La Cofradía del Cautivo reactiva el proceso electoral que fue suspendido en julio

Una vez concluido los actos conmemorativos del 25º. aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad, la Cofradía de Jesús Cautivo ha ... reactivado el proceso electoral para elegir a su nuevo hermano mayor después de haber sido suspendido el pasado julio por el Obispado al detectar presuntas irregularidades.

La junta electoral de la hermandad del Lunes Santo ha hecho público este martes el calendario, que se abrirá este 5 de noviembre con el inicio del plazo para presentar candidaturas, que concluirá el día 12 de este mes. Del 13 al 17 de noviembre la junta electoral redactará el informe de los aspirantes para remitirlo al director espiritual para que dé su conformidad.

Una vez cumplido este paso, el 25 de noviembre se publicarán las candidaturas aprobadas por la autoridad eclesiástica y a partir del día 27 los aspirantes podrán comenzar a comunicar sus programas a los hermanos. El cabildo de elecciones para proclamar al nuevo hermano mayor se celebrará el viernes 12 de diciembre.

Estaban previstas para el 28 de julio

En un principio, las elecciones en la Cofradía de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad estaban previstas para el pasado 28 de julio, pero a principios de ese mes, el día 7, la hermandad comunicó la suspensión del proceso electoral «tras ser notificado por las autoridades eclesiásticas» y se añadió que se retomaría una vez concluidos los actos programados por el cuarto de siglo de la coronación de la Dolorosa.

A esos comicios, y aunque en un principio se barajó la opción de que hubiera dos aspirantes, sólo acudió una candidatura, la encabezada por Benjamín Pastor, actual albacea general en la junta de gobierno de Mario Ortega, quien ya manifestó su intención de no repetir para un segundo mandato al frente de la hermanda del Señor de Málaga.