La lluvia impide la salida a la calle de la Virgen de los Remedios

Las predicciones meteorológicas acertaron. La Agencia Estatal de Meteorología anunciaba un 90 por ciento de posibilidad de lluvia en Málaga entre las seis de la ... mañana y las doce del mediodía de este domingo y aunque el día amaneció en calma, e incluso el sol se asomó tímidamente a primeras horas, lo cierto es que poco antes de que llegara el momento de la salida a la calle de la Virgen de los Remedios para presidir un rosario votivo, comenzó a chispear. Ante la situación inestable del tiempo, la hermandad decidió sin titubeos suspender la partida de la imagen hacia la calle Puerta del Mar, donde tendría que haber hecho estación la Virgen de los Remedios en cumplimiento de la tradición que atribuye su intercesión durante una réplica del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que se reflejó ante las costas de Málaga el 27 de noviembre de ese año, cuya ayuda divina propició que ésta fuera proclamada patrona y protectora de la parroquia de los Santos Mártires hace 270 años.

Este contratiempo, a causa de la leve lluvia, trastocó todo, incluso, la celebración de la santa misa parroquial, correspondiente al primer domingo de adviento, que estaba prevista para las 12.30 horas y que, finalmente, se adelantó a las 10 horas, es decir, quince minutos más tarde del horario en el que la imagen mariana se tenía que haber echado a la calle.

Ampliar La Virgen de los Remedios, durante el transcurso de la santa misa parroquial. R. Rodríguez

Concluida la eucaristía, y con la iglesia de los Santos Mártires repleta de fieles, la Virgen de los Remedios presidió el rosario votivo que abre el tiempo de adviento, preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo, pero, en este caso, por las naves del templo dedicado a los Patronos de Málaga. Del presbiterio se dirigió a la nave de la epístola para rodear el recinto y concluir en la capilla de la hermandad, en el lado del evangelio.

Novedad

Como novedad, participaron los Campanilleros de la Aurora, de la localidad cordobesa de Lucena, en sustitución de la Pastoral 'La Paz', de Cómpeta, que ha acompañado a la imagen durante seis años, si bien, para esta edición, no formaron el grupo, de ahí el cambio de formación.

Con cantos populares y el rezo del santo rosario caminaba la Virgen de los Remedios de forma claustral. La andas, de cuatro varales, exhibía un exorno floral en clave navideña, con predominio de rosas, flor de algodón o coral, y en cuyo frontal se situaba una pequeña escultura de San José.

La suspensión del culto externo previsto para este domingo dejó sin la tradicional estampa de la Virgen de los Remedios y el Santo Niño del Rosario bajo el alumbrado navideños de la calle Larios, que, precisamente, debió recorrer en sentido inverso a otros años, esto es, en camino descendente, rumbo a Puerta del Mar, por indicación de la Subdelegación del Gobierno ante la convocatoria de una manifestación en la misma franja horaria.