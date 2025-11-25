Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del Señor de Málaga en la procesión de Lunes Santo camino del recorrido oficial. sur

El Obispado aprueba la única lista presentada a las elecciones de la Cofradía de Jesús Cautivo

Hermandades. ·

La candidatura la encabeza como hermano mayor Benjamín Pastor y los hermanos de la corporación trinitaria están llamados a votar el próximo 12 de diciembre

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:37

El Obispado de Málaga ha aprobado la única candidatura presentada a las elecciones en la Cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, ... encabezada por Benjamín Pastor, una vez que a principios de este noviembre se reactivó el proceso para elegir a un nuevo hermano mayor después de haber sido suspendido el pasado julio por la autoridad eclesiástica al detectar presuntas irregularidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

