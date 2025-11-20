Ignacio Castillo y Martín España reciben los nombramientos de pregonero y cartelista de la Semana Santa de Málaga 2026

Tanto el cartel como el pregón siguen siendo, incluso en plena era digital, dos de los principales anuncios de la llegada de la Semana Santa. ... Fiel a esta tradición, la primera ya centenaria y la segunda, con 59 ediciones detrás, la Agrupación de Cofradías ha hecho entrega este jueves por la noche de los nombramientos de cartelista y pregonero de 2026 a José Martín España e Ignacio A. Castillo, respectivamente, dando así oficialidad a sus designaciones, anunciadas en la noche del pasado 24 de septiembre.

Este acto, que nació hace ocho años para formalizar las credenciales del pintor y pregonero de la Semana Santa de 2018, se celebró, como desde entonces, en la iglesia de San Julián, sede de la entidad agrupacionista, donde se dieron cita numerosos cofrades y autoridades, entre los que se encontraban el delegado episcopal de Hermandades, Salvador Guerrero; los concejales Francis Cantos y Teresa Porras; el expresidente de la Agrupación, Rafael Recio; o varios históricos exhermanos mayores, como lo fueron Luis Merino y José Losada.

Tras la lectura del acta del nombramiento, por parte del secretario general y hermano mayor del Amor, Álvaro Guardiola, el proyectista y hermano mayor de la Mediadora, Salvador de los Reyes, se encargó de dar unas pinceladas a la biografía y trayectoria profesional y cofrade de los dos protagonistas de la noche.

Durante su intervención, De los Reyes habló de Málaga y su esencia, a la que definió como «un abrazo cálido heredado de generaciones», y describió la ciudad como un escenario donde la luz, la hospitalidad y la fe tejen «un pregón permanente que late cada día del año», dijo.

Ampliar El pintor y pregonero de la Semana Santa de 2026 con las autoridades. Migue Fernández

Asimismo, el encargado de presentar al pregonero y pintor subrayó la importancia de la religiosidad popular como un legado que trasciende modas y tiempos, y defendió la Semana Santa como un acontecimiento en el que la ciudad «se hace más Málaga», subrayó. El hermano mayor de la Mediadora también apeló a la responsabilidad espiritual que recae sobre quienes anuncian la llegada de esta celebración, invitando a los presentes a proteger lo sagrado frente a la «confusión y el ruido del mundo contemporáneo», advirtió.

En la parte más personal de su intervención, dedicó palabras de admiración a los dos protagonistas. De Martín España, el cartelista de la Semana Santa de Málaga de 2026, destacó su talento forjado desde la infancia entre vivencias cofrades, «de unas manos que antes de pintar aprendieron a rezar, y de una pintura que definió como contemplación y fidelidad a la fe», apuntó.

Ampliar Miembros de la junta de gobierno de la Agrupación, en el acto. Migue Fernández

De igual forma, del pregonero, el periodista Ignacio A. Castillo, exhermano mayor del Cautivo, subrayó su compromiso cristiano y una escritura «impregnada de espiritualidad», recalcó para, seguidamente, recordar a ambos protagonistas que sus responsabilidades deben ejercerse con «orgullo limpio, coherencia y maestría», al tiempo que afirmó que ambos «serán puente y camino para que la luz del Señor llegue a Málaga», señaló.

Salvador de los Reyes finalizó su alocución con una oración dedicada a los dos designados y a la ciudad, insistiendo en que las cofradías «unen lo que el mundo separa» e invitando a vivir la fe con autenticidad y esperanza.

Tras esta semblanza de De los Reyes, el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín, hizo entrega del nombramiento oficial al pintor veleño Martín España. El artista, visiblemente emocionado, agradeció a la institución, y «muy especialmente a su presidente», la confianza depositada en él para un encargo que «marcará mi vida», aseguró.

Ampliar El pintor Martín España, durante su intervención. Migue Fernández

Por otro lado, el cartelista de la Semana Santa de 2026 subrayó que su designación representa «un sueño infantil de cualquier artista malagueño y cofrade», dijo, un anhelo que ha acompañado toda su trayectoria creativa y que recibe «en el momento más especial» de su carrera. Martín España, que ahora se recupera de un leve accidente que le obliga a mantener el brazo inmovilizado, quiso tranquilizar a los presentes asegurando que el cartel «estará en tiempo y forma», bromeó.

El pregonero

Por su parte, el pregonero de los ritos procesionistas del próximo año, Ignacio A. Castillo, hiló durante su intervención recuerdos personales, vivencias familiares y momentos clave de su vida espiritual, para expresar la dimensión íntima que supone asumir el encargo. «Mi nombramiento como pregonero me ha hecho muy feliz y lo asumo como un regalo inmerecido. Me siento un instrumento en manos del Señor y sé que la Virgen no me pierde de vista», afirmó el periodista al inicio de su discurso.

Por otro lado, Castillo reconoció afrontar el reto «lleno de responsabilidad» y con la intención de representar a todo el pueblo cofrade, recalcando que la fecha del 20 de noviembre quedará para él grabada como «el día en que se me hizo entrega del nombramiento oficial».

El pregonero explicó que trabaja ya en el texto que pronunciará el 21 de marzo de 2026 en el Teatro Cervantes, y defendió «la vigencia absoluta del pregón como parte del ceremonial que nos identifica como pueblo y como malagueños», apuntó. También tuvo palabras de gratitud hacia familiares, amigos y compañeros, y confesó sentirse «abrumado ante tanta alegría compartida», expresó.

Ampliar Ignacio A. Castillo, pregonero de la Semana Santa de 2026, en su discurso en San Julián. Migue Fernández

El presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, cerró las intervenciones felicitando públicamente a ambos designados y deseándoles «lo mejor en sus responsabilidades, pues serán voz e imagen de la Semana Santa del próximo año», subrayó. Garín destacó igualmente la calidad humana y el compromiso de sus trayectorias dentro del universo cofrade.

El acto concluyó con la tradicional ronda de fotografías, que reunió a pintor, pregonero, autoridades, junta de gobierno y antiguos pregoneros y pintores, y posteriormente con la copa de hermandad, durante la cual tomaron la palabra de manera espontánea algunos de los que han desempeñado estos cargos en años anteriores.