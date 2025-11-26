Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plaza del Santuario acogerá el III Mercadillo Solidario de Cáritas de la Victoria y las cofradías del barrio. Sur

Cáritas parroquial de la Victoria y las cofradías del barrio impulsan un mercadillo solidario

Esta iniciativa, en su tercera edición, se celebrará el 27 y 28 de noviembre, en la plaza del Santuario, donde se instalarán varios puestos de ropa, pascueros, juguetes o antigüedades, y habrá un taller infantil

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

Cáritas Parroquial de Santa María de la Victoria y San Lázaro pondrá en marcha, por tercer año consecutivo, un mercadillo solidario, iniciativa que busca acercar ... su labor de acompañamiento, atención y servicio a los vecinos de esta zona de la ciudad. En este proyecto colaboran la propia parroquia de Santa María de la Victoria, las cofradías de la Humildad, Rocío, Rescate, Monte Calvario, Amor y el Grupo Parroquial de Nuestra Señora del Sol, que han decidido unir esfuerzos, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Distrito Centro, y la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

