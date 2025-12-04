La Málaga cofrade afronta el primer fin de semana de diciembre, ya inmersa en el tiempo de Adviento, con un marcado protagonismo: la festividad de ... la Inmaculada Concepción. Este año se celebrará en lunes, jornada no laborable, y será conmemorada por numerosas hermandades. La solemnidad recuerda la concepción de la Virgen María, preservada del pecado original desde su nacimiento hasta su muerte, según el dogma proclamado por la Iglesia Católica el 8 de diciembre de 1854.

La titular mariana de la Archicofradía del Huerto, advocada como 'de la Concepción', recibirá un triduo y una función solemne en su honor, además de quedar expuesta en devoto besamanos. También estarán en besamanos el 8 de diciembre –y en los días previos– otras Dolorosas, como la Virgen del Amor, de la Cofradía de El Rico, la titular de la Hermandad de Viñeros o la Dolorosa de Lágrimas y Favores, y la mayoría de las efigies marianas vestirán acorde a esta festividad.

Asimismo, la Archicofradía de los Dolores de San Juan celebrará este sábado el 44.º pregón de la Pura y Limpia Concepción, que será pronunciado por el sacerdote diocesano y doctor en Teología Espiritual Alfonso Crespo Hidalgo, en la parroquia de San Juan, y, a las puertas de la Navidad, se bendecirán varios Belenes, tanto en sedes canónicas, como en San Lázaro (Rocío), el santuario de la Victoria (Amor) o la iglesia de la Aurora y Divina Providencia (Viñeros), como en casas hermandad.

Por último, hay que destacar la magna exposición que organiza la Hermandad del Prendimiento en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos en el marco de su centenario fundacional.

Jueves 4 de diciembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Prendimiento. Exposición 'Prendimiento 100 años de historia'. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Viñeros. Besamanos de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

• Cena. Inauguración del Belén. A las 20.30 horas, en la casa hermandad.

• Parroquia Divina Pastora. Quinto día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

Viernes 5 de diciembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Prendimiento. Exposición 'Prendimiento 100 años de historia'. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Viñeros. Besamanos de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

• Mercedes de El Tarajal. Besapié de Jesús Cautivo de las Misericordias con motivo de su 10.º aniversario. De 17 a 19.15 horas, en la parroquia de la Visitación de María.

-A las 18.30 horas, santa misa, oficiada por el párroco José Manuel Bacallado Cabrera.

• Estudiantes. Inauguración del Belén. A las 18.30 horas, en la casa hermandad.

• Carmen de Huelin. Cabildo general de elecciones. De 18.30 a 21.30 horas, en la casa hermandad. Daniel Poveda Flores opta a la reelección.

• Huerto. Primer día del triduo en honor de la Virgen de la Concepción con exposición del Santísimo en la capilla de la archicofradía. A las 19 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• Misericordia. Misa del primer viernes de mes. A las 20 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

• Parroquia Divina Pastora. Sexto día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

• Santo Traslado. Bendición del Belén. A las 20.30 horas, en la casa hermandad.

Sábado 6 de diciembre

• Prendimiento. Exposición 'Prendimiento 100 años de historia'. De 10 a 13 horas, en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos.

• El Rico. Besamanos de la Virgen del Amor por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la parroquia de Santiago.

• Fusionadas. Devoto besamanos a la Virgen de Lágrimas y Favores por la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la parroquia de San Juan.

• Sepulcro. Devoto besamanos de la Virgen de la Soledad por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Viñeros. Besamanos de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

• Pollinica. Verbena de Navidad 'Un niño, un juguete'. A partir de las 12 horas, en la calle Parras, frente a la casa hermandad. Durante la verbena, todos los pequeños (de tres a doce años) están invitados a participar en diversos talleres navideños organizados por el grupo joven

• Paloma. Mercadillo solidario. A partir de las 13 horas, en la casa hermandad. Habrá música en directo y artículos de artesanía, comida, bebida, moda y creatividad.

• Misericordia. Zambomba perchelera. De 13 a 23 horas, en la plaza de la Libertad.

• Dolores de San Juan. 44.º pregón de la Pura y Limpia Concepción de María Santísima, a cargo de Alfonso Crespo, párroco de la iglesia de San Pedro, director espiritual de la Archicofradía de la Expiración y doctor en Teología Espiritual. A las 13 horas, en la parroquia de San Juan. El pregonero será presentado por Juan Carlos Estrada, primer teniente hermano mayor de la Archicofradía de la Expiración.

• Huerto. Segundo día del triduo en honor de la Virgen de la Concepción con celebración de una eucaristía. A las 19 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• Parroquia Divina Pastora. Séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

• Coral Ubi Cáritas. Concierto de Navidad. A las 20 horas, en la iglesia de San Julián.

• Valle. Navidad en la Paz. A las 20.30 horas, en la parroquia de la Natividad del Señor.

Domingo 7 de diciembre

• El Rico. Besamanos de la Virgen del Amor por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la parroquia de Santiago.

• Fusionadas. Devoto besamanos a la Virgen de Lágrimas y Favores por la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas, en la parroquia de San Juan.

• Sepulcro. Devoto besamanos de la Virgen de la Soledad por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Amor. Bendición del Belén. Durante la santa misa de las 12 horas, en el santuario de la Victoria.

• Huerto. Tercer día del triduo en honor de la Virgen de la Concepción con celebración de una eucaristía. A las 12.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires.

• Parroquia Divina Pastora. Octavo día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 12.30 horas (misa).

• San Andrés. Navidad en san Andrés. De 17 a 23.30 horas, en la casa hermandad. Actuará la zambomba de la familia Ballesteros.

Lunes 8 de diciembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• El Rico. Besamanos de la Virgen del Amor por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la parroquia de Santiago.

-A las 12 horas, solemne misa, presidida por el director espiritual y párroco de Santiago, Migue Ángel Gamero. A las 13 horas, finalizada la eucaristía, presentación de los niños.

• Fusionadas. Devoto besamanos a la Virgen de Lágrimas y Favores por la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 12 horas, en la parroquia de San Juan.

• Sepulcro. Devoto besamanos de la Virgen de la Soledad por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 10 a 14 horas, en la iglesia de Santa Ana del Císter.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Carmen de los Submarinistas. Belén viviente submarino. A las 11 horas, en la calle Practicante Pedro Román, 4.

-A las 14 horas, almuerzo solidario. Reservas: info@virgendelcarmensub.com

• Paloma. Eucaristía con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción y bendición del Belén. A las 13.30 horas, en la capilla de la hermandad.

• Dolores del Puente. Besamanos de la Virgen de la Encarnación. De 13.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas, en su capilla de la parroquia de Santo Domingo.

-A las 11.30 horas, eucaristía conmemorativa del 43.º aniversario de la constitución de la cofradía y, a continuación bendición del Belén.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

-Función Inmaculista. A las 12.30 horas, en la capilla del Sagrado Descendimiento (Hospital Noble). Oficiará el director espiritual, párroco de San Gabriel y vicario general de la diócesis, Antonio Coronado.

• Viñeros. Besamanos de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros por la festividad de la Inmaculada Concepción. De 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, en la iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

-A las 13 horas, misa del dogma de la Inmaculada y a su finalización, bendición del Belén.

• Huerto. Función solemne en honor de la Virgen de la Concepción con celebración de una eucaristía. A las 12.30 horas, en la parroquia de los Santos Mártires. La Dolorosa estará expuesta en besamanos en horario de mañana y tarde.

• Rocío. Función religiosa por la festividad de la Inmaculada Concepción. A las 13 horas, en la parroquia de San Lázaro. Se hará entrega de los nombramientos de pintor y pregonera de la 43.ª Exaltación Floral 'Un clavel para el Rocío' a José Cabrera Lasso y Juan Gutiérrez Salazar. A a la finalización de la misa se bendecirá el Belén instalado en el templo.

• Parroquia Divina Pastora. Noveno día de la novena a la Inmaculada Concepción. A las 20 horas (misa).

Martes 9 de diciembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Prendimiento. Exposición 'Prendimiento 100 años de historia'. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Huerto. Besamanos de la Virgen de la Concepción. En horario de tarde, en la parroquia de los Santos Mártires.

Miércoles 10 de diciembre

• Suso de Marcos. Exposición del escultor, bajo el título 'Atisbos'. A partir de las 10 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Málaga. En ella habrá 20 obras inéditas del escultor: una serie de dibujos y esculturas donde indaga en las posibilidades materiales entre el espacio y los volúmenes.

• Prendimiento. Exposición 'Prendimiento 100 años de historia'. De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en el Museo de la Semana Santa Jesús Castellanos.

• Descendimiento. V Mercado de dulces de convento. De 11 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas, en la casa hermandad. Estarán a la venta dulces de las monjas Clarisas de Málaga, Antequera y Ronda.

• Expiración. Campaña de recogida de alimentos y juguetes nuevo a beneficio de Cáritas San Pedro El Perchel, Ciudad de los Niños y Corinto. De 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, en las capillas de la archicofradía, en la parroquia de San Pedro.

• Huerto. Besamanos de la Virgen de la Concepción. En horario de tarde, en la parroquia de los Santos Mártires.

• Paloma. Ciclo formativo, 'Gaudium et Spes', a cargo del sacerdote Guillermo Tejero. A las 19.30 horas, en la casa hermandad.

• Mutilado. Conferencia formativa 'La corredención y mediación de María', a cargo del sacerdote Francisco Aurioles. A las 20 horas, en el Aula Loyola de la iglesia del Sagrado Corazón.