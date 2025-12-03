José Antonio Compán, hermano mayor de la Cena: «Tenemos la intención de cambiar el día del traslado de las imágenes»

La Hermandad de la Sagrada Cena tiene nuevo hermano mayor desde el pasado mes de junio. Después de 16 años con Rafael López Taza al ... frente de la corporación, José Antonio Compán Luque (Málaga, 1967) toma el relevo de la centenaria cofradía del Jueves Santo en un momento de su historia que podría calificarse de esplendoroso en todo los campos, aunque hasta llegar aquí ha experimentado muchos cambios, incluso de día procesional y sede canónica.

Compán es hermano de la Cena desde el año 1984 e hijo de ferroviario. También perteneció en otra etapa a la Hermandad de Nueva Esperanza y en la corporación que hoy dirige siempre ha estado ligado a la albacería, desempeñando mucho tiempo el cargo de albacea de procesión, incluso, durante el mandato de López Taza, y ha sido portador y capataz de trono del Señor y de la Virgen de la Paz.

-En la primera conversación que tengo con usted, antes de la entrevista, me dice que su padre era ferroviario. Su hermandad no podía ser otra, ¿verdad? Hay que recordar que la Hermandad de la Cena la organizaron trabajadores de la antigua Compañía de Ferrocarriles Andaluces.

-Sí. Soy de la Cena porque mi padre era ferroviario. De pequeño, estaba todo el día en la antigua capilla de la Estación, así que, me hice hermano en 1984, cuando tenía 17 años.

-¿Qué motivos le llevaron a presentar una candidatura a hermano mayor de la Cena?

-El principal motivo era la ilusión. Quiero aportar mi granito de arena en el devenir de mi hermandad. Pretendo dar continuidad a la cofradía para que mantenga esa gran proyección que ha adquirido.

-Imagino que hubo alguien que le animó a presentarse.

-Sí. Me animó el grupo humano que ya estaba aquí trabajando con Rafael López Taza. Él llevaba al frente de la hermandad muchos años y es verdad que necesitaba un descanso. Muchos de su junta me animaron a presentarme y yo, con gusto, accedí.

-¿Decidió presentarse hace tiempo, viendo que Rafael López Taza tenía que buscar un relevo, ya que llevaba 16 años al frente de la hermandad, o su decisión fue más reciente?

-La ilusión de cualquier hermano es la de ser hermano mayor algún día, pero, a decir verdad, no lo había pensado hasta que acabó el centenario fundacional. En ese momento, ya se empezó a hablar de este tema. Hacía falta un relevo, porque Rafael López Taza había trabajado muchísimo y, como le decía, necesitaba un descanso. Desde entonces, me pregunté varias veces, «¿por qué no puedo ser yo?». Así que, tiré para adelante.

Ampliar Compán recibiendo la medalla de hermano mayor de manos de Rafael López Taza. Julio Salcedo

-¿Quiénes han sido sus principales valedores en la hermandad?

-Hay muchos. Por ejemplo, el fiscal, Juan Navas, el que venía siendo el primer teniente hermano mayor, José Carlos Rojas, el secretario... casi toda la permanente anterior.

-¿No le dio un poco de vértigo coger una hermandad con tanta actividad en los últimos años? Porque no han parado entre Corpus, cambio de sede, centenario o vía crucis de la Agrupación de Cofradías.

-Rafael López Taza ha puesto el listón muy alto, pero el equipo humano que estaba con él sigue conmigo. Por tanto, solo es continuar e intentar subir un escalón más. Sé que es difícil, pero, seguramente, lo haremos. No he tenido vértigo en ningún momento, porque el equipo humano que hay detrás de mí me da total seguridad.

-Es evidente que hablamos de una línea continuista en la hermandad.

-Efectivamente. Vamos a seguir con los propósitos y la dinámica que teníamos y, como le he comentado, intentaremos subir un escalón más. Se ha hecho un buen trabajo y hay que seguir por ese camino.

-¿Y al mismo ritmo? El centenario ya terminó (risas).

-No, ya no tenemos centenarios, pero siempre hay cositas (risas). Esta hermandad siempre se ha caracterizado por celebrar grandes actos, así que vamos a intentar seguir en la misma línea.

-¿Pero hay efeméride a la vista?

-No, no.

«Rafael López Taza ha puesto el listón muy alto, pero el equipo humano que estaba con él sigue conmigo; intentaremos subir un escalón más»

-El cabildo de hermanos aprobó en días pasados el reconocimiento de la labor de Rafael López Taza con la entrega de la medalla de oro de la hermandad. ¿Cuándo la recibirá?

-Efectivamente, el cabildo de hermanos ya ha aprobado este reconocimiento y estamos a la espera de que el Obispado dé el visto bueno para poner fecha. Será, seguramente, en los cultos de la Virgen de la Paz, en enero, o del Señor.

¿Qué valoración hace de su gestión?

-Magnífica. No puedo valorarla de otra manera. Rafa ha aportado muchísimo por la hermandad. Ha puesto el listón muy alto, pero, bueno, vamos a intentar igualarlo e incluso dar un pasito más, si pudiera ser. En definitiva, Rafael López Taza ha hecho mucho por esta hermandad. Por eso le entregaremos la medalla de oro.

-Si tuviera que quedarse con una acción de su periodo, ¿cuál sería?

-Sobre todo, la impronta de la hermandad en la calle. El cambio que ha experimentado para bien. Con esto me quedo.

-¿Es posible que la hermandad esté viviendo su mejor momento histórico?

-Yo creo que sí. Los últimos años han sido intensos. El centenario se trabajó muy bien. Estamos viviendo unos muy buenos años, sin duda.

-¿Cuál es su proyecto estrella para estos cuatro años de mandato?

-Mi proyecto estrella se centra en el patrimonio humano. Tenemos que intentar que los hermanos participen, aún más si cabe, en su hermandad. Los hermanos más alejados tienen que saber que su hermandad es su casa y pueden venir cuando quieran y para lo que quieran. Quiero aumentar el patrimonio humano.

Ampliar Frente de procesión de la Hermandad de la Cena. Migue Fernández

-¿Y su proyecto patrimonial estrella?

-Vamos a trabajar para culminar el nuevo palio de la Virgen de la Paz. Hemos pedido varios presupuestos para poder continuarlo.

-Por qué se ha parado este proyecto?

-Se aparcó por el centenario. Ahora mismo cuenta con varias partes bordadas, pero es cierto que está parado. Vamos a intentar retomarlo en enero. Teníamos el centenario, que era un acto importantísimo, y se tuvo que parar.

-Me decía que habían pedido presupuesto para el palio. Por tanto, deduzco que el taller de la hermandad no lo va a seguir bordando, como se había estimado.

-No. El taller de la hermandad no lo va a continuar. El granadino Jesús Arco hizo la bambalina frontal, por delante y por detrás, y el taller de la hermandad, la trasera, por fuera. Ahora faltan los laterales, la trasera por dentro y el techo de palio. El trabajo lo acometerá un taller que decida la cofradía. El taller de la hermandad seguirá el trabajo de bordado de las túnicas de los apóstoles o los paños de bocina de la sección del Señor. El palio es un proyecto muy ambicioso y muy grande, así que se lo daremos a un taller ajeno a la hermandad. Le pediremos que nos marque un plazo para que se estrene lo antes posible, aunque le advierto que es un proyecto a largo plazo. No es inminente.

-¿Algún otro proyecto patrimonial?

-El ajuar de los apóstoles. Ahora estamos bordando dos túnicas, la de Santiago el Mayor y San Andrés, según diseño de Antonio Rodríguez, que se estrenarán la próxima Semana Santa, y a lo largo del año que viene bordaremos tres más. También hemos proyectado los paños de bocina del Señor.

Ampliar La Virgen de la Paz, bajo su antiguo palio, en la tarde del Jueves Santo. Migue Fernández

-Y qué me dice del campo asistencial? Porque han solicitado el ingreso a Fundación Corinto, encargada del economato de las cofradías de Málaga.

-Sí, hemos aprobado la incorporación a Corinto. Cuando me presenté a hermano mayor tenía claro que quería darle un empujón al tema de caridad y formación. También vamos a ayudar, más todavía, al Comedor de Santo Domingo, seguiremos con la Escuela de Apoyo Virgen de la Paz para los niños más desfavorecidos del barrio... En caridad y formación vamos a dar un salto cualitativo.

-Me hablaba del capital humano. ¿Ustedes han notado el aumento del número de nazarenos en su hermandad como ha ocurrido en otras cofradías?

-Pues sí. De hecho, hemos encargado cien túnicas más, 50 de cada sección. Este 2025 se dio el caso de que varios hermanos se quedaron sin salir.

-Después de la bendición del retablo de la Congregación de Mena en Santo Domingo, ¿no se ha quedado con ganas de encargar uno para su capilla?

-Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no lo contemplamos en este momento. La iglesia está falto de retablos, sin duda. Sin embargo, es un proyecto de envergadura que, hoy por hoy, no contemplamos.

-Dígame una cosa, ¿la hermandad de plantea regresar al Domingo de Ramos como día procesional? Se lo pregunto, porque me consta que hay hermanos que ansían la vuelta al primer día de la Semana Santa.

-No, la hermandad no se plantea volver al Domingo de Ramos. Tendrían que cambiar mucho los días, pero no. Ahora salimos el Jueves Santo y la hermandad no buscar volver al Domingo de Ramos.

«Ojalá pudiéramos realizar un retablo en la capilla, en Santo Domingo pero, hoy por hoy, la hermandad no lo contempla»

-¿Están a gusto el Jueves Santo?

-En realidad, no nos gusta ser los primeros, pero, bueno, estamos así y lo acatamos. El Jueves Santo es un día complicado. No hay muchas opciones de cambio.

-A qué hora le gustaría salir si pudiera elegir?

-Nos gustaría salir en alguna posición más atrás. Quizá, terceros, saliendo a las seis o seis y media de la tarde. Prácticamente, nada más salir, entramos en el recorrido oficial. Hay mucha gente que se queja de que hay pocos sitios para vernos. Por tanto, ampliaría nuestro itinerario, pero es difícil de encajar. A lo mejor, en un futuro, cuando Santa Cruz saque su Cristo, habrá que revisar los horarios e itinerarios.

-Han firmado el mismo horario y recorridos para la próxima Semana Santa?

-Sí, todo igual para la Semana Santa de 2026.

-Insisto, ¿me asegura que la hermandad no se planteará regresar al Domingo de Ramos, al menos, en los próximos cuatro años?

-No, no, en estos cuatro años, no. Siempre hay algún hermano que te dice que echa de menos el Domingo de Ramos, pero no. La verdad es que estamos bien el Jueves Santo.

Ampliar Grupo escultórico de la Cena en su trono procesional Migue Fernández

-Y a título persona, ¿qué día le gusta más para su hermandad?

-A mí me gusta el Jueves Santo, pero el Domingo de Ramos también me gustaba mucho. Es que yo soy de los antiguos (risas). Hay que ser realista: el Domingo de Ramos está saturado y sería muy complicado volver a procesionar este día.

-Por cierto, ¿qué tal la hermandad en Santo Domingo, su última sede?

-Estamos muy contentos y muy bien en Santo Domingo. Yo creo que ha sido un acierto el cambio a Santo Domingo. El grupo escultórico y la Virgen de la Paz están muy bien en la antigua capilla de la Esperanza, los horarios son buenos. La verdad es que estamos muy bien. Aunque los Mártires es una iglesia de mucho paso, el número de visitas no ha mermado en Santo Domingo.

-En la calle también se habla de la posibilidad de que el traslado de cuaresma, en la mañana del sábado 'del pregón, experimente cambios. ¿Es así?

-Sí. Vamos a intentar hacer un cambio en el traslado para la próxima cuaresma.

-¿Ese cambio pasa por variar el día?

-Sí, la intención es cambiar el día del traslado, pero no le puedo avanzarle más, porque tenemos que aprobarlo.

-¿Y qué me puede decir del cambio de banda para el grupo escultórico? La agrupación musical Redención de Córdoba es una de las formaciones más reconocidas en el panorama andaluz que comenzó a acompañar al Señor en 2016. ¿Esta decisión la ha tomado su junta de gobierno o la anterior?

-Ha sido decisión nuestra. Cierto es que llevábamos muchos años con Redención, pero pensaba que necesitábamos un cambio. Se lo comenté a mi junta y le pareció bien. Estábamos muy contentos con Redención, pero pienso que la Estrella de Dos Hermanas también es una gran banda. A veces, aunque vaya bien todo, un cambio beneficia. Pienso que ambas bandas están al mismo nivel.

-Cambiando de tercio, aunque todavía no ha tenido oportunidad de conocer al nuevo obispo, José Antonio Satué, ya que solo el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, ha podido compartir unos minutos con él, ¿qué impresión le da?

-Muy buena. De lo que he escuchado, leído y visto en la televisión, me parece un obispo cercano y receptivo a todo lo que se le propone. Me da buenas vibraciones.

-¿Y cómo valoraría el episcopado de Jesús Catalá?

-Bueno. Al principio es verdad que estuvo más reticente, pero luego ha estado bien. Ha ido aceptando las cosas poquito a poco.

-¿Ha sido un obispo que ha entendido a las cofradías?

-Pienso que sí. En general, sí.

-¿Qué opina usted de las procesiones extraordinarias? La Cena, precisamente, ha sido la cofradía que más ha salido a la calle en los últimos años.

-Me parecen bien. Lo que no me parece bien es que tengan un recorrido tan largo. No obstante, si hay una efeméride a la vista y la cofradía quiere salir a la calle, ¿por qué no?

-¿No cree que la proliferación de salidas extraordinarias puede afectar negativamente a la larga?

-No creo. En Málaga sale un 'santo' a la calle y se llena. No pienso que pueda afectar negativamente.

-Por último, ¿cómo ve la Semana Santa actual?

-La veo fantástica. Está en un momento muy bueno, con mucho auge. Hay hombres de trono, hay cada vez más nazarenos... La Semana Santa de Málaga está en un momento álgido.