El obispo de Málaga se reúne por primera vez con el presidente de la Agrupación de Cofradías

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, mantuvo en la mañana de este viernes su primer encuentro institucional con el presidente de la Agrupación ... de Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín. La reunión, celebrada en el Palacio Episcopal, contó también con la presencia del delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero.

Durante unos 45 minutos, ambos dirigentes compartieron impresiones en un ambiente «cordial y distendido», ha indicado la entidad de San Julián. Garín presentó al prelado un panorama general de la labor que las cofradías malagueñas desarrollan a lo largo del año, haciendo especial hincapié en su compromiso pastoral y en las acciones de carácter social y caritativo que llevan a cabo en distintos ámbitos de la ciudad.

Monseñor Satué mostró un especial interés por conocer más de cerca la realidad del mundo cofrade y expresó su deseo de mantener una relación cercana con las hermandades, con el propósito de profundizar en su papel dentro de la vida diocesana.

Ampliar Monseñor Satué y Guerrero con el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín. Sur

Al término de la audiencia, el presidente de la Agrupación de Cofradías valoró el encuentro como «muy positivo» y destacó la cercanía y disposición del nuevo obispo: «He encontrado en monseñor Satué a una persona con verdadero interés en conocer a los cofrades y en adentrarse poco a poco en la vida y misión de nuestras hermandades», dijo José Carlos Garín tras el encuentro con el pastor de la Iglesia malagueña.

Asimismo, el presidente de la Agrupación de Cofradías subrayó la importancia de seguir «fortaleciendo los lazos» entre la Diócesis y las hermandades. Para ello, la entidad agrupacionista asegura que ya se está trabajando «en la organización de un primer encuentro conjunto entre el obispo y todas las hermandades y cofradías de Málaga», previsto para antes de que finalice el año.