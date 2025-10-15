Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo trono de la Divina Pastora de Cártama es obra del orfebre Juan Angulo. Sur

La Divina Pastora de Cártama estrenará trono

La imagen del escultor Juan Vega procesionará este sábado en un nuevo conjunto de orfebrería, diseño y obra de los talleres de Juan Angulo, de Lucena

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:08

Comenta

La imagen de la Divina Pastora de Cártama procesionará este sábado, 18 de octubre. Será la sexta salida de alabanza de la talla del escultor ... Juan Vega por las calles del municipio y la primera que realice en su nuevo trono, ejecutado en orfebrería por los talleres de Juan Angulo, de Lucena, que es el autor también del diseño de un conjunto neobarroco, de corte rectangular, que cuenta con cartelas caladas para el cajillo y cuatro arbotantes de siete brazos para ofrecer luz a la efigie pastoreña.

