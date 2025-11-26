Cáritas parroquial de la Victoria y las cofradías del barrio impulsan un mercadillo solidario

Cáritas Parroquial de Santa María de la Victoria y San Lázaro pondrá en marcha, por tercer año consecutivo, un mercadillo solidario, iniciativa que busca acercar ... su labor de acompañamiento, atención y servicio a los vecinos de esta zona de la ciudad. En este proyecto colaboran la propia parroquia de Santa María de la Victoria, las cofradías de la Humildad, Rocío, Rescate, Monte Calvario, Amor y el Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Sol, que han decidido unir esfuerzos, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Distrito Centro, y la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Esta propuesta solidaria apoyada por las cofradías de pasión surgió en 2023 de la voluntad de reforzar la presencia de Cáritas en el día a día del barrio, acercando sus recursos y proyectos a quienes más puedan necesitarlos.

El mercadillo solidario se celebrará este jueves, de 17 a 21 horas, y viernes, de 12 a 21 horas, en la plaza del Santuario. En este emplazamiento se instalarán carpas que acogerán los diferentes puestos de ropa, artículos de antigüedades, venta de pascueros, bisutería, dulces de Navidad y adornos, y juguetes.

Ampliar El mercadillo contará con puestos de ropa, antigüedades y juguetes, entre otros artículos. Sur

Además, los asistentes podrán consumir bebidas y comidas en la barra, que será atendida por voluntarios de las cofradías, y los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en un taller infantil coordinado por la Fundación Marcelino Champagnat en un ambiente festivo, previo a las fechas navideñas, que será amenizado con actuaciones musicales en directo cada tarde, por lo que se combinarán actividades lúdicas, gastronómicas y el placer de compartir la solidaridad.

Rifa

Otra opción para colaborar con este proyecto caritativo será mediante la participación en una rifa solidaria, que contará con grandes premios donados por Hard Rock Café, Ghd, Bodegas Olarra, Unicaja Baloncesto, Federación de Fútbol, Franstylista, Charcutería París, Bar Nerva, Bar El Tornado, Asador Pineda, Gambrinus, Congelados Ana Martínez, Frutería Niño Esperanza, pintor Tony Cruz, pintor Juan José Carretero, Antonio García, Carnicería Emilio Mérida, El herbolario de Sonia, Vicla Energy, Numismática Sánchez, FRW Stylista, Floristería Toñi, Herbolario ecotienda La Buena Hierba, Bluesea, Miki Moda, Balbás Moda y Complementos, Boda Veneno, Panadería La Divina Providencia, Zapatería El Compás, Quinoa, Mayte Moda y Complementos, y Nuba Moda y Complementos. «Tanto los comercios como la restauración del barrio se han volcado. Empezamos con unos pocos establecimientos y cada año se suman más a esta causa solidaria. El apoyo que nos brindan es muy gratificante para nosotros», afirma Belén Moreno, tesorera de Cáritas de la Victoria, entidad de la Iglesia católica, que, en este caso, coordina, orienta y promueve la acción caritativa y social en la parroquia que lleva el nombre de la Patrona de Málaga y de San Lázaro, con la que forma una unidad pastoral.

La recaudación de todas estas acciones irá destinada a la Casa de Acogida Macabeos de madres con hijos menores, para becas escolares que promueve Cáritas parroquial y para un proyecto de Cáritas internacional.

Las entidades implicadas destacan que esta suma de voluntades permitirá atender de manera más eficaz a personas en riesgo de exclusión social. En este sentido, Cáritas de Santa María de la Victoria y San Lázaro, que cuenta con más de una veintena de voluntarios, atiende a un gran número de familias necesitadas a través del acompañamiento, en la casa de acogida Macabeos, con el apoyo escolar a niños entre 6 y 14 años y con taller de manualidades para adultos o ayuda psicológica, entre otras acciones.