La Divina Pastora de Cártama estrenará trono

La imagen de la Divina Pastora de Cártama procesionará este sábado, 18 de octubre. Será la sexta salida de alabanza de la talla del escultor ... Juan Vega por las calles del municipio y la primera que realice en su nuevo trono, ejecutado en orfebrería por los talleres de Juan Angulo, de Lucena, que es el autor también del diseño de un conjunto neobarroco, de corte rectangular, que cuenta con cartelas caladas para el cajillo y cuatro arbotantes de siete brazos para ofrecer luz a la efigie pastoreña.

El inicio de la procesión será a las 18.30 horas, tras la santa misa que se celebrará una hora antes en la plaza de la Constitución, al aire libre, oficiada por el párroco de San Pedro Apóstol de Cártama y director espiritual del grupo parroquial, José García Macías. El itinerario establecido es el siguiente: plaza de la Constitución, Sáenz de Tejada, Juan Carlos I, Santo Cristo, González Marín, Alarcón Luján, Santa Ana, Calvo Sotelo, Juan Carlos I, Fernández Maldonado, Concepción y, de nuevo, plaza de la Constitución.

En la comitiva participarán la banda de cornetas y tambores Redención, de Benalmádena, en cabeza de procesión, y la banda de música de Cruz del Humilladero, tras el trono. También figurará medio centenar de hermanos con cirios y se prevé la presencia de la Corporación Municipal de Cártama y representantes de los equipos deportivos de la localidad y de la Congregación de la Divina Pastora de las Almas de Málaga, madrina de la imagen.

El nuevo trono de la Pastora de Cártama fue bendecido el pasado 3 de octubre, por parte del párroco de San Pedro Apóstol. El conjunto de orfebrería estuvo expuesto en el presbiterio del templo con la efigie ya entronizada.