La Mediadora celebra unos cultos extraordinarios por el 75.º aniversario del Dogma de la Asunción

La actualidad cofrade llega al ecuador de noviembre, penúltimo mes del año. Atrás han quedado los rosarios que comenzaron en octubre y se prolongaron hasta ... la semana pasada. Hace 75 años, el papa Pío XII proclamaba solemnemente el dogma de la Asunción de la Virgen María. En concreto, lo hacía el 1 de noviembre de 1950. Para conmemorar los tres cuartos de siglo de este dogma, asunta al Cielo (Munificentissimus Deus), la Hermandad de la Mediadora ha organizado unos cultos extraordinarios en honor de su imagen mariana, que se celebrarán estos días en la parroquia de San Patricio. Y es que el Dogma de la Asunción y la advocación de la sagrada titular, como Mediadora de todas las gracias, están íntimamente relacionadas, dado que ambos resaltan el papel glorioso y maternal de María en la historia de la salvación. La Asunción muestra a María elevada en cuerpo y alma al cielo, participando plenamente de la gloria de su Hijo, mientras que su mediación expresa su cercanía y constante intercesión por todos los fieles desde esa misma gloria celestial.

Además, a las habituales exposiciones de las últimas semanas –algunas concluirán este fin de semana– se sumará una muestra de pintura, que organiza la Hermandad del Sepulcro.

Por otro lado, hay que destacar la peregrinación de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga a Almonte, el concierto de Santa Cecilia que ofrecerá la banda de música de Zamarrilla o la eucaristía de apertura del 75.º aniversario del Cristo de Santo Traslado, entre otras citas.

Jueves 13 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

Viernes 14 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas y 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Agrupación de Cofradías. Encuentro de archiveros cofrades. A las 18.30 horas, en la Agrupación de Cofradías.

• Mediadora. Primer día del triduo en honor de la Virgen Mediadora de la Salvación con motivo del 75.º aniversario de la proclamación del Dogma de su Asunción Gloriosa. A las 18.30 horas, en la parroquia de San Patricio, A las 19 horas se celebrará la santa misa. Presidirá el párroco y director espiritual, Gustavo Mills. La Dolorosa estará expuesta en veneración extraordinaria.

• Llaga y Buena Fe. Primer día del triduo en honor al Nazareno de la Llaga en el Hombro. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Presidirá el párroco José Ruiz Córdoba.

• Pollinica. Mesa redonda bajo el título 'Notas de devoción: la identidad sonora de nuestra cofradía'. Intervendrán Paloma Artola, Jaime Gómez y Francisco Javier Moreno. A las 20 horas, en la casa hermandad.

• Viñeros. Eucaristía mensual. A las 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

• Rocío de Málaga, filial de Almonte. Apertura de la capilla del simpecado. A las 23 horas, en la casa hermandad de Villamanrique de la Condesa. Y, a continuación, rezo del santo rosario. Participará la Escuela de Tamborileros de Málaga y el coro de la hermandad. Se cantará la Salva a su finalización.

Sábado 15 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Dulce Nombre. Exposición 'Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos', muestra, inédita hasta ahora, que propondrá una nueva forma de acercarse al patrimonio escultórico malagueño, invitando al público a descubrirlo a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. De 10 a 14 horas, en el Museo de la Semana Santa de Málaga Jesús Castellanos. También participa la UMA.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas, en la casa hermandad.

• Dolores del Puente. Encuentro de la Juventud de los Dolores del Puente. A las 11 horas, en la casa hermandad.

• Rocío de Málaga, filial de Almonte. Rezo del ángelus, dirigido y cantado por el coro infantil de la hermandad. A las 12 horas, en la aldea de Almonte. A continuación, canto de la Salve y convivencia.

-A las 20 horas, rosario de la hermandad, convocado por la Hermandad Matriz de Almonte, finalizando con la Salve.

• Banda de Zamarrilla. Concierto por la festividad de Santa Cecilia. A las 18 horas, en el Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado.

• Santo Traslado. Solemne eucaristía de apertura del 75.º aniversario del Cristo del Santo Traslado. A las 19 horas, en la parroquia de San Pablo.

• Mediadora. Segundo día del triduo en honor de la Virgen Mediadora de la Salvación con motivo del 75.º aniversario de la proclamación del Dogma de su Asunción Gloriosa. A las 18.30 horas, en la parroquia de San Patricio, A las 19 horas se celebrará la santa misa. Presidirá el párroco y director espiritual, Gustavo Mills. La Dolorosa estará expuesta en veneración extraordinaria.

-Exaltación Asuncionista, a cargo de Alejandro Morante. A las 20 horas, en el templo de San Patricio.

• Llaga y Buena Fe. Segundo día del triduo en honor al Nazareno de la Llaga en el Hombro. A las 19.30 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Presidirá el párroco José Ruiz Córdoba.

• Crucifixión. Cena de hermandad. A partir de las 20.30 horas, en la casa hermandad.

Domingo 16 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 14 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Victoria. Exposición 'Regina et Patrona: La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150.º aniversario de la hermandad. De 10 a 13 horas. La muestra se encuentra en las salas Mingorance del Archivo Municipal.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

• Llaga y Buena Fe. Función principal en honor al Nazareno de la Llaga en el Hombro. A las 11 horas, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Presidirá el párroco José Ruiz Córdoba. Tras la eucaristía, la imagen estará expuesta en devoto besapié.

• Rocío de Málaga, filial de Almonte. Rezo del ángelus, a las 12 horas, y solemne procesión del simpecado hacia el santuario del Rocío. A las 13 horas, santa misa, presidida por el director espiritual de la hermandad, José Ruiz Córdoba, concelebrada por Andrés F. Pérez González y Francisco Cardaidas Gómez. Participará el coro de la hermandad. A su finalización, canto de la salve y procesión de regreso.

• Mediadora. Tercer día del triduo en honor de la Virgen Mediadora de la Salvación con motivo del 75.º aniversario de la proclamación del Dogma de su Asunción Gloriosa. A las 12.15 horas, en la parroquia de San Patricio, A las 12.30 horas se celebrará la función principal. Presidirá el párroco y director espiritual, Gustavo Mills. Participará la coral polifónica Voces de Viñeros. La Dolorosa estará expuesta en veneración extraordinaria.

Lunes 17 de noviembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

Martes 18 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.

Miércoles 19 de noviembre

• Cautivo. Exposición de pintura 'Revello de Toro y el XXV Aniversario de la Coronación de la Trinidad'. De 10 a 20 horas, en el Museo Revello de Toro (calle Afligidos).

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Sepulcro. XVII Exposición de Otoño, con obras de Miguel Linares, Ana Roldán, Esther Romero, Blanca Álvarez, Paz Unghetti y Maribel Alonso, entre otros pintores. De 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la casa hermandad.