La Agrupación se abre a modificar el trazado del nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga Reunión extraordinaria de la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías. / SUR La Archicofradía de la Expiración solicita que se someta de nuevo a votación el respaldo al itinerario aplicado este año, una iniciativa que requiere el apoyo de al menos diez hermandades JESÚS HINOJOSA y ANTONIO M. ROMERO Málaga Jueves, 11 julio 2019, 09:06

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha celebrado este miércoles una sesión extraordinaria de su junta de gobierno para abordar los problemas del nuevo recorrido oficial. En la reunión, que se prolongó más allá de la una de la madrugada y en la que se vivieron episodios de tensión, se evidenciaron las diferencias entre los principales cargos directivos de la entidad de San Julián y las cofradías que mantienen su rechazo al nuevo itinerario común de las procesiones y demandan un cambio en profundidad que podría pasar por regresar al anterior de la Alameda Principal y la calle Larios, aunque con variaciones.

No obstante, fuentes de la Agrupación mostraron a este periódico su disposición a seguir manteniendo cuantas reuniones sean necesarias para analizar los cambios e incluso se mostraron abiertas a llevar a cabo modificaciones sobre el trazado del nuevo recorrido si ello sirve para dar solución a los problemas planteados por las hermandades contrarias al mismo. «No descartamos cambios en el trazado, no es un criterio inamovible, no se descarta nada», manifestaron las fuentes, que no obstante recordaron que la aplicación del recorrido este año ha estado condicionada por las obras de la Alameda Principal y los días afectados por la lluvia. «Es un traje que todavía no ha podido terminarse, vamos a terminar de hacerlo», comentaron.

En la reunión, la Archicofradía de la Expiración, especialmente contraria al itinerario común de las procesiones aplicado este año, solicitó que se someta de nuevo a votación para comprobar con qué respaldo cuenta actualmente. Según fuentes consultadas por este periódico, en la misma línea se encuentran de la Archicofradía de la Esperanza, de la Congregación de Mena y de las cofradías de El Rico y Rescate.

Proponen cinco alternativas para volver al anterior recorrido de la Alameda Principal y Larios, ampliándolo desde Torregorda, Atarazanas o la plaza de Félix Sáenz

Los estatutos de la Agrupación contemplan la posibilidad de que la junta de gobierno sea convocada para abordar una determinada cuestión a petición de un 20% de sus miembros. Según estas normas, son componentes de la junta con voz y voto el presidente si no fuera hermano mayor, como es el caso de Pablo Atencia; los hermanos mayores de las cofradías agrupadas, que son 41; y seis delegados elegidos por el presidente para ostentar determinados cargos generales de la entidad. En total, 48 miembros, por lo que sería necesario el apoyo de diez cofradías para forzar su convocatoria, que debería materializarse en el plazo de 15 días desde la presentación de la petición.

Las cofradías contrarias al nuevo recorrido presentaron cinco posibles alternativas al actual. En todas ellas se plasma el itinerario anterior por la Alameda Principal, la calle Larios, plaza de la Constitución y Granada, ampliándolo en un circuito previo que podría comenzar en Torregorda, Atarazanas o la plaza de Félix Sáenz, por lo que se incorporaría la mitad occidental del lateral norte de la Alameda, una vez peatonalizado tras la obra del metro.