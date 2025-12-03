Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Compán, nuevo hermano mayor de la Cena. Sur
Entrevista

José Antonio Compán, hermano mayor de la Cena: «Tenemos la intención de cambiar el día del traslado de las imágenes»

El máximo dirigente de la corporación del Jueves Santo descarta el regreso de la cofradía al Domingo de Ramos, «al menos durante los próximos cuatro años», y anuncia que el nuevo palio de la Virgen de la Paz lo terminará un taller ajeno a la hermandad

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

La Hermandad de la Sagrada Cena tiene nuevo hermano mayor desde el pasado mes de junio. Después de 16 años con Rafael López Taza al ... frente de la corporación, José Antonio Compán Luque (Málaga, 1967) toma el relevo de la centenaria cofradía del Jueves Santo en un momento de su historia que podría calificarse de esplendoroso en todo los campos, aunque hasta llegar aquí ha experimentado muchos cambios, incluso de día procesional y sede canónica.

