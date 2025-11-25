Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Nazareno de Viñeros, en su salida procesional del pasado Jueves Santo. Luis M. Gómez Pozo

Jesús Nazareno de Viñeros protagonizará el vía crucis oficial de 2026 en Málaga

La cofradía celebra el año próximo el 50 aniversario de la bendición de la imagen que realizara el escultor sevillano Francisco Buiza

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:51

Comenta

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha celebrado este martes una junta de gobierno en la que, además de aprobar un ... nuevo reglamento de horarios e itinerarios, como ha avanzado SUR, se ha dado a conocer la imagen que protagonizará el vía crucis oficial de la entidad de San Julián, que se celebrará el primer viernes de la próxima cuaresma, el día 20 de febrero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  10. 10 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jesús Nazareno de Viñeros protagonizará el vía crucis oficial de 2026 en Málaga

Jesús Nazareno de Viñeros protagonizará el vía crucis oficial de 2026 en Málaga