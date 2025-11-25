El Obispado aprueba la única lista presentada a las elecciones de la Cofradía de Jesús Cautivo

El Obispado de Málaga ha aprobado la única candidatura presentada a las elecciones en la Cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, ... encabezada por Benjamín Pastor, una vez que a principios de este noviembre se reactivó el proceso para elegir a un nuevo hermano mayor después de haber sido suspendido el pasado julio por la autoridad eclesiástica al detectar presuntas irregularidades.

La Delegación Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías, que preside Rafael Navarro Cortés, ha dado el visto bueno a la lista que encabeza el actual albacea general, Benjamín Pastor, y a quien acompañan Mario Ortega -actual hermano mayor- que va como primer teniente de hermano mayor; Raúl Arribas (segundo teniente de hermano mayor); Fernando Cabello (tercer teniente de hermano mayor); Julio César Baragaño (secretario); David Escaño (tesorero); Jorge González (fiscal) y Manuel Ignacio Rivera (albacea general), según han comunicado la cofradía trinitaria en sus redes sociales.

Una vez aprobada la lista, a partir de este jueves, 27 de noviembre, el aspirante a hermano mayor podrá presentar su programa a los hermanos, quienes están llamados a votar en el cabildo general de elecciones que se celebrará el viernes 12 de diciembre.

Comicios frenados en julio

En un principio, las elecciones en la Cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad estaban previstas para el pasado 28 de julio, pero a principios de ese mes, el día 7, la hermandad comunicó la suspensión del proceso electoral «tras ser notificado por las autoridades eclesiásticas» y se añadió que se retomaría una vez concluidos los actos programados por el 25º aniversario de la coronación de la Dolorosa y que concluyeron el pasado octubre con la procesión extraordinaria de la Virgen.

A esos comicios, y aunque en un principio se barajó la opción de que hubiera dos aspirantes, sólo acudió una candidatura, la encabezada por Benjamín Pastor, actual albacea general en la junta de gobierno de Mario Ortega, quien ya manifestó su intención de no repetir para un segundo mandato al frente de la hermandad del Señor de Málaga.