La Virgen de los Remedios por el interior de los Santos Mártires. R. Rodríguez

La lluvia impide la salida a la calle de la Virgen de los Remedios

El rosario votivo se celebró en el interior de la iglesia de los Santos Mártires con la participación de los Campanilleros de la Aurora, de Lucena

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:53

Las predicciones meteorológicas acertaron. La Agencia Estatal de Meteorología anunciaba un 90 por ciento de posibilidad de lluvia en Málaga entre las seis de la ... mañana y las doce del mediodía de este domingo y aunque el día amaneció en calma, e incluso el sol se asomó tímidamente a primeras horas, lo cierto es que poco antes de que llegara el momento de la salida a la calle de la Virgen de los Remedios para presidir un rosario votivo, comenzó a chispear. Ante la situación inestable del tiempo, la hermandad decidió sin titubeos suspender la partida de la imagen hacia la calle Puerta del Mar, donde tendría que haber hecho estación la Virgen de los Remedios en cumplimiento de la tradición que atribuye su intercesión durante una réplica del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que se reflejó ante las costas de Málaga el 27 de noviembre de ese año, cuya ayuda divina propició que ésta fuera proclamada patrona y protectora de la parroquia de los Santos Mártires hace 270 años.

