¿Por qué no se ocupan todas las sillas del recorrido oficial cuando pasan las cofradías?

No es una realidad nueva, pero no deja de resultar llamativa. Esta Semana Santa vuelve a repetirse la imagen de notorios huecos de sillas sin ocupar en el recorrido oficial de las cofradías. La frustración de un Martes Santo truncado por la lluvia no ha impedido que este Miércoles Santo vuelvan a observarse estos vacíos en las sillas y tribunas, y no solo en el momento del discurrir de la primera hermandad de la tarde.

Así, en las tribunas de la calle Molina Lario pudieron observarse numerosas localidades sin ocupar cuando pasaba la segunda de las corporaciones de la jornada, la de Mediadora de la Salvación, tras el tránsito de las cuatro secciones de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan.

Con la colaboración de Orange, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa ha puesto en marcha este año un sistema para controlar los accesos a las zonas acotadas de sillas y tribunas del recorrido oficial por el que los acomodadores leen con unos dispositivos móviles unos códigos que figuran en los resguardos de los abonos. El objetivo es que no entren a las sillas más personas de las que disponen de una localidad en regla.

Control de datos de aforos

Desde la Agrupación han señalado que este sistema «permite a los controladores de acceso conocer en tiempo real los aforos, niveles de ocupación y horarios de mayor afluencia de público». «Todos estos datos se volcarán en un cuadro de mando digital que facilitará una gestión más eficiente y segura, garantizando así la mejor experiencia posible para los asistentes durante los días de procesiones», han apuntado en un comunicado.

No obstante, según ha asegurado a SUR el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, este mecanismo informático de control de accesos y aforos no tiene el objetivo de sancionar o perseguir a los abonados por no hacer uso de sus localidades durante todos los días de la Semana Santa. Así, en la entrevista publicada por este periódico el pasado Domingo de Ramos, señaló que «el control de los accesos de este año nos va a servir más como información que como un mecanismo para presionar a los abonados». «Una vez que adquieres la silla no tienes la obligación de estar allí sentado desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana», sentenció Garín.

En cualquier caso, no deja de resultar llamativa la estampa de sillas sin ocupar en varias zonas del recorrido oficial horas después incluso del inicio del discurrir de las procesiones por el itinerario común de las hermandades.