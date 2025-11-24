Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Prini falleció el pasado mes de mayo a los 65 años de edad. Sur

Dos mil firmas y más de un centenar de instituciones piden una calle en Málaga para el diseñador cofrade Fernando Prini

Las archicofradías de Dolores de San Juan y Pasión, y la Hermandad del Rocío, filial de Almonte, promotoras de la iniciativa, elevarán de manera formal esta petición al Ayuntamiento adjuntando las adhesiones

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

Las archicofradías de los Dolores de San Juan y Pasión, y la Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte ultiman la documentación para solicitar ... al Ayuntamiento que una vía de la ciudad reciba el nombre de Fernando Prini Betés, referente del diseño cofrade, fallecido el pasado 11 de mayo a los 65 años de edad. La propuesta llegará acompañada por más de un centenar de adhesiones institucionales y profesionales, más de un millar de firmas físicas y cerca de 800 que se han superado en la plataforma Change.org, en la iniciativa impulsada por el fotógrafo Gaby Rodrigo al poco tiempo de fallecer el proyectista malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  7. 7 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  8. 8 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  9. 9 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos mil firmas y más de un centenar de instituciones piden una calle en Málaga para el diseñador cofrade Fernando Prini

Dos mil firmas y más de un centenar de instituciones piden una calle en Málaga para el diseñador cofrade Fernando Prini