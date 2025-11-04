Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Cautivo, en una imagen de archivo, durante la procesión del Lunes Santo. ñito salas

La Cofradía del Cautivo reactiva el proceso electoral que fue suspendido en julio

Cofradías. ·

El periodo para presentación de candidaturas se abre este 5 de noviembre y el cabildo para proclamar al nuevo hermano mayor será el 12 de diciembre

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Una vez concluido los actos conmemorativos del 25º. aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, la Cofradía de Jesús Cautivo ha ... reactivado el proceso electoral para elegir a su nuevo hermano mayor después de haber sido suspendido el pasado julio por el Obispado al detectar presuntas irregularidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Cofradía del Cautivo reactiva el proceso electoral que fue suspendido en julio

La Cofradía del Cautivo reactiva el proceso electoral que fue suspendido en julio