Nueva procesión extraordinaria en Málaga: el Cristo de Hermandad y Caridad recorrerá las calles del Puerto de Torre

El Obispado de Málaga ha dado luz verde al programa de cultos y actos propuesto por la Hermandad de los Dolores del Puerto de la ... Torre para conmemorar el 25.º aniversario de la bendición del Cristo de Hermandad y Caridad, obra del imaginero Manuel Ramos Corona. La efeméride se desarrollará durante 2026 con numerosas actividades centradas en la formación, la caridad y la fraternidad.

Entre los hitos del aniversario destaca la procesión extraordinaria del Crucificado de Hermandad y Caridad, que recorrerá las calles del barrio en el mes de octubre –el día se anunciará el próximo mes de diciembre–, dentro de un calendario de cultos que incluirá también una veneración especial y la celebración de una eucaristía con motivo de la fecha conmemorativa.

Este nuevo culto externo se suma al ya vivido por la hermandad el sábado 14 de septiembre de 2024, cuando los tres titulares –el Cristo, la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista– procesionaron juntos de manera extraordinaria por el Centro de Málaga, con entrada en la Catedral, y por los barrios de la Victoria y El Perchel, con motivo del 75.º aniversario fundacional.

Labor asistencial

Además, la corporación reforzará de manera notable su labor asistencial, destinando una partida presupuestaria ampliada a Cáritas parroquial y a otras entidades solidarias, mediante eventos y acciones a beneficio de colectivos necesitados.

La cofradía anunciará el programa completo de actos del 25.º aniversario de su titular cristífero el próximo 27 de diciembre, coincidiendo con la eucaristía en honor a San Juan Evangelista, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Este acto marcará la apertura oficial de un año que se prevé histórico para los hermanos y devotos del Puerto de la Torre.

La procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad y Caridad es la primera que se aprueba por parte del Obispado con el nuevo prelado, José Antonio Satué, a la cabeza. La diócesis ya autorizó meses atrás la salida del Cristo del Santo Traslado en su trono procesional del Viernes Santo, por las calles del barrio de la Trinidad, el 7 de noviembre de 2026, con motivo de los 75 años de su bendición.