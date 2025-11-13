Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Virgen Mediadora de la Salvación y el Cristo del Santo Traslado serán tributados con unos cultos. Sur
Agenda cofrade

La Mediadora celebra unos cultos extraordinarios por el 75.º aniversario del Dogma de la Asunción

La eucaristía de apertura de los tres cuartos de siglo del Cristo del Santo Traslado y la peregrinación de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga a Almonte destacan entre las citas del fin de semana

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

La actualidad cofrade llega al ecuador de noviembre, penúltimo mes del año. Atrás han quedado los rosarios que comenzaron en octubre y se prolongaron hasta ... la semana pasada. Hace 75 años, el papa Pío XII proclamaba solemnemente el dogma de la Asunción de la Virgen María. En concreto, lo hacía el 1 de noviembre de 1950. Para conmemorar los tres cuartos de siglo de este dogma, asunta al Cielo (Munificentissimus Deus), la Hermandad de la Mediadora ha organizado unos cultos extraordinarios en honor de su imagen mariana, que se celebrarán estos días en la parroquia de San Patricio. Y es que el Dogma de la Asunción y la advocación de la sagrada titular, como Mediadora de todas las gracias, están íntimamente relacionadas, dado que ambos resaltan el papel glorioso y maternal de María en la historia de la salvación. La Asunción muestra a María elevada en cuerpo y alma al cielo, participando plenamente de la gloria de su Hijo, mientras que su mediación expresa su cercanía y constante intercesión por todos los fieles desde esa misma gloria celestial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  2. 2 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  3. 3 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  4. 4 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  5. 5 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  6. 6

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  7. 7 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  8. 8

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Mediadora celebra unos cultos extraordinarios por el 75.º aniversario del Dogma de la Asunción

La Mediadora celebra unos cultos extraordinarios por el 75.º aniversario del Dogma de la Asunción