Juan José Montiel, nuevo hermano mayor de la Archicofradía del Carmen Coronada

La Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, del histórico barrio de El Perchel, ha celebrado este martes, 18 de noviembre, su cabildo de elecciones, ... en el que Juan José Montiel Aranda ha resultado elegido hermano mayor, a falta del refrendo de la autoridad eclesiástica para su toma de posesión. La suya ha sido la única candidatura presentada y recibía 76 votos a favor de los 91 emitidos, mientras que se han contabilizado 15 votos en blanco.

Montiel sucede así a Juanse Beltrán, que ha permanecido ocho años al frente de la corporación perchelera, dos mandatos marcados por la estabilidad y el impulso patrimonial. El nuevo responsable de la archicofradía afirmaba en su carta de presentación que la Virgen le pedía «dar un paso al frente, un paso valiente y decisivo», una llamada que asume «con la mayor humildad, pero con fuerza, ilusión y ganas renovadas», indicaba.

Hermano desde 1999, su devoción por la Virgen del Carmen, como él mismo explica, lo acompaña desde la infancia y ha guiado su vida personal, espiritual y cofrade.

Juan José Montiel es licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga y funcionario docente. Cuenta con dos másteres en el ámbito social y comunitario (UMA y UNED) y cursa actualmente estudios de Teología en el Centro Superior San Pablo del Obispado de Málaga. A ello se suma una amplia trayectoria en el mundo cofrade, con más de veinte años trabajando en la perchelera Hermandad de la Misericordia como albacea de cultos, corporación en la que también he desempeñado los cargos de fiscal, vocal de Formación, de Juventud y de Relaciones con el Clero. Asimismo, en el Carmen Coronado ha sido hombre de trono, albacea y teniente hermano mayor, precisamente con su antecesor, Juanse Beltrán, por lo que podría calificarse la nueva etapa de continuista en el modo de concebir la archicofradía.

El equipo que lo acompañará en la permanente combina juventud y experiencia, con las incorporaciones de Carlos Duarte Gallego como teniente hermano mayor; Lidia Henares Millán, como secretaria, cargo que ha venido ocupando en los últimos cuatro años con Juanse Beltrán; Juan Cárdenas Vez, el más veterano, como albacea general; Miryam Montosa Velasco como fiscal; y Francisco Jesús García Pardo como tesorero, responsabilidad que conoce, ya que en junio de este año fue nombrado vicetesorero por la junta de gobierno saliente. Hay que subrayar que todos ellos han desempeñado responsabilidades previas en distintas áreas de esta archicofradía o, principalmente, de la Hermandad de la Misericordia.

Entre las líneas principales que incluye el programa de Juan José Montiel para esta nueva andadura del Carmen Coronada figura un decidido impulso a la formación cristiana, con la creación de un plan anual dirigido a jóvenes y adultos, encuentros de oración, convivencias y preparación sacramental, además de una mayor implicación en la vida parroquial.

En materia de cultos, el proyecto contempla una redefinición de la tradicional 'sabatina', reforzando su dimensión litúrgica y devocional, así como la recuperación de las fiestas del barrio y el fortalecimiento de la procesión marítima mediante la colaboración con entidades como la Cofradía de Pescadores, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima o la Armada Española.

Uno de los ejes que adquiere mayor protagonismo es la acción caritativa, con la creación de la obra social 'Virgen del Carmen Coronada', concebida para ofrecer atención real y continuada al hermano necesitado. El programa también prevé la participación activa en campañas diocesanas y parroquiales, así como en iniciativas solidarias ante situaciones de emergencia, y mantiene un compromiso estrecho con instituciones vinculadas a la archicofradía, como las Carmelitas Descalzas, las Hermanitas de los Pobres o Cáritas.

La juventud ocupa otro de los capítulos principales del programa de Juan José Montiel, estableciéndose la creación de un grupo joven activo e integrado en la vida diaria de la hermandad. Se plantea, además, propuestas dirigidas a los niños que se preparan para la Primera Comunión, la imposición del escapulario a los recién bautizados en la parroquia y la posibilidad de que participen en el cortejo procesional.

Patrimonio

En el ámbito patrimonial, el programa da continuidad al desarrollo del trono procesional de la Virgen que viene acometiendo el tallista Manuel Toledano, aborda la ejecución de la peana de camarín, actualmente sin tallar, y prevé la realización de nuevas piezas para los cultos, como candelabros, ánforas y una naveta. También incluye la conservación del ajuar, la instalación de vitrinas en la sala del Tesoro, la digitalización del patrimonio y el estudio del estado de conservación de la imagen titular. Asimismo, Montiel propone impulsar el archivo histórico y promover conferencias, publicaciones y actividades culturales que refuercen la memoria del antiguo convento de San Andrés y la rica tradición carmelita.

El proyecto de la junta de gobierno que dirigirá la archicofradía durante los próximos cuatro años incide también en la mejora de la gestión y la transparencia, con la creación de un plan de financiación, la activación del área de hermanos en la web, la publicación de boletines informativos semestrales y la mejora de los canales de comunicación institucional. Además, se pretende facilitar los trámites a los hermanos mayores o con dificultades digitales mediante una atención más cercana y accesible.

Por otro lado, la corporación afrontará el 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen, que se celebrará en 2029. Para ello se prevé la creación de una comisión multidisciplinar encargada de diseñar y coordinar un año completo de actividades entre julio de 2028 y julio de 2029, con la aspiración de que la efeméride se convierta, en palabras de Montiel, «en un verdadero proyecto común de hermandad».

Tras un cabildo, Juan José Montiel Aranda, el nuevo hermano mayor se dispone a iniciar un nuevo ciclo en la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen de El Perchel, convencido de que su labor será, como ha reiterado antes de los comicios, «servir a la Virgen y a todos los hermanos y hermanas».