Dos mil firmas y más de un centenar de instituciones piden una calle en Málaga para el diseñador cofrade Fernando Prini

Las archicofradías de los Dolores de San Juan y Pasión, y la Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte ultiman la documentación para solicitar ... al Ayuntamiento que una vía de la ciudad reciba el nombre de Fernando Prini Betés, referente del diseño cofrade, fallecido el pasado 11 de mayo a los 65 años de edad. La propuesta llegará acompañada por más de un centenar de adhesiones institucionales y profesionales, más de un millar de firmas físicas y cerca de 800 que se han superado en la plataforma Change.org, en la iniciativa impulsada por el fotógrafo Gaby Rodrigo al poco tiempo de fallecer el proyectista malagueño.

Entre los apoyos recibidos figuran hermandades pasionistas y letíficas de la capital y la provincia, incluyendo la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y la Agrupación de Hermandades de Gloria. También se han sumado varias corporaciones rocieras –el artista era hermano de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga–, así como la Hermandad de la Sed de Sevilla, con la que Prini mantuvo relación tras diseñar el manto procesional de su Dolorosa estrenado este año.

El respaldo llega igualmente desde el ámbito empresarial. Y es que Denso Ten España, antigua Fujitsu, empresa en la que Prini desarrolló toda su carrera profesional, también ha enviado su adhesión oficial y ha acompañado el documento con las firmas de la práctica totalidad de su plantilla.

A estos apoyos se añaden las rúbricas recogidas en las sedes de las hermandades y otras instituciones colaboradoras, que superan el millar, junto con las más de 700 alcanzadas en Change.org gracias a la iniciativa del fotógrafo Gaby Rodrigo.

Las corporaciones promotoras explican que esta propuesta nació tras la positiva acogida de una primera idea planteada por el proyectista sevillano Javier Sánchez de los Reyes en SUR, tras el fallecimiento del diseñador malagueño y en unas manifestaciones aportadas a este periódico para tratar su legado artístico, y que la intención es presentar ante el consistorio un expediente sólido que recoja todas las adhesiones recibidas.

Del mismo modo, Dolores de San Juan, Pasión y la Real Hermandad del Rocío, tres corporaciones a las que pertenecía Prini, han expresado su agradecimiento a quienes han contribuido a reforzar la solicitud.

Creador

El nombre de Fernando Prini, autor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2022, siempre irá unido a la elegancia, la proporción y la perfección en el diseño. Ingeniero técnico industrial, profesión que ejerció en Denso Ten, antigua Fujitsu, Prini comenzó un buen día a dibujar sueños en clave cofrade, que luego se traducían en realidad. Así, si eran conocidos sus retratos a grafito, tinta, sanguina o aguada, además de sus convocatorias de cultos, no memos lo eran sus diseños heráldicos, enseres procesionales, preseas, palios, mantos y tronos, en los que la armonía y el preciosismo eran algunas de las características que definían sus creaciones.

Sus trabajos se inspiraban generalmente en autores antiguos, pero había dos por los que sentía especial predilección: Cayetano González Gómez (Málaga, 1896-Sevilla, 1975), todo un maestro en el eclecticismo de estilos, y Joaquín Castilla Romero (Sevilla, 1888-1969), dechado de clasicismo y elegancia.

De sus últimas aportaciones, después de cuatro décadas de trayectoria, hay que mencionar el halo de coronación de la Virgen de la Soledad, de la Congregación de Mena, el sobresaliente trono del Cristo de la Redención o el manto de la Virgen de los Dolores de San Juan de su querida archicofradía, los tronos del Resucitado, del Cristo de la Humildad y Paciencia, en fase de ejecución, y del Crucificado del Amor, que procesionará el Viernes Santo del próximo año, el manto bordado de la Virgen de la Consolación, de la Hermandad de la Sed de Sevilla, el gran estreno de la Semana Santa sevillana este 2025, o los palios de las dolorosas de Gracia y Esperanza, de los Estudiantes, y del Amor, de la Cofradía de Jesús El Rico, aún en fase de ejecución.

La petición de dedicarle una calle a Fernando Prini pretende preservar su aportación a la estética cofrade y a la identidad artística de la ciudad.