la seguridad por parte de las autoridades», añaden.

Sin soluciones para evitar el efecto resbaladizo

Como ha venido informando SUR esta semana, el Ayuntamiento llega a esta Semana Santa de 2025 sin una solución para evitar el efecto resbaladizo que provoca la aplicación del líquido anticera en las calles peatonales del Centro Histórico durante las jornadas de las procesiones. Una de las opciones que estaban bajarando Limasam y el área de Servicios Operativos y Fiestas, ambos departamentos en manos de la concejala Teresa Porras, era que expertos de la Universidad de Málaga encontraran una fórmula para que el producto de AB Laboratorios, la empresa de Vitoria que suministra el líquido anticera desde 2017, no resulte tan resbaladizo. Sin embargo, desde el departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga han confirmado que no han encontrado esa solución y que ya no da tiempo a que esté disponible para esta próxima Semana Santa.

La otra alternativa de las barajadas por el Consistorio era pegar al suelo de las calles una franjas alargadas, similares a las que se colocan en ocasiones en los peldaños de escaleras, para conseguir que, aunque se aplique el producto, exista cada cierta distancia una banda dispuesta en perpendicular al sentido de la marcha de los cortejos procesionales, que otorgue una mayor rugosidad al pavimento. Sin embargo, esta idea ha causado rechazo en las cofradías por su impacto visual, y finalmente también ha sido descartada.

La asociación de hombres de trono pide a los responsables municipales que «recuperen el método tradicional de limpieza». «Asumimos y comprendemos las singulares características del pavimento del centro histórico de la ciudad y que resulta resbaladizo por naturaleza. Y es por ello que, ante un suelo así, lo último que se debe hacer es regarlo con una solución química que multiplique su resbaladicidad», han concluido.