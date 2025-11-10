Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Cristo de la Hermandad y Caridad, en su salida procesional de Viernes de Dolores. Sur

Nueva procesión extraordinaria en Málaga: el Cristo de Hermandad y Caridad recorrerá las calles del Puerto de Torre

El Obispado aprueba los actos por el 25 aniversario de la bendición de la imagen que se desarrollarán a lo largo del año que viene

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

El Obispado de Málaga ha dado luz verde al programa de cultos y actos propuesto por la Hermandad de los Dolores del Puerto de la ... Torre para conmemorar el 25.º aniversario de la bendición del Cristo de Hermandad y Caridad, obra del imaginero Manuel Ramos Corona. La efeméride se desarrollará durante 2026 con numerosas actividades centradas en la formación, la caridad y la fraternidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  7. 7 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  8. 8 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  9. 9 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva procesión extraordinaria en Málaga: el Cristo de Hermandad y Caridad recorrerá las calles del Puerto de Torre

Nueva procesión extraordinaria en Málaga: el Cristo de Hermandad y Caridad recorrerá las calles del Puerto de Torre