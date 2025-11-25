Jesús Nazareno de Viñeros protagonizará el vía crucis oficial de 2026 en Málaga

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ha celebrado este martes una junta de gobierno en la que, además de aprobar un ... nuevo reglamento de horarios e itinerarios, como ha avanzado SUR, se ha dado a conocer la imagen que protagonizará el vía crucis oficial de la entidad de San Julián, que se celebrará el primer viernes de la próxima cuaresma, el día 20 de febrero de 2026.

El elegido es Jesús Nazareno de Viñeros, cuya actual efigie, obra del escultor sevillano Francisco Buiza, cumple 50 años desde su bendición el 6 de marzo del año 1976.

También habían solicitado protagonizar este vía crucis que se celebra por las naves de la Catedral la Cofradía de la Misericordia, con la nueva imagen del Cristo de Ánimas, que se bendijo el pasado 15 de febrero en la parroquia del Carmen; y el grupo de devotos del Cristo de Medinaceli que se venera en la parroquia de Santiago, con el argumento de que fue la primera imagen que protagonizó este acto de la Agrupación en 2002, hace un cuarto de siglo, en su trayectoria continuada más reciente.

Por otra parte, la Agrupación ha designado al hermano mayor de la Cofradía del Rocío, Javier Martín, para encarnar al Heraldo Real en los días previos a la cabalgata de los Reyes Magos por las calles de la ciudad. Por tercer año consecutivo, la entidad cofrade organizará este evento navideño como prólogo de la llegada de sus Majestades de Oriente.